Новая фаза тренировок от natalipashkof: где гибкость превращается в уверенность
Третья тренировка под руководством тренера natalipashkof предназначена для девушек, которые уже освоили базовые элементы и готовы к усложнению упражнений. Занятия проходят по субботам в парке 50-летия Октября, где создаётся мотивирующая атмосфера для развития силы, гибкости и координации. Эта программа помогает перейти от базовой физической подготовки к уверенным фристайл-связкам, сочетая силовые упражнения, акробатические элементы и растяжку.
Тренер Натали подчёркивает, что нагрузку можно регулировать: при слабой физической подготовке допустимо уменьшить количество подходов или повторений, а при хорошем уровне — наоборот, увеличить их. Отягощения допускаются только в базовой части, тогда как трюковые элементы выполняются без них для предотвращения травм.
Разминка
Любая тренировка начинается с подготовки мышц и суставов. В разминку входят суставная гимнастика, махи руками и ногами, круговые движения головы и корпуса, лёгкие прыжки и бег на месте. Такой подход помогает активировать кровообращение, улучшает подвижность суставов и снижает риск растяжений. Особое внимание уделяется кистям, плечам и спине, поскольку эти зоны активно задействуются в последующих упражнениях на турнике и брусьях.
База
Этап базовых упражнений формирует основу силы и выносливости. Одно из ключевых движений — отжимания с шагом накрест. После каждого отжимания нога ставится в противоположную сторону: правая влево и наоборот. Это упражнение развивает мышцы груди, плеч, корпуса и координацию движений. Тем, кому тяжело, рекомендуется выполнять только удержание планки с перекрёстными шагами. Выполняется 3 подхода по 10 повторений.
Базовый блок можно выполнять с лёгким утяжелением, например, с эспандером или жилетом, чтобы усилить эффект тренировки. Главное — соблюдать правильную технику и не перегружать суставы.
Трюки
Когда мышцы достаточно разогреты, начинается наиболее интересная часть программы — освоение трюков. Здесь девушки учатся контролировать тело и удерживать равновесие на перекладине.
-
Подъём прямых ног к турнику + вис вразножку + выход на турник с махом + вис на одной руке.
Начинают с положения, где перекладина под коленом. Спина прогибается, а ноги разводятся в продольный шпагат. Новичкам достаточно поднимать ноги до угла 90 градусов. Выход на турник с махом выполняется плавно, без рывков.
-
Подъём переворотом + баланс + ноги параллельно брусьям + дипсы + уголок + перекат ног.
Здесь важно сочетать силу и баланс. Исходное положение — одна нога на второй перекладине, другая делает мах к корпусу. Баланс удерживается лёжа на перекладине, руки разведены в стороны, перекладина упирается в сгиб бедра. При необходимости можно отпустить одну руку, чтобы снять напряжение.
-
Подтягивания на турнике.
Для тех, кому тяжело, допускается помощь резиновых лент или партнёра, который поддерживает ноги. Это развивает спину, бицепсы и корпус.
-
Удержание уголка на турнике на время.
Это упражнение требует контроля мышц пресса и плеч, формируя устойчивость корпуса и улучшая осанку.
Дополнительные упражнения
Этот раздел укрепляет тело и добавляет разнообразия. Выполняется по круговой схеме с минимальным отдыхом между подходами.
-
Отжимания с поднятой ногой. По 2 подхода (по одному на каждую сторону) по 10 повторений. Упражнение развивает мышцы корпуса и ягодиц.
-
Австралийские подтягивания широким хватом. Три подхода на максимум. Отлично прорабатывают спину и плечи.
-
Подъём прямых ног к турнику. При слабой подготовке можно поднимать ноги до угла 90°. Выполняется 3 подхода на максимум.
-
Планка с шагами накрест. Активирует пресс, ягодицы и внутренние мышцы корпуса. Делается в удобном темпе, 3 подхода на максимум.
-
Приседания с выпадами вперёд и назад. По одному подходу на каждую ногу, 10 повторов (вперёд + назад = 1 раз).
-
Стенка нога на ногу. Развивает баланс и выносливость ног. По 2 подхода, по одному на каждую ногу, до максимального времени.
-
Подъём на носок на одной ноге. Вторая нога согнута. По 2 подхода на каждую ногу, минимум 20 повторений.
-
Бёрпи. Комплексное движение, включающее упор, отжимание, подскок и прыжок с руками над головой. Выполняется 2 подхода по 10 раз.
Растяжка
Финальный этап тренировки направлен на восстановление и улучшение гибкости. Он включает:
-
растяжку кистей и плеч для снятия напряжения после опоры на руки;
-
упражнения на раскрытие грудных мышц и лопаток;
-
растяжку спины и ягодиц, что помогает избежать крепатуры;
-
проработку бедёр, голеней и стоп, обеспечивающую лёгкость походки и устойчивость суставов.
Регулярное выполнение растяжки делает мышцы эластичными, улучшает кровообращение и помогает быстрее восстанавливаться после нагрузок.
Советы шаг за шагом
-
Всегда начинайте тренировку с лёгкой разминки.
-
Соблюдайте технику: лучше меньше повторений, но в правильной форме.
-
Увеличивайте нагрузку постепенно, прислушиваясь к телу.
-
Пейте воду до и после занятия, чтобы поддерживать баланс жидкости.
-
После тренировки обязательно делайте растяжку — она снижает риск травм и улучшает восстановление.
Ошибки, последствия и альтернативы
- Ошибка: выполнять трюки с дополнительным весом.
- Последствие: риск травмы суставов и растяжений.
- Альтернатива: использовать отягощения только на базовых упражнениях.
- Ошибка: игнорировать разминку.
- Последствие: мышечные спазмы и снижение подвижности.
- Альтернатива: уделять разминке минимум 10 минут.
- Ошибка: выполнять упражнения рывками.
- Последствие: перегрузка связок и неправильная техника.
- Альтернатива: работать в плавном, контролируемом темпе.
А что если тренироваться дома?
Эту программу можно адаптировать и под домашние условия. Для этого понадобятся турник, резиновые петли и устойчивый стул для имитации брусьев. Если нет перекладины, часть упражнений можно заменить: отжиманиями, планкой или подъёмами ног лёжа. Главное — сохранять структуру тренировки и чередование силовых и растягивающих упражнений.
FAQ
Как часто можно выполнять эту программу?
Оптимально — дважды в неделю, чередуя с другими видами активности (например, бегом или йогой).
Сколько длится тренировка?
Полный цикл занимает около 60-80 минут с растяжкой.
Что делать, если чувствуется боль в мышцах?
Это нормальная реакция при адаптации. Но если боль резкая или не проходит несколько дней, стоит снизить нагрузку и уделить внимание восстановлению.
Мифы и правда
- Миф: силовые тренировки сделают фигуру массивной.
- Правда: при умеренной нагрузке мышцы лишь укрепляются и становятся подтянутыми, не увеличивая объём.
- Миф: растяжка не влияет на результат.
- Правда: регулярная растяжка улучшает подвижность суставов и помогает быстрее осваивать трюки.
- Миф: тренировки на турнике только для мужчин.
- Правда: программы для девушек развивают силу и гибкость без избыточной массы, формируя красивый рельеф тела.
Интересные факты
-
Регулярные тренировки на турнике развивают не только мышцы, но и координацию, улучшая работу нервной системы.
-
Женщины быстрее восстанавливаются после занятий, чем мужчины, благодаря особенностям гормонального фона.
-
Даже 20 минут активности в день снижают уровень стресса и повышают настроение за счёт выработки эндорфинов.
Тренировки под руководством опытного тренера, таких как natalipashkof, помогают постепенно укрепить тело и поверить в собственные силы. Главное — регулярность, правильная техника и позитивный настрой, ведь именно они становятся ключом к стабильному прогрессу и удовольствию от каждого занятия.
