© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Еда
Павел Лебедев Опубликована сегодня в 15:36

Буду встречать год Красной Лошади правильно — эти предметы и блюда на столе принесут удачу на весь год

По восточному календарю грядущий год пройдёт под покровительством Красной Огненной Лошади — энергичного, благородного и стремительного животного. В фэн-шуй считается, что именно атмосфера новогодней ночи задаёт тон всему году, а значит, важно продумать каждую деталь: от оформления стола до выбора угощений.

Лошадь символизирует движение, свободу, радость и успех. Чтобы привлечь её расположение, в новогоднюю ночь важно создать лёгкое, тёплое и жизнерадостное настроение, избегая всего, что тянет энергию вниз — тяжёлых блюд, мрачных тонов и чрезмерного шума.

Что подать на праздничный стол

Поклонники фэн-шуй уверены: чем гармоничнее угощение, тем спокойнее и удачнее будет год.

На столе обязательно должны присутствовать:

  • блюда из риса, как символа достатка и стабильности;

  • овощи и зелень, особенно свежие и яркие;

  • фрукты и ягоды красных оттенков — гранат, клубника, яблоки, вишня;

  • орехи — источник силы и жизненной энергии.

В качестве закусок подойдут лёгкие блюда: блинчики, тарталетки, канапе. Они символизируют разнообразие возможностей и лёгкость в достижении целей.

Важно, чтобы праздничный стол излучал энергию радости, света и движения — тогда год принесёт активность и удачу.

Символические детали

По традиции на стол стоит поставить блюдце с овсяным печеньем — считается, что это любимое лакомство Лошади, способное задобрить символ года.

Перед подачей основных блюд в центр стола можно положить ломтик хлеба, посыпанный крупной солью — знак гостеприимства и открытости миру. Это простой, но важный элемент ритуала, символизирующий щедрость и доброжелательность хозяев дома.

Что не стоит ставить на новогодний стол

Лошадь — животное активное и энергичное, поэтому тяжёлая, жирная и чрезмерно калорийная пища в новогоднюю ночь не приветствуется. Она "гасит" энергию стихии Огня.

Под запретом:

  • рыбные блюда, так как стихия Воды конфликтует с Огнём;

  • лук, чеснок, хрен и горчица — из-за их резкой энергии;

  • блюда из курицы — в фэн-шуй птица противоположна коню по энергетике.

Заменить их можно блюдами из утки, индейки или гуся — они символизируют благополучие и уверенность.

Из напитков лучше исключить крепкий алкоголь. Легкие вина, морсы, молочные коктейли, компоты и соки подойдут гораздо лучше, так как ассоциируются с чистотой и естественностью.

Как оформить новогодний стол

Цветовая палитра года полностью подчинена стихии Огня. Основные оттенки — красный, золотой, оранжевый и жёлтый. Эти цвета активизируют энергию радости, привлекают удачу и символизируют достаток.

Для сервировки можно использовать:

  • красные и золотые салфетки;

  • фарфор с тёплым орнаментом;

  • свечи и элементы декора с металлическим блеском — они отражают свет и усиливают энергию праздника.

В центр стола поставьте фигурку Лошади — символ стремления вперёд. Её можно дополнить подковой, колокольчиком или небольшими бубенчиками — эти предметы считаются оберегами, приносящими счастье, удачу и защиту дому.

Таблица "Плюсы и минусы"

Элемент декора Значение Что избегать
Красные свечи Привлекают любовь и радость Чёрные или синие свечи — символизируют воду
Золотая скатерть Символ богатства и достатка Серые и холодные оттенки
Фигурка лошади Активирует энергию движения Отсутствие символа года на столе
Зелень и фрукты Обновление и рост Пересушенные или искусственные растения

Советы по созданию гармоничной атмосферы

  1. Избегайте суеты — встречайте Новый год в кругу тех, с кем чувствуете спокойствие.

  2. Поддерживайте порядок — чистый дом встречает чистую энергию.

  3. Зажгите свечи — живой огонь усиливает стихию года.

  4. Украсьте дом деревом и металлом — они уравновешивают силу Огня.

  5. Оставьте на ночь немного воды в прозрачной ёмкости — символ контроля над импульсивностью стихии.

А что если нет возможности соблюдать всё строго по фэн-шуй?

Главное — сохранить чувство благодарности и радости. Даже если не получится следовать всем правилам, достаточно нескольких символичных элементов — цвета, фигурки Лошади или блюда с красными фруктами, чтобы задать нужный энергетический тон празднику.

Любое действие, совершаемое с добрыми намерениями, приносит удачу. Важно не количество деталей, а внутренний настрой.

FAQ

Как выбрать цвета для оформления стола?
Используйте оттенки огня — красный, терракотовый, золотой, жёлтый. Избегайте синего и чёрного, которые принадлежат стихии Воды.

Какие блюда считаются благоприятными?
Любые, где преобладают овощи, злаки и фрукты. Особенно полезны блюда из риса и свежей зелени.

Можно ли украшать стол искусственными цветами?
Желательно использовать живые растения или свежие ветви. Искусственные материалы ослабляют природную энергию.

Интересные факты

  1. Лошадь в китайской астрологии считается покровительницей путешественников и творческих людей.

  2. В древности китайцы ставили фигурки лошадей у входа в дом — для защиты от злых духов.

  3. Красный цвет в культуре Поднебесной символизирует счастье и долголетие, а золотой — процветание.

Исторический контекст

Традиция встречать Новый год по фэн-шуй уходит корнями в древний Китай. Считалось, что в момент смены года открываются "врата энергии Ци", и то, как человек встретит этот переход, определяет его удачу. С течением веков обычаи распространились по всей Азии, а затем — по миру.

Особое значение символа года возникло в эпоху династии Хань, когда каждый цикл связывали с одним из 12 животных и одной из пяти стихий. Лошадь символизировала силу армии и стремительность развития, а стихия Огня — солнце и жизненную энергию.

