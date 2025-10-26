Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Выполнение упражнения берпи
Выполнение упражнения берпи
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 4:50

Новая фаза тренировок от natalipashkof: где гибкость превращается в уверенность

Отжимания с шагом накрест укрепляют корпус и координацию — программа тренера Natalipashkof

Третья тренировка под руководством тренера natalipashkof предназначена для девушек, которые уже освоили базовые элементы и готовы к усложнению упражнений. Занятия проходят по субботам в парке 50-летия Октября, где создаётся мотивирующая атмосфера для развития силы, гибкости и координации. Эта программа помогает перейти от базовой физической подготовки к уверенным фристайл-связкам, сочетая силовые упражнения, акробатические элементы и растяжку.

Тренер Натали подчёркивает, что нагрузку можно регулировать: при слабой физической подготовке допустимо уменьшить количество подходов или повторений, а при хорошем уровне — наоборот, увеличить их. Отягощения допускаются только в базовой части, тогда как трюковые элементы выполняются без них для предотвращения травм.

Разминка

Любая тренировка начинается с подготовки мышц и суставов. В разминку входят суставная гимнастика, махи руками и ногами, круговые движения головы и корпуса, лёгкие прыжки и бег на месте. Такой подход помогает активировать кровообращение, улучшает подвижность суставов и снижает риск растяжений. Особое внимание уделяется кистям, плечам и спине, поскольку эти зоны активно задействуются в последующих упражнениях на турнике и брусьях.

База

Этап базовых упражнений формирует основу силы и выносливости. Одно из ключевых движений — отжимания с шагом накрест. После каждого отжимания нога ставится в противоположную сторону: правая влево и наоборот. Это упражнение развивает мышцы груди, плеч, корпуса и координацию движений. Тем, кому тяжело, рекомендуется выполнять только удержание планки с перекрёстными шагами. Выполняется 3 подхода по 10 повторений.

Базовый блок можно выполнять с лёгким утяжелением, например, с эспандером или жилетом, чтобы усилить эффект тренировки. Главное — соблюдать правильную технику и не перегружать суставы.

Трюки

Когда мышцы достаточно разогреты, начинается наиболее интересная часть программы — освоение трюков. Здесь девушки учатся контролировать тело и удерживать равновесие на перекладине.

  1. Подъём прямых ног к турнику + вис вразножку + выход на турник с махом + вис на одной руке.
    Начинают с положения, где перекладина под коленом. Спина прогибается, а ноги разводятся в продольный шпагат. Новичкам достаточно поднимать ноги до угла 90 градусов. Выход на турник с махом выполняется плавно, без рывков.

  2. Подъём переворотом + баланс + ноги параллельно брусьям + дипсы + уголок + перекат ног.
    Здесь важно сочетать силу и баланс. Исходное положение — одна нога на второй перекладине, другая делает мах к корпусу. Баланс удерживается лёжа на перекладине, руки разведены в стороны, перекладина упирается в сгиб бедра. При необходимости можно отпустить одну руку, чтобы снять напряжение.

  3. Подтягивания на турнике.
    Для тех, кому тяжело, допускается помощь резиновых лент или партнёра, который поддерживает ноги. Это развивает спину, бицепсы и корпус.

  4. Удержание уголка на турнике на время.
    Это упражнение требует контроля мышц пресса и плеч, формируя устойчивость корпуса и улучшая осанку.

Дополнительные упражнения

Этот раздел укрепляет тело и добавляет разнообразия. Выполняется по круговой схеме с минимальным отдыхом между подходами.

  • Отжимания с поднятой ногой. По 2 подхода (по одному на каждую сторону) по 10 повторений. Упражнение развивает мышцы корпуса и ягодиц.

  • Австралийские подтягивания широким хватом. Три подхода на максимум. Отлично прорабатывают спину и плечи.

  • Подъём прямых ног к турнику. При слабой подготовке можно поднимать ноги до угла 90°. Выполняется 3 подхода на максимум.

  • Планка с шагами накрест. Активирует пресс, ягодицы и внутренние мышцы корпуса. Делается в удобном темпе, 3 подхода на максимум.

  • Приседания с выпадами вперёд и назад. По одному подходу на каждую ногу, 10 повторов (вперёд + назад = 1 раз).

  • Стенка нога на ногу. Развивает баланс и выносливость ног. По 2 подхода, по одному на каждую ногу, до максимального времени.

  • Подъём на носок на одной ноге. Вторая нога согнута. По 2 подхода на каждую ногу, минимум 20 повторений.

  • Бёрпи. Комплексное движение, включающее упор, отжимание, подскок и прыжок с руками над головой. Выполняется 2 подхода по 10 раз.

Растяжка

Финальный этап тренировки направлен на восстановление и улучшение гибкости. Он включает:

  • растяжку кистей и плеч для снятия напряжения после опоры на руки;

  • упражнения на раскрытие грудных мышц и лопаток;

  • растяжку спины и ягодиц, что помогает избежать крепатуры;

  • проработку бедёр, голеней и стоп, обеспечивающую лёгкость походки и устойчивость суставов.

Регулярное выполнение растяжки делает мышцы эластичными, улучшает кровообращение и помогает быстрее восстанавливаться после нагрузок.

Советы шаг за шагом

  • Всегда начинайте тренировку с лёгкой разминки.

  • Соблюдайте технику: лучше меньше повторений, но в правильной форме.

  • Увеличивайте нагрузку постепенно, прислушиваясь к телу.

  • Пейте воду до и после занятия, чтобы поддерживать баланс жидкости.

  • После тренировки обязательно делайте растяжку — она снижает риск травм и улучшает восстановление.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнять трюки с дополнительным весом.
  • Последствие: риск травмы суставов и растяжений.
  • Альтернатива: использовать отягощения только на базовых упражнениях.
  • Ошибка: игнорировать разминку.
  • Последствие: мышечные спазмы и снижение подвижности.
  • Альтернатива: уделять разминке минимум 10 минут.
  • Ошибка: выполнять упражнения рывками.
  • Последствие: перегрузка связок и неправильная техника.
  • Альтернатива: работать в плавном, контролируемом темпе.

А что если тренироваться дома?

Эту программу можно адаптировать и под домашние условия. Для этого понадобятся турник, резиновые петли и устойчивый стул для имитации брусьев. Если нет перекладины, часть упражнений можно заменить: отжиманиями, планкой или подъёмами ног лёжа. Главное — сохранять структуру тренировки и чередование силовых и растягивающих упражнений.

FAQ

Как часто можно выполнять эту программу?
Оптимально — дважды в неделю, чередуя с другими видами активности (например, бегом или йогой).

Сколько длится тренировка?
Полный цикл занимает около 60-80 минут с растяжкой.

Что делать, если чувствуется боль в мышцах?
Это нормальная реакция при адаптации. Но если боль резкая или не проходит несколько дней, стоит снизить нагрузку и уделить внимание восстановлению.

Мифы и правда

  • Миф: силовые тренировки сделают фигуру массивной.
  • Правда: при умеренной нагрузке мышцы лишь укрепляются и становятся подтянутыми, не увеличивая объём.
  • Миф: растяжка не влияет на результат.
  • Правда: регулярная растяжка улучшает подвижность суставов и помогает быстрее осваивать трюки.
  • Миф: тренировки на турнике только для мужчин.
  • Правда: программы для девушек развивают силу и гибкость без избыточной массы, формируя красивый рельеф тела.

Интересные факты

  1. Регулярные тренировки на турнике развивают не только мышцы, но и координацию, улучшая работу нервной системы.

  2. Женщины быстрее восстанавливаются после занятий, чем мужчины, благодаря особенностям гормонального фона.

  3. Даже 20 минут активности в день снижают уровень стресса и повышают настроение за счёт выработки эндорфинов.

Тренировки под руководством опытного тренера, таких как natalipashkof, помогают постепенно укрепить тело и поверить в собственные силы. Главное — регулярность, правильная техника и позитивный настрой, ведь именно они становятся ключом к стабильному прогрессу и удовольствию от каждого занятия.

