Шефы по всему миру сходят с ума от этого процесса: еда бродит и становится вкуснее в разы
Мир высокой кухни сегодня невозможно представить без слова ферментация. От копенгагенской Noma до московских гастробаров — именно этот древний процесс вдохнул новую жизнь в привычные ингредиенты. Простое брожение превратилось в искусство, а микробы — в союзников шефов.
Что такое ферментация
Ещё древние римляне заметили: когда виноградный сок начинает "кипеть", рождается вино. Латинское слово fervere - "бурлить" — и дало название процессу ферментации. На деле же это не кипение, а превращение сахаров в спирт или кислоты при помощи живых микроорганизмов.
По сути, ферментация — это естественное преобразование продукта в бескислородной среде. Микробы расщепляют сложные соединения на простые, усиливая вкус, аромат и питательную ценность пищи.
Почему ферментированная еда вкуснее
Во время ферментации происходят десятки реакций, которые придают продуктам новую палитру вкусов. Капуста становится нежной и чуть сладковатой, соевые бобы — превращаются в ароматное мисо, а чай — в искристую комбучу.
Ферменты не только создают уникальный вкус, но и делают еду легче для усвоения. Организм получает больше питательных веществ без нагрузки на желудок, а блюда приобретают сложный, "умами"-характер, так любимый шефами.
"Ферментация — это алхимия вкуса: она делает простое удивительным", — считает гастрономический эксперт Алексей Колосов.
Польза ферментированных продуктов
Ферментация не просто продлевает жизнь продуктам — она делает их суперполезными. В квашеных овощах, хлебе на закваске, кефире и йогурте увеличивается количество витаминов группы B, особенно фолиевой кислоты (B9) и рибофлавина (B2).
• Витамин B9 необходим для кроветворения и иммунитета.
• Витамин B2 улучшает состояние кожи и волос.
• Витамин B12, присутствующий в сырах и йогуртах, поддерживает нервную систему.
К тому же ферментированные продукты поддерживают баланс микрофлоры кишечника, а значит, и общее самочувствие.
Комбуча — напиток новой эпохи
Комбуча — слегка газированный чайный напиток, который многие называют "жидким пробиотиком". Его основа — симбиотическая культура бактерий и дрожжей SCOBY, похожая на полупрозрачную медузу.
SCOBY превращает подслащённый чай в ароматный напиток, богатый органическими кислотами и антиоксидантами. Вкус — что-то среднее между квасом и яблочным сидром.
"Комбуча — не просто модный тренд, а пример того, как наука и природа работают вместе", — подчеркнула биотехнолог Мария Дроздова.
Возможный вред и тонкости процесса
Ферментация — тонкое ремесло. Между брожением и гниением — тонкая грань. Если процесс нарушен, продукт может стать небезопасным. Поэтому важно соблюдать чистоту, контролировать температуру и не допускать доступа лишнего воздуха.
Рене Редзепи, шеф легендарной Noma, уверен, что будущее ресторанной кухни именно за ферментацией:
"Я мечтаю о ресторанах, где блюда не только вкусные, но и полезные для ума и тела", — отметил шеф-повар Рене Редзепи.
Ферментация в России
Сегодня и российские повара, и бармены активно экспериментируют с ферментированными продуктами. Среди популярных направлений — ферментация овощей, ягод и напитков. В барах Москвы всё чаще подают шрабы и тепаче - освежающие напитки, созданные на основе фруктов.
Шеф-бармен "Кнорозов бара" Илья Пудовкин рассказал, что ферментация позволяет "поймать" вкус сезона и сохранить его надолго.
Рецепт ананасового шраба
Ингредиенты:
ананасовый сок — 350 мл
яблочный уксус — 40 мл
сахар — 50 г
-
Смешайте все ингредиенты до растворения сахара.
-
Перелейте жидкость в герметичный пакет.
-
Оставьте на ночь при комнатной температуре или в холодильнике — произойдёт лёгкое брожение.
Утром шраб будет готов — яркий, кислый, с мягкими фруктовыми нотами. Его можно добавлять в коктейли или подавать как самостоятельный тоник.
Рецепт мексиканского тепаче
Ингредиенты:
ананасовые корки — из 1 кг ананасов
сахар — 600 г
вода — 2 л
корица — 2 палочки
гвоздика — 5 шт.
-
Залейте немытые корки водой, добавьте сахар и специи.
-
Оставьте на 5-6 дней, ежедневно перемешивая.
-
Когда напиток начнёт пениться, процедите и перелейте в бутылки.
Через пару часов получится натуральный ананасовый квас с лёгким ароматом специй — отличный пример того, как ферментация может превратить отходы в гастрономическое удовольствие.
А что если…
…попробовать ферментировать не только овощи, но и фрукты, ягоды, даже мясо? Современные шефы доказывают: с помощью ферментации можно создать блюда с совершенно новыми вкусами — без консервантов, без сахара, без потери свежести.
Таблица "Плюсы и минусы"
|Аспект
|Преимущества
|Возможные риски
|Вкус
|Глубокий, многослойный
|Может стать слишком кислым
|Польза
|Пробиотики, витамины
|При ошибке — риск порчи продукта
|Экономия
|Увеличивает срок хранения
|Требует времени и контроля
|Универсальность
|Подходит для овощей, фруктов, напитков
|Не все продукты ферментируются одинаково
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: использовать хлорированную воду → гибель бактерий → Альтернатива: фильтрованная или минеральная.
• Ошибка: слишком высокая температура → продукт испортится → Альтернатива: держите в прохладе.
• Ошибка: плотная крышка → давление газа → Альтернатива: слегка приоткрытая ёмкость.
FAQ
Можно ли делать ферментацию дома?
Да, достаточно чистых банок, соли и немного терпения.
Как понять, что продукт готов?
Появляется лёгкий кисловатый запах и пузырьки газа.
Сколько хранится ферментированная еда?
В холодильнике — от 2 недель до нескольких месяцев.
Мифы и правда
• Миф: ферментация — это просто квашение.
Правда: это гораздо шире — сюда входят и сыроделие, и приготовление соусов, и настоев.
• Миф: ферментированные продукты вредны при диете.
Правда: наоборот, они улучшают пищеварение и ускоряют метаболизм.
• Миф: ферментация требует специального оборудования.
Правда: дома достаточно обычной банки и марли.
3 интересных факта
В Японии ферментированный соус мисо считается символом долголетия. У каждого региона — своя культура ферментации: в Корее кимчи, в России — квашеная капуста, в Мексике — тепаче. В ресторане Noma создана отдельная лаборатория, где изучают микробиологию вкуса.
