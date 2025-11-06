Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Растения, очищающие воздух
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 6:03

Ферма под окнами обещала спасение планеты — а принесла больше углекислого газа, чем трактор

Городские фермы производят больше углеродных выбросов, чем традиционное сельское хозяйство — Бенджамин Гольдштейн

Городские фермы давно стали символом осознанного образа жизни и устойчивого будущего. Они кажутся идеальным решением для мегаполисов: сокращают транспортные расходы, обеспечивают жителей свежими продуктами, объединяют соседей и возвращают зелёные зоны в каменные джунгли. Но новое исследование Мичиганского университета, опубликованное в журнале Nature Cities, поставило под сомнение их безусловную экологичность. Учёные выяснили, что за этой красивой картиной стоит значительная углеродная цена, о которой редко задумываются сторонники урбанистического фермерства.

Когда локальное не значит экологичное

Результаты исследования оказались неожиданными. Анализ 73 городских ферм и садов в пяти странах показал: средние выбросы углекислого газа при производстве одной порции еды в городской среде достигают 0,42 кг CO₂e. Для сравнения, традиционное сельское хозяйство производит около 0,07 кг CO₂e на ту же порцию — в шесть раз меньше.

"Специалисты по городскому сельскому хозяйству могут снизить воздействие на климат, выращивая культуры, которые обычно выращивают в теплицах или доставляют по воздуху", — сказал аспирант Джейсон Хоуз, Школы окружающей среды.

Это означает, что локальность не всегда равна экологичности. В мегаполисах большое влияние на выбросы оказывают материалы, из которых строятся фермы: пластиковые контейнеры, деревянные конструкции, плёнка, а также энергозатратные системы полива и освещения.

При этом существуют и положительные примеры. Например, помидоры, выращенные в открытом грунте в городе, оказались экологичнее тепличных аналогов, а вот спаржа, доставляемая по воздуху, практически нивелировала разницу между городским и традиционным фермерством.

Сравнение: городское и традиционное сельское хозяйство

Параметр Городское сельское хозяйство Традиционное сельское хозяйство
Средние выбросы CO₂e на порцию 0,42 кг 0,07 кг
Основной источник выбросов Материалы и инфраструктура Топливо и удобрения
Срок службы инфраструктуры 5-10 лет 20-30 лет
Использование пестицидов Минимальное Активное
Социальная польза Высокая Низкая

Что именно изучали

Исследование охватило три категории: профессиональные городские фермы, коллективные огороды и частные участки. Участники из пяти стран вели подробные дневники, фиксируя урожай, потребление воды, удобрений и материалов.

"Оценив затраты и результаты, мы определили влияние климата на каждую порцию продукции", — отметил доцент Бенджамин Гольдштейн, соавтор исследования.

Учёные пришли к выводу, что до 70 % выбросов приходится не на сам процесс выращивания, а на инфраструктуру. Короткий срок службы приподнятых грядок, пластиковых бортиков и систем орошения делает углеродный след значительным.

"Большая часть воздействия на климат связана с материалами, которые используются при строительстве", — пояснил Гольдштейн.

Тем не менее городские фермы обладают важной социальной ролью: они повышают продовольственную безопасность, способствуют образованию и укрепляют местные сообщества.

Советы шаг за шагом

  1. Используйте вторичные материалы. Отдавайте предпочтение переработанному пластику, старым поддонам, кирпичам или деревянным доскам.

  2. Продлевайте срок службы конструкций. Применяйте защитные покрытия и антикоррозийные материалы.

  3. Выбирайте подходящие культуры. Выращивайте те растения, которые обычно требуют теплиц — зелень, помидоры, перцы.

  4. Минимизируйте энергозатраты. Используйте солнечные панели, собирайте дождевую воду, устанавливайте светодиодные лампы.

  5. Создавайте компост на месте. Это снизит количество отходов и уменьшит углеродный след от перевозок удобрений.

Ошибка-последствие-альтернатива

  1. Ошибка: использовать одноразовые или дешёвые материалы для грядок.
    Последствие: конструкции быстро ломаются, выбросы растут.
    Альтернатива: выбирайте долговечные, переработанные материалы, которые прослужат десятилетия.

  2. Ошибка: игнорировать учёт углеродного следа.
    Последствие: ферма теряет смысл с точки зрения устойчивости.
    Альтернатива: рассчитывайте влияние на климат при планировании — используйте онлайн-калькуляторы выбросов.

  3. Ошибка: концентрироваться только на урожайности.
    Последствие: вырастает нагрузка на экосистему и теряется баланс между пользой и вредом.
    Альтернатива: совмещайте цели — экологичность, самообеспечение и общественную пользу.

А что если городская ферма станет "умной"?

Будущее городского фермерства может лежать в сторону технологий. Умные фермы с автоматическими системами контроля микроклимата, переработкой дождевой воды и солнечным питанием уже тестируются в Европе и Азии. Они снижают затраты ресурсов и позволяют выращивать продукцию круглый год.

Эксперт Бенджамин Гольдштейн считает, что такие проекты могут стать настоящим примером устойчивого развития, если использовать долговечные материалы и энергоэффективные решения. В таком случае урбанистическое сельское хозяйство сможет объединить экологию, экономику и социальную миссию.

Плюсы и минусы городских ферм

Плюсы Минусы
Свежие продукты рядом с домом Высокая стоимость инфраструктуры
Минимум пестицидов Короткий срок службы материалов
Социальное взаимодействие Повышенные углеродные выбросы
Возможность переработки отходов Ограниченный ассортимент культур
Эстетическая и образовательная ценность Зависимость от погодных условий и освещения

FAQ

Почему углеродный след у городских ферм выше?
Главная причина — материалы и сооружения, которые создаются специально для городских условий и имеют короткий срок службы.

Как можно снизить выбросы CO₂e при городском фермерстве?
Использовать переработанные материалы, возобновляемые источники энергии и планировать конструкции с расчётом на долговечность.

Какие культуры наиболее экологичны для выращивания в городе?
Зелень, пряные травы, салаты, помидоры и клубника — они требуют меньше воды и растут быстро.

Стоит ли развивать городское фермерство?
Да, если подходить к нему осознанно. Оно даёт социальные и образовательные преимущества, но требует продуманного подхода к экологии.

Мифы и правда

  1. Миф: любая городская ферма экологична.
    Правда: выбросы CO₂e могут быть выше, чем у традиционных хозяйств, если использовать дешёвые материалы.

  2. Миф: городские фермы всегда дешевле.
    Правда: затраты на оборудование, воду и освещение часто делают их дороже.

  3. Миф: такие проекты не влияют на климат.
    Правда: их вклад в выбросы измерим, но его можно снизить за счёт инноваций и повторного использования ресурсов.

Исторический контекст

Идея городских ферм возникла ещё в начале XX века, когда жители крупных городов США и Европы создавали "военные огороды" для самообеспечения. После Второй мировой войны движение угасло, но с начала 2000-х переживает возрождение. Пандемия COVID-19 и рост интереса к устойчивому потреблению сделали городское сельское хозяйство особенно популярным. Сегодня мегаполисы, такие как Копенгаген, Берлин и Токио, внедряют вертикальные фермы, гидропонные башни и общественные сады прямо на крышах домов и в промзонах.

Три интересных факта

  1. Первые городские фермы XXI века появились в Нью-Йорке в 2009 году на крышах промышленных зданий.

  2. В Сингапуре городские фермы обеспечивают до 30 % овощей, потребляемых в стране.

  3. В Москве действует несколько десятков урбанистических теплиц, использующих солнечные панели и переработанные материалы.

