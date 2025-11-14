Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Хранение домашних заготовок
Хранение домашних заготовок
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ирина Корнилова Опубликована вчера в 23:33

Шефы по всему миру сходят с ума от этого процесса: еда бродит и становится вкуснее в разы

Шеф Дмитрий Гусев: ферментация делает простые продукты сложнее и вкуснее

Мир высокой кухни сегодня невозможно представить без слова ферментация. От копенгагенской Noma до московских гастробаров — именно этот древний процесс вдохнул новую жизнь в привычные ингредиенты. Простое брожение превратилось в искусство, а микробы — в союзников шефов.

Что такое ферментация

Ещё древние римляне заметили: когда виноградный сок начинает "кипеть", рождается вино. Латинское слово fervere - "бурлить" — и дало название процессу ферментации. На деле же это не кипение, а превращение сахаров в спирт или кислоты при помощи живых микроорганизмов.

По сути, ферментация — это естественное преобразование продукта в бескислородной среде. Микробы расщепляют сложные соединения на простые, усиливая вкус, аромат и питательную ценность пищи.

Почему ферментированная еда вкуснее

Во время ферментации происходят десятки реакций, которые придают продуктам новую палитру вкусов. Капуста становится нежной и чуть сладковатой, соевые бобы — превращаются в ароматное мисо, а чай — в искристую комбучу.

Ферменты не только создают уникальный вкус, но и делают еду легче для усвоения. Организм получает больше питательных веществ без нагрузки на желудок, а блюда приобретают сложный, "умами"-характер, так любимый шефами.

"Ферментация — это алхимия вкуса: она делает простое удивительным", — считает гастрономический эксперт Алексей Колосов.

Польза ферментированных продуктов

Ферментация не просто продлевает жизнь продуктам — она делает их суперполезными. В квашеных овощах, хлебе на закваске, кефире и йогурте увеличивается количество витаминов группы B, особенно фолиевой кислоты (B9) и рибофлавина (B2).

Витамин B9 необходим для кроветворения и иммунитета.
Витамин B2 улучшает состояние кожи и волос.
Витамин B12, присутствующий в сырах и йогуртах, поддерживает нервную систему.

К тому же ферментированные продукты поддерживают баланс микрофлоры кишечника, а значит, и общее самочувствие.

Комбуча — напиток новой эпохи

Комбуча — слегка газированный чайный напиток, который многие называют "жидким пробиотиком". Его основа — симбиотическая культура бактерий и дрожжей SCOBY, похожая на полупрозрачную медузу.

SCOBY превращает подслащённый чай в ароматный напиток, богатый органическими кислотами и антиоксидантами. Вкус — что-то среднее между квасом и яблочным сидром.

"Комбуча — не просто модный тренд, а пример того, как наука и природа работают вместе", — подчеркнула биотехнолог Мария Дроздова.

Возможный вред и тонкости процесса

Ферментация — тонкое ремесло. Между брожением и гниением — тонкая грань. Если процесс нарушен, продукт может стать небезопасным. Поэтому важно соблюдать чистоту, контролировать температуру и не допускать доступа лишнего воздуха.

Рене Редзепи, шеф легендарной Noma, уверен, что будущее ресторанной кухни именно за ферментацией:

"Я мечтаю о ресторанах, где блюда не только вкусные, но и полезные для ума и тела", — отметил шеф-повар Рене Редзепи.

Ферментация в России

Сегодня и российские повара, и бармены активно экспериментируют с ферментированными продуктами. Среди популярных направлений — ферментация овощей, ягод и напитков. В барах Москвы всё чаще подают шрабы и тепаче - освежающие напитки, созданные на основе фруктов.

Шеф-бармен "Кнорозов бара" Илья Пудовкин рассказал, что ферментация позволяет "поймать" вкус сезона и сохранить его надолго.

Рецепт ананасового шраба

Ингредиенты:
ананасовый сок — 350 мл
яблочный уксус — 40 мл
сахар — 50 г

  1. Смешайте все ингредиенты до растворения сахара.

  2. Перелейте жидкость в герметичный пакет.

  3. Оставьте на ночь при комнатной температуре или в холодильнике — произойдёт лёгкое брожение.

Утром шраб будет готов — яркий, кислый, с мягкими фруктовыми нотами. Его можно добавлять в коктейли или подавать как самостоятельный тоник.

Рецепт мексиканского тепаче

Ингредиенты:
ананасовые корки — из 1 кг ананасов
сахар — 600 г
вода — 2 л
корица — 2 палочки
гвоздика — 5 шт.

  1. Залейте немытые корки водой, добавьте сахар и специи.

  2. Оставьте на 5-6 дней, ежедневно перемешивая.

  3. Когда напиток начнёт пениться, процедите и перелейте в бутылки.

Через пару часов получится натуральный ананасовый квас с лёгким ароматом специй — отличный пример того, как ферментация может превратить отходы в гастрономическое удовольствие.

А что если…

…попробовать ферментировать не только овощи, но и фрукты, ягоды, даже мясо? Современные шефы доказывают: с помощью ферментации можно создать блюда с совершенно новыми вкусами — без консервантов, без сахара, без потери свежести.

Таблица "Плюсы и минусы"

Аспект Преимущества Возможные риски
Вкус Глубокий, многослойный Может стать слишком кислым
Польза Пробиотики, витамины При ошибке — риск порчи продукта
Экономия Увеличивает срок хранения Требует времени и контроля
Универсальность Подходит для овощей, фруктов, напитков Не все продукты ферментируются одинаково

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использовать хлорированную воду → гибель бактерий → Альтернатива: фильтрованная или минеральная.
• Ошибка: слишком высокая температура → продукт испортится → Альтернатива: держите в прохладе.
• Ошибка: плотная крышка → давление газа → Альтернатива: слегка приоткрытая ёмкость.

FAQ

Можно ли делать ферментацию дома?
Да, достаточно чистых банок, соли и немного терпения.

Как понять, что продукт готов?
Появляется лёгкий кисловатый запах и пузырьки газа.

Сколько хранится ферментированная еда?
В холодильнике — от 2 недель до нескольких месяцев.

Мифы и правда

Миф: ферментация — это просто квашение.
Правда: это гораздо шире — сюда входят и сыроделие, и приготовление соусов, и настоев.

Миф: ферментированные продукты вредны при диете.
Правда: наоборот, они улучшают пищеварение и ускоряют метаболизм.

Миф: ферментация требует специального оборудования.
Правда: дома достаточно обычной банки и марли.

3 интересных факта

В Японии ферментированный соус мисо считается символом долголетия. У каждого региона — своя культура ферментации: в Корее кимчи, в России — квашеная капуста, в Мексике — тепаче. В ресторане Noma создана отдельная лаборатория, где изучают микробиологию вкуса.

