Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода, комментируя нападения на религиозные объекты в Дагестане, призвал к объединению общества перед лицом террористической угрозы. Он подчеркнул, что противостоять злу и предотвращать подобные трагедии можно только совместными усилиями, укрепляя взаимопонимание между представителями разных народов и конфессий.
По мнению главы ФЕОР, террористические акты несут разрушительные последствия не только с точки зрения жертв и материального ущерба, но и с точки зрения общественного климата. Подобные события сеют недоверие между людьми, разжигают ненависть и агрессию, отравляя атмосферу в обществе.
Борода отметил, что уничтоженная синагога в Дербенте, построенная в 1914 году, представляла собой не только религиозный центр для еврейской общины города, но и важный объект культурно-исторического наследия. В огне пожара были утрачены ценнейшие свитки Торы.
Глава ФЕОР выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью полицейских и священника в Дербенте.
Главный раввин России Берл Лазар также призвал к консолидации общества для борьбы с терроризмом. Он отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы террористы не чувствовали себя в безопасности нигде.
Представители других конфессий также осудили нападения в Дагестане. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда охарактеризовал атаки как варварские и бесчеловечные. Он призвал общество и государство предпринять все необходимые меры для предотвращения подобных трагедий в будущем.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев назвал теракты провокацией, направленной на разжигание межнациональной и межконфессиональной розни в регионе. Он выразил уверенность, что преступникам не удастся достичь своих целей.
Фото: From Wikimedia Commons/ The Kremlin, Moscow (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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