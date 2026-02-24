Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка тренирует пресс в зале
© Designed by Freepik by Drazen Zigic is licensed under Public domain
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 13:39

Мечты о рельефе тела разбиваются о генетику: как гормоны мешают женщинам нарастить мышечную массу

Когда вы входите в зал, воздух кажется плотным от запаха резины и разогретого металла, а звук падающих блинов задает ритм, в котором тело должно трансформироваться. Однако для многих женщин путь к рельефным плечам или точеному прессу превращается в бег на месте: веса поднимаются, калории считаются, но зеркало упорно транслирует прежнюю картинку. Проблема набора мышечной массы (гипертрофии) у женщин — это не просто вопрос "мало белка" или "лень", это сложный биохимический квест, где генетика, гормональный фон и нейромышечная связь играют ключевые роли.

"Женская физиология диктует свои правила: из-за низкого уровня тестостерона нам требуется в разы больше времени и прецизионной точности в нагрузках, чтобы увидеть рост миофибрилл. Если вы тренируетесь "на автомате", тело просто адаптируется к стрессу, не видя смысла строить дорогую в обслуживании мышечную ткань. Нужно заставить организм понять: текущих ресурсов не хватает для выживания в условиях такой нагрузки".

фитнес-тренер, эксперт по тренировочным программам и поддержанию формы Анастасия Белова

1. Генетический потолок: белые и красные волокна

Антропология и физиология неумолимы: пропорция типов мышечных волокон закладывается до рождения. Красные волокна (тип I) отвечают за выносливость и аэробную работу, в то время как белые (тип II) обладают потенциалом к значительному увеличению объема. Если природа наградила вас преобладанием "медленных" волокон, классический бодибилдинг может даваться крайне тяжело. В такой ситуации эффективнее делать упор на лёгкий вес и многоповторный тренинг, чтобы максимально задействовать имеющийся ресурс.

Важно понимать, что отсутствие ярко выраженного рельефа — не приговор. Это сигнал к тому, чтобы сменить стратегию тренировок. Вместо того чтобы пытаться взять рекордный вес в жиме, стоит обратить внимание на функциональность. Часто изометрические упражнения, такие как приседания у стены, помогают лучше "прочувствовать" мышцу и создать плотность тканей, недоступную при стандартной динамической нагрузке.

2. Эндокринный тормоз: почему щитовидка блокирует рост

Мышцы не растут в вакууме — ими управляет гормональный оркестр. Щитовидная железа является дирижером белкового обмена. При гипотиреозе или аутоиммунных процессах метаболизм замедляется настолько, что организм переходит в режим жесткого энергосбережения. Расщепление белков замедляется, а любая лишняя энергия запасается в жировое депо, а не идет в миофибриллы. Если вы чувствуете постоянную зябкость и скованность по утрам, возможно, вашему телу нужна не штанга, а помощь эндокринолога.

С возрастом ситуация усложняется. После 35-40 лет начинается естественное снижение анаболических гормонов. Чтобы "перезагрузить" систему, требуются специальные протоколы. Многие находят спасение в том, что короткие утренние комплексы активируют нервную систему и подготавливают гормональный фон к более серьезным нагрузкам в течение дня.

"Главная системная ошибка любителей — работа "на автомате". Если ваши планка или выпады выполняются без контроля нейромышечной связи, мозг просто выключает целевые мышцы, перекладывая нагрузку на связки. Для роста нужен механический стресс, а не просто имитация движения".

фитнес-тренер, специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

3. Ошибка интенсивности: когда "розовые гантели" не работают

Многие женщины боятся "перекачаться" и выбирают микроскопические веса с бесконечным количеством повторений. Биомеханически это тренирует лишь гликогеновое депо белых волокон, обеспечивая временный "памп" (приток крови), который исчезает через пару дней после тренировки. Для реального строительства мышечного корсета вес должен быть таким, чтобы последние 2-3 повторения в подходе выполнялись на грани отказа техники.

Силовой тренинг — это не только про объем, но и про метаболическое здоровье. Доказано, что силовая нагрузка эффективнее бега борется с инсулинорезистентностью. Когда мышцы работают под нагрузкой, они становятся "пылесосами" для глюкозы, что не оставляет шансов лишнему жиру и создает тот самый плотный, спортивный силуэт.

4. Питание: почему закисление организма убивает анаболизм

В погоне за ростом мышечной массы женщины часто уходят в крайность: избыток белка при полном исключении углеводов. Это фатальная ошибка. Без достаточного количества углеводов белок просто не будет доставлен в клетки, а организм перейдет в состояние ацидоза (закисления). В кислой среде ферменты, отвечающие за синтез мышечного белка, инактивируются. Важно соблюдать баланс: 60% рациона должны составлять сложные углеводы, которые являются топливом для ваших тренировок.

Для тех, кто не хочет проводить в зале по 2 часа, существуют альтернативные методы. Интервальные тренировки со скакалкой или короткие взрывные сеты позволяют поддерживать высокий темп обмена веществ даже при дефиците времени. Главное — помнить, что тренировка заканчивается не в зале, а во время сна, когда происходит восстановление поврежденных волокон.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Можно ли нарастить мышцы только на групповых занятиях?
Крайне сложно. Групповые программы чаще всего направлены на выносливость и МПК (максимальное потребление кислорода). Для гипертрофии нужны локальные силовые нагрузки с прогрессией весов.

Поможет ли йога в наборе массы?
Йога отлично развивает контроль над глубокими мышцами-стабилизаторами, что важно для безопасности. Однако для значительного объема необходим внешний вес.

Стоит ли пить протеиновые коктейли?
Это удобный способ добрать норму белка, если вы не успеваете съесть ее с твердой пищей. Однако обычная еда всегда в приоритете из-за термогенного эффекта пищеварения.

Проверено экспертами: фитнес-тренер, эксперт по тренировочным программам Анастасия Белова и специалист по силовым тренировкам Артём Кравцов.

Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

