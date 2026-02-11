Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пажитник
© commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya is licensed under CC BY-SA 3.0
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 16:13

Долгое время считал это обычной специей — оказалось, растение влияет на сахар и обмен веществ

Это растение известно человечеству тысячи лет и до сих пор не теряет своей актуальности. Его ценят за влияние на обмен веществ, состояние кожи и репутацию натурального афродизиака. Современные исследования подтверждают часть этих эффектов, включая влияние на уровень сахара в крови. Об этом сообщает Vogue.

Растение с древней историей

Пажитник — однолетнее травянистое растение семейства бобовых, первые упоминания о котором относятся к Древнему Египту около 1500 года до нашей эры. На протяжении веков его использовали не только в кулинарии, но и в лечебных целях. На кухне чаще всего применяют проростки, а в фитотерапии — семена, масло и экстракты.

Благодаря богатому составу пажитник стал популярной добавкой в разных формах. Его можно встретить в виде порошка, капсул, травяных чаёв и материнских настоек. Такое разнообразие позволяет использовать растение как внутрь, так и наружно, в зависимости от задачи.

Для чего применяют пажитник

Исторически пажитник использовали при самых разных состояниях. Его назначали для поддержки пищеварения, облегчения симптомов менопаузы и восстановления сил. Растение также считалось средством, способным повышать либидо, из-за чего за ним закрепилась репутация природного афродизиака.

Особый интерес вызывает способность семян пажитника влиять на уровень сахара в крови. Ряд исследований указывает, что вещества в их составе могут способствовать более стабильному усвоению глюкозы, что делает растение предметом внимания людей с нарушениями углеводного обмена. Кроме того, пажитник рассматривают как вспомогательное средство для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Поддержка аппетита и уход за кожей

Одно из известных свойств пажитника — стимуляция аппетита. Это связывают с содержанием слизи в семенах, которая мягко воздействует на пищеварительную систему. В традиционных рекомендациях упоминается приём небольших доз перед едой для поддержки нормального пищевого поведения.

Не менее активно растение применяют в уходе за кожей. Слизистые вещества обладают смягчающим и успокаивающим эффектом, что делает пажитник полезным при воспалениях и раздражении. В домашних условиях его используют для компрессов и ополаскиваний, особенно при чувствительной или проблемной коже.

Польза для организма и ограничения

В восточных медицинских традициях пажитник применяли при различных состояниях — от кашля и лихорадки до проблем с мужским здоровьем. Современные данные дополняют этот список, указывая на возможную пользу для обмена веществ и сердечно-сосудистой системы.

При этом растение подходит не всем. Среди возможных побочных эффектов отмечают вздутие живота, спазмы, диарею и кожные реакции. От употребления пажитника рекомендуется воздержаться во время беременности, несмотря на его историческое применение для стимуляции родов.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
