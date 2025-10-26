Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение "планка"
Упражнение "планка"
© Own work by Crossfit girl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 5:10

Турник против зала: где рождаются настоящие мышцы и уверенность

Женский воркаут в Москве: тренировки Natalipashkof помогают укрепить тело и уверенность

Женские тренировки на турниках и брусьях становятся всё популярнее: они помогают не только укрепить тело, но и добавить уверенности, пластики и силы. Тренер natalipashkof проводит по субботам в парке 50-летия Октября регулярные занятия, направленные на развитие выносливости, техники и координации. Программа третьего уровня — это логичное продолжение предыдущих этапов, где акцент делается на усложнении базовых движений и переходе к полноценным фристайл-связкам.

Подготовка и настрой

Перед тренировкой важно не просто разогреть мышцы, но и включить тело в работу. Натали всегда напоминает: даже при отличной физической форме разминка обязательна, ведь она снижает риск травм и повышает эффективность последующих упражнений. Если уровень подготовки невысок, количество подходов можно сократить, а при хорошем самочувствии — наоборот, увеличить.

Разминка

На этом этапе выполняются движения, активирующие суставы и мышцы. Разминка обычно включает вращения кистей и плеч, лёгкие махи руками, приседания, наклоны и растяжку корпуса. Главная цель — подготовить тело к нагрузке, повысить подвижность и улучшить координацию.

Базовые упражнения

База — это фундамент силовой подготовки, без которого невозможно перейти к сложным трюкам. На третьем уровне девушки продолжают развивать основные группы мышц, акцентируя внимание на спине, руках и прессе.
В программу входят:

  • Подтягивания на турнике. Если упражнение даётся тяжело, можно использовать резинку или помощь партнёра: согнуть ноги и опереть стопы в его ладони, помогая себе в момент подъёма. Выполняется 2 подхода на максимум.

  • Дипсы (отжимания на брусьях). Можно делать с резинкой или без неё, в зависимости от уровня силы. Рекомендуется 2 подхода на максимум.

Такие упражнения укрепляют плечевой пояс, бицепсы, трицепсы и мышцы кора, делая тело подтянутым и сбалансированным. При желании можно использовать утяжелители для базы, но выполнять трюки с дополнительным весом не стоит — это повышает риск травм.

Трюки и связки

Когда тело готово, начинается самая интересная часть — отработка трюков. Здесь важно не только усилие, но и контроль над движением. Программа включает сложную последовательность:

  • подъём прямых ног к турнику в уголок;

  • вис вразножку;

  • выход на турник с махом;

  • вис на одной руке и смена стороны;

  • подъём коленей на перекладине с переходом в переворот;

  • баланс с ногами параллельно брусьям;

  • дипсы, уголок и глубокие отжимания.

Эта комбинация помогает развивать чувство равновесия, гибкость и силовую координацию. Постепенно у девушек формируется собственная фристайл-связка, где движения становятся плавными, а техника — уверенной.

Дополнительные упражнения

Чтобы тело работало гармонично, Натали добавляет завершающий блок упражнений для развития выносливости и укрепления пресса.

  1. Отжимания "Пирамида 7-1". Выполняется серия: 7 отжиманий — планка 10 секунд — 6 отжиманий и так далее до одного. Можно делать с колен, если сложно. Для новичков допускается просто удержание планки.

  2. Подъём ног к корпусу со скручиванием на турнике. Согнутые ноги поднимаются поочерёдно вправо и влево от центра корпуса. 3 подхода на максимум.

  3. Боковая планка с поднятой ногой. Выполняется по одному подходу на каждую сторону до предела.

  4. Бег на месте в планке (Mountain Climbers). Развивает выносливость и дыхание. Делается 2 подхода на максимум.

  5. Стойка у стенки на носках. Отлично прорабатывает икроножные мышцы и улучшает баланс. 2 подхода на время.

  6. Отжимания с прыжком. Упор — отжимание — колени к груди — прыжок с хлопком над головой. Выполняется 2 подхода по 10 повторений.

Эти упражнения разнообразны и динамичны: они повышают общую силу, улучшают метаболизм и дают красивую спортивную форму.

Растяжка

Финальный этап — растяжка, которая возвращает мышцам эластичность и помогает снять напряжение после интенсивной тренировки. Натали рекомендует прорабатывать каждую часть тела:

  • кисти;

  • плечи;

  • лопатки;

  • грудь;

  • спину;

  • ягодицы;

  • бёдра;

  • голени и стопы.

Главное правило — выполнять всё плавно, без рывков, уделяя каждой зоне хотя бы 30 секунд. Это способствует восстановлению, улучшает осанку и предотвращает мышечную крепатуру.

Советы шаг за шагом

  • Следите за дыханием: вдох на расслабление, выдох — на усилии.

  • Не гонитесь за количеством — техника важнее.

  • Раз в неделю увеличивайте нагрузку, но только при стабильном самочувствии.

  • Для фиксации прогресса можно снимать короткие видео — это помогает видеть ошибки и достижения.

  • Не забывайте пить воду во время занятий.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнять трюки с отягощением.

  • Последствие: повышенная нагрузка на суставы и риск растяжений.

  • Альтернатива: использовать утяжелители только для базовых упражнений, не затрагивая сложные элементы.

  • Ошибка: пренебрегать разминкой.

  • Последствие: высокая вероятность микротравм и снижение амплитуды движений.

  • Альтернатива: уделять разминке минимум 10 минут перед каждым занятием.

  • Ошибка: недостаточное внимание растяжке.

  • Последствие: потеря гибкости и ощущение "забитости" мышц.

  • Альтернатива: выполнять лёгкую статику после каждого блока упражнений.

А что если нет возможности тренироваться в парке?

Для домашних условий можно использовать настенный турник, брусья или упрощённые варианты упражнений. Главное — соблюдать технику и регулярность. Даже короткие тренировки по 30 минут в день дадут ощутимый результат. При желании можно подключить онлайн-тренировки или записаться на групповое занятие, где тренер скорректирует нагрузку и подскажет правильные движения.

FAQ

Как часто выполнять программу?
Оптимально — 2-3 раза в неделю, оставляя день на восстановление между тренировками.

Что делать, если не получается подтягиваться?
Используйте эспандер, выполняйте австралийские подтягивания или изометрическое удержание в верхней точке.

Можно ли тренироваться во время лёгкой простуды?
Нет. При любом недомогании лучше отдохнуть: организму нужна энергия для восстановления.

Как сочетать с другими нагрузками?
Можно совмещать с йогой, бегом или плаванием, но важно не перегружать мышцы рук и спины.

Сколько времени длится одна тренировка?
В среднем — от 60 до 90 минут, включая разминку и растяжку.

Мифы и правда

  • Миф: турник делает фигуру мужеподобной.

  • Правда: упражнения на турнике формируют женственный рельеф и укрепляют спину без избыточного объёма мышц.

  • Миф: без спортивного прошлого невозможно освоить трюки.

  • Правда: техника и постепенность важнее начальной подготовки — регулярные занятия дают результат любому.

  • Миф: растяжка бесполезна после силовых.
    Правда: именно растяжка помогает восстановить мышцы и избежать крепатуры.

Интересные факты

  1. Подтягивания укрепляют не только спину, но и улучшают осанку — регулярное выполнение заметно корректирует линию плеч.

  2. Планка считается одним из самых эффективных упражнений для пресса, задействуя более 20 мышц одновременно.

  3. Отжимания с прыжком повышают выносливость и ускоряют обмен веществ, сжигая до 10 ккал в минуту.

Исторический контекст

Женский воркаут активно развивается с начала 2010-х годов, когда идея уличного фитнеса стала популярной во всём мире. Первые соревнования среди девушек прошли в Европе, а затем движение набрало обороты в России. Сейчас женские команды по воркауту есть в каждом крупном городе, а участие в уличных фестивалях стало отличным способом вдохновлять других.

Тренировки на турнике и брусьях дают девушкам не только физическую силу, но и ощущение свободы, уверенности и контроля над телом. Программа natalipashkof — это не просто набор упражнений, а путь к собственному стилю и гармонии с собой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные РНИМУ выяснили, что генетика влияет на преобладание быстрых и медленных волокон сегодня в 2:16
Мышцы знают всё о вас: как тело решает, быть ли вам выносливым или сильным

Почему у одних людей мышцы растут от пары тренировок, а другим приходится трудиться месяцами? Всё дело в типах мышечных волокон — и в том, как их развивать.

Читать полностью » Стойка на руках используется тренерами как базовый элемент для развития силы и баланса — методика LittleBeastM сегодня в 2:10
Секрет тренировки, после которой даже земля кажется подвижной

Эта программа поможет овладеть стойкой на руках и научиться делать в ней отжимания. Узнайте, как развить баланс, силу и координацию без травм и перегрузок.

Читать полностью » Тренировка Сумасшедшая сотня от GALL помогает развить силу, контроль и дисциплину сегодня в 1:50
500 повторений без пауз: зачем спортсмены добровольно идут на это испытание

Жёсткая, но честная тренировка, которая проверяет тело и характер. Узнайте, как пройти "Сумасшедшую сотню" и довести себя до предела без потери техники.

Читать полностью » Тренер по фитнесу: неверная техника упражнений провоцирует травмы плеч сегодня в 1:25
Сильная спина — слабое звено: ошибка, которая мешает росту мышц

Как укрепить мышцы спины и избавиться от болей в пояснице? Разбираем лучшие упражнения, частые ошибки и секреты безопасных тренировок.

Читать полностью » Плиометрика развивает взрывную силу и скорость движений — данные спортивных тренеров сегодня в 1:10
Не тренировка, а подзарядка на уровне нервной системы: что скрывает плиометрика

Плиометрика помогает развить взрывную силу и ускорить реакцию тела без тяжёлых весов. Узнайте, как безопасно включить эти упражнения в тренировки.

Читать полностью » Отжимание с опорой на стену развивает плечевой пояс и стабилизаторы — пояснил Мартин Руни сегодня в 0:50
Эти движения делают из обычных отжиманий полноценную тренировку для всего тела

Отжимания могут заменить целый тренажёрный зал. Узнайте, какие десять видов упражнения помогут укрепить всё тело и развить настоящую силу.

Читать полностью » Тренировочная схема LittleBeastM: упражнения для укрепления кора и освоения сложных гимнастических элементов сегодня в 0:10
Когда тело становится инструментом: как нидерландский атлет учит владеть им до миллиметра

Продолжаем изучать уникальную программу тренировок от LittleBeastM. Узнайте, как укрепить плечи, развить контроль и выйти на новый уровень силы.

Читать полностью » Физиотерапевт Меган Оливос рассказала, как тренировки ног помогают защитить мозг от деменции вчера в 23:26
Мышцы ниже пояса — ключ к памяти: как ноги управляют мозгом, пока вы этого не знаете

Почему сильные ноги помогают сохранить память и ясность ума? Врач объясняет, как тренировки нижней части тела связаны со здоровьем мозга и долголетием.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Каллы можно зимовать в грунте, горшке или помещении — выбирайте способ по климату
Садоводство
Экономный полив растений снижает расход воды и сохраняет урожай в жару — агрономы
Питомцы
Ветеринарные клиники России применяют анализ крови и ДНК-тесты для определения возраста собак
Авто и мото
Автомеханики предупредили о потере гарантии при модернизации двигателя LADA Vesta
Наука
Павианы делят мясо по принципу родства и статуса, как древние охотники-собиратели — Джулия Фишер
Еда
Фаршированный судак в духовке сочетает воздушное рыбное суфле и изысканное послевкусие
Туризм
Эксперты объяснили, как вернуть билет на поезд РЖД в 2025 году - сроки, тарифы и нюансы
Садоводство
Жасмин не цветёт при тени и переувлажнении почвы — ландшафтный дизайнер Елена Лыкова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet