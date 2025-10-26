Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 4:10

Эти упражнения выглядят просто — пока не попробуешь их сделать

Программа Natalipashkof направлена на развитие выносливости и контроля тела у девушек на турниках и брусьях

Регулярные тренировки на свежем воздухе — отличный способ улучшить физическую форму, укрепить мышцы и поднять настроение. Вторая программа от тренера Natalipashkof, проходящая по субботам в парке 50-летия Октября, рассчитана на девушек, уже освоивших базовые упражнения. Она поможет развить координацию, силу и гибкость, а также подготовиться к выполнению фристайл-связок на турнике и брусьях.

Разминка — активируем тело перед тренировкой

Перед началом основной части важно хорошо разогреть мышцы, суставы и связки. Разминка включает вращения плечами, махи руками и ногами, лёгкие наклоны, приседания и растяжку. Всё это подготавливает тело к нагрузке и снижает риск травм. Особое внимание уделяется кистям и плечевому поясу, так как именно они берут на себя основную нагрузку в упражнениях на перекладине и брусьях.

База — развитие силы и контроля тела

Основные упражнения направлены на развитие выносливости, координации и силы.

  • Отжимания с хлопками в ладоши в парах
    Отличное упражнение для проработки грудных и трицепсов. Выполняется синхронно с партнёршей, что добавляет элемент соревновательности. Если нагрузка слишком высокая, допускается вариант с упором на коленях. При отсутствии партнёра можно хлопать себя по локтевым сгибам. Выполняется 3 подхода по 10 повторов.

  • Подтягивания коленей на перекладине или брусьях
    Это движение развивает мышцы пресса и спины, помогает подготовиться к более сложным элементам. Хват можно менять — прямой или обратный, в зависимости от удобства. Рекомендуется 3 подхода на максимум.

Трюки — элементы фристайла

После базовых упражнений можно переходить к освоению трюков, которые требуют координации и контроля тела.

  • Вис вразножку
    Начинаем с положения, когда перекладина находится под коленом. Затем спина прогибается, а ноги — согнутые или прямые — разводятся в продольный шпагат. Упражнение развивает гибкость и чувство баланса.

  • Выход на турник с махом
    Перекладина располагается под коленом, движение выполняется с контролем и акцентом на технику.

  • Комбинация "Вис вразножку + Выход с махом + Переворот назад + Вис на одной руке"
    Эта связка развивает координацию и силу рук. Работайте медленно, контролируя каждое движение.

  • Комбинация "Дипсы + Уголок + Дипсы + Перекинуть ноги в сторону + Уголок рука между ног"
    Сложная комбинация, требующая хорошей подготовки. Она тренирует стабильность корпуса и гибкость.

  • Вис на одной руке на время
    Отличное упражнение для укрепления хвата и плечевого пояса. Выполняется попеременно на каждой руке.

Дополнительные упражнения — усиление результата

Чтобы равномерно проработать всё тело, в программу включены дополнительные упражнения.

  • Австралийские подтягивания круговые
    Выполняются с прямым или обратным хватом. Делается два подхода — по одному в каждую сторону (по часовой и против часовой стрелки).

  • Ходьба гусиным шагом и на руках в парах
    Один участник идёт на корточках, другой — на руках, опираясь ногами на плечи партнёра. Это упражнение отлично тренирует пресс, руки и ноги. При отсутствии партнёра можно просто пройти площадку гусиным шагом и удерживать планку 1 минуту.

  • Подъём корпуса к турнику (ноги согнуты)
    Классика для пресса. Выполняется 3 подхода на максимум.

  • Планка боковая на прямых руках
    Прекрасно укрепляет мышцы кора и стабилизаторы. Делается по одному подходу на каждую сторону, удержание на максимум.

  • Ролик для пресса (упор на коленях)
    Прорабатывает прямую мышцу живота и плечевой пояс. Делается минимум 10 повторов.

  • Пистолетик (приседания на одной ноге)
    Сложное упражнение для баланса и силы ног. Можно использовать опору рукой. Выполняется по два подхода (по одному на каждую ногу) по 5 раз.

  • Стенка
    Удержание стойки у стены укрепляет плечи и спину. Делается 2 подхода на максимум времени.

  • Подъём на носки
    Простое, но эффективное упражнение для развития икроножных мышц. Делается 2 подхода по 20 повторов минимум.

  • Отжимания с прыжком
    Это динамическое упражнение развивает взрывную силу и координацию. Последовательность: упор — отжимание — колени к груди — прыжок с хлопком руками над головой — возврат в упор. Делается 2 подхода по 10 повторов.

Растяжка — закрепляем результат

Завершать занятие нужно растяжкой, чтобы мышцы восстановились и сохранили эластичность. Последовательность:

  1. Кисти

  2. Плечи

  3. Лопатки

  4. Грудь

  5. Спина

  6. Ягодицы

  7. Бёдра

  8. Голени и стопы

Растягивайтесь мягко, без резких движений, удерживая каждое положение 15-30 секунд. Такая последовательность помогает снять напряжение и улучшить кровообращение.

Советы шаг за шагом

  1. Следите за дыханием: вдох на усилии, выдох на расслаблении.

  2. Не выполняйте упражнения на скорость — техника важнее количества повторов.

  3. Если чувствуете усталость, делайте паузы между подходами по 1-2 минуты.

  4. Используйте спортивные перчатки, чтобы избежать мозолей.

  5. Для повышения гибкости добавляйте лёгкие элементы йоги после основной растяжки.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: слишком быстрое выполнение упражнений.

  • Последствие: ухудшение техники и риск травм.

  • Альтернатива: уменьшите темп, сосредоточьтесь на плавности движений.

  • Ошибка: пропуск разминки.

  • Последствие: повышенный риск растяжений и боли в мышцах.

  • Альтернатива: всегда уделяйте разминке не менее 5-7 минут.

  • Ошибка: отсутствие контроля дыхания.

  • Последствие: быстрое утомление и головокружение.

  • Альтернатива: синхронизируйте дыхание с движением.

А что если тренироваться одной?

Отсутствие партнёра не мешает выполнять программу — все парные упражнения легко адаптировать. Например, отжимания с хлопками можно делать, хлопая себя по плечам, а вместо ходьбы в паре просто проходите площадку гусиным шагом. Главное — сохранять мотивацию и стабильность тренировок.

Часто задаваемые вопросы

Как часто выполнять эту программу?
Оптимально — 2 раза в неделю, с перерывом в 2-3 дня для восстановления мышц.

Что понадобится для тренировки?
Достаточно турника, брусьев, гимнастического коврика и удобной спортивной одежды.

Можно ли выполнять упражнения дома?
Да, часть движений (планка, ролик, отжимания, растяжка) подходят для домашних тренировок.

Мифы и правда

  • Миф: такие тренировки подходят только спортсменкам.

  • Правда: комплекс рассчитан даже на начинающих и легко адаптируется под любой уровень подготовки.

  • Миф: упражнения на турнике делают фигуру "мужской".

  • Правда: они лишь укрепляют мышцы и делают тело подтянутым.

  • Миф: без тренера нельзя освоить технику.

  • Правда: достаточно соблюдать инструкцию и внимательно следить за положением тела.

Интересные факты

  1. Занятия на турнике ускоряют обмен веществ и способствуют сжиганию калорий даже после тренировки.

  2. Регулярные подтягивания улучшают осанку и снижают нагрузку на позвоночник.

  3. При систематических тренировках уже через 4-6 недель заметно улучшается гибкость и сила хвата.

Исторический контекст

Женские тренировки на турниках стали популярны относительно недавно — в начале 2010-х годов, когда культура уличного фитнеса начала активно развиваться в России. Сегодня такие занятия объединяют девушек по всему миру: они помогают не только укрепить тело, но и обрести уверенность в себе, преодолевая физические и психологические барьеры.

Постепенное освоение этой программы позволит каждой девушке улучшить физическую форму, научиться контролировать своё тело и чувствовать себя сильной. Главное — регулярность и желание двигаться вперёд.

