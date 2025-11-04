Когда расчёска становится врагом: как понять, что выпадение волос — не норма

Когда волосы начинают заметно редеть, это становится тревожным сигналом. Причин у такого явления много, и возраст далеко не всегда главный фактор. Иногда корни проблемы кроются в генетике, стрессе, привычках по уходу или заболеваниях, которые влияют на состояние кожи головы и волосяных фолликулов.

Как растут волосы

Чтобы понять, почему они начинают выпадать, стоит вспомнить, как устроен цикл роста. Он делится на три этапа:

Анаген - активный рост, когда волосок формируется и удлиняется. Катаген - переходная стадия, рост замедляется. Телоген - фаза покоя, когда волос выпадает, а на его месте со временем появляется новый.

Нормой считается потеря от 50 до 100 волосков в день. Если выпадение превышает этот показатель и при этом меняется структура или плотность волос, стоит обратить внимание на здоровье.

"Процесс старения, безусловно, влияет на цикл роста волос, замедляя его, но редко становится единственной причиной значительного выпадения", — отметила дерматолог Хоуп Митчелл.

Генетическая предрасположенность

Один из самых распространенных факторов — андрогенетическая алопеция, или наследственное облысение. У женщин она проявляется как постепенное истончение волос на темени при сохранении линии роста у лба. Проблема связана с повышенной чувствительностью фолликулов к андрогенам — гормонам, регулирующим рост волос. Один из них, дигидротестостерон (ДГТ), влияет на структуру фолликулов, со временем уменьшая их размер. Волосы становятся тоньше и короче, а густота снижается.

Хронический стресс

Постоянное эмоциональное напряжение или сильные потрясения способны спровоцировать телогеновую алопецию. Это временная остановка роста, когда значительная часть волос переходит в фазу покоя. Через 2-3 месяца после стресса волосы начинают массово выпадать.

К стрессовым факторам относят не только эмоциональные переживания, но и физические нагрузки на организм — высокую температуру, операции, роды, резкое снижение веса.

Кроме того, выпадение может быть связано с дефицитом питательных веществ: железа, витамина D, цинка, биотина. Эти элементы поддерживают нормальный обмен в клетках фолликула, а их нехватка нарушает цикл роста.

"Обычно между стрессовым событием и началом избыточного выпадения проходит около трёх месяцев", — пояснила дерматолог Кристен Ло Сикко.

Тугое плетение и стайлинг

Постоянное ношение тугих хвостов, кос и пучков приводит к натяжению волос, которое может вызвать тракционную алопецию. Особенно опасны прически, где нагрузка приходится на одну и ту же зону. Со временем кожа воспаляется, фолликулы ослабевают и перестают производить новые волосы.

Привычка часто пользоваться утюжками, плойками и феном также ухудшает состояние волос. Термическое воздействие разрушает кератин, из которого состоят стержни, делая их ломкими. Агрессивное окрашивание, химическая завивка и выпрямление усиливают эффект.

Результатом становится не только выпадение, но и изменение структуры — волосы становятся жесткими, с узелками и микроповреждениями.

Перхоть и воспаления кожи головы

Сильная перхоть или себорейный дерматит вызывают воспаление и зуд. Это результат реакции на дрожжеподобные грибки, живущие на коже головы. При этом жир и шелушения закупоривают поры, ухудшая питание волосяных луковиц. Если постоянно расчесывать зудящие участки, фолликулы травмируются, что ведет к поредению волос.

"Проблема вызвана воспалительной реакцией на микроорганизмы, обитающие на коже головы, в частности, на дрожжи Malassezia", — объяснила дерматолог Кристен Ло Сикко.

Воспалённые фолликулы

Фолликулит — воспаление волосяных луковиц, которое может быть вызвано бактериями, грибками или механическим раздражением, например, при ношении париков или головных уборов. В лёгких случаях появляются мелкие зудящие высыпания, в тяжёлых — болезненные гнойнички. При хроническом течении возможно образование рубцов и необратимая потеря волос.

Гормональные сбои

Гормональные изменения — ещё один частый виновник. При синдроме поликистозных яичников (СПКЯ) уровень андрогенов повышается, из-за чего волосы на голове редеют, а на теле, наоборот, растут активнее.

Похожие изменения происходят во время перименопаузы: снижается количество эстрогенов, которые поддерживают нормальный рост волос, и относительное преобладание андрогенов приводит к их истончению.

"Эстроген, который поддерживает рост волос, снижается, а уровень андрогенов остаётся относительно стабильным", — отметила дерматолог Хоуп Митчелл.

Аутоиммунные заболевания

Когда иммунная система ошибочно атакует собственные клетки, страдают и фолликулы. Так развивается очаговая алопеция, при которой появляются округлые залысины. При системной красной волчанке и других аутоиммунных болезнях на коже могут образовываться воспалительные очаги, приводящие к рубцам и необратимому облысению.

"В более тяжёлых формах, таких как тотальная алопеция, может происходить полная потеря волос на голове", — пояснила дерматолог Кристен Ло Сикко.

Советы шаг за шагом

При первых признаках истончения волос обратитесь к дерматологу. Сдайте анализы: уровень железа, витамина D, гормонов щитовидной железы. Избегайте тугих причёсок и термической укладки. Подберите мягкий шампунь без сульфатов и агрессивных ароматизаторов. Включите в рацион белки, зелень, орехи, рыбу, яйца и морепродукты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ежедневная укладка утюжком.

Последствие: ломкость и потеря блеска.

Альтернатива: использование термозащитного спрея и снижение температуры нагрева.

Ошибка: самостоятельное окрашивание агрессивными красками.

Последствие: повреждение кутикулы и выпадение.

Альтернатива: щадящие тонирующие средства или натуральная хна.

Ошибка: игнорирование перхоти.

Последствие: воспаление кожи головы и закупорка пор.

Альтернатива: лечебные шампуни с кетоконазолом или цинком.

Таблица "Плюсы и минусы"

Подход Плюсы Минусы Медикаментозное лечение (миноксидил, мезотерапия) Быстрый эффект, активизация фолликулов Требует регулярности и контроля врача Натуральный уход (маски, масла, витамины) Безопасно, улучшает структуру волос Результат появляется медленно Пересадка волос Решение при рубцовой алопеции Высокая стоимость и длительное восстановление

А что если…

Если волосы выпадают после болезни, родов или стресса, не стоит паниковать. В большинстве случаев это временно. Но если за шесть месяцев ситуация не улучшается, необходима консультация специалиста — трихолога или дерматолога.

FAQ

Как выбрать шампунь при выпадении волос?

Выбирайте средства без сульфатов и силиконов, обогащённые пантенолом, ниацинамидом, кератином.

Что лучше — витамины или наружные средства?

Эффективнее сочетание: витамины поддерживают фолликулы изнутри, а лосьоны — снаружи.

Сколько стоит лечение выпадения волос?

Стоимость зависит от метода: курс мезотерапии — от 10 до 20 тысяч рублей, трихологическое лечение — от 3 тысяч за приём.

Мифы и правда

Миф: если подстричься, волосы станут гуще.

Правда: густота определяется количеством фолликулов, а не длиной.

Миф: выпадение связано только с возрастом.

Правда: чаще причина — гормональные сбои или стресс.

Миф: шампуни от выпадения полностью решают проблему.

Правда: они лишь поддерживают результат, а не устраняют причину.

Интересные факты