Когда расчёска становится врагом: как понять, что выпадение волос — не норма
Когда волосы начинают заметно редеть, это становится тревожным сигналом. Причин у такого явления много, и возраст далеко не всегда главный фактор. Иногда корни проблемы кроются в генетике, стрессе, привычках по уходу или заболеваниях, которые влияют на состояние кожи головы и волосяных фолликулов.
Как растут волосы
Чтобы понять, почему они начинают выпадать, стоит вспомнить, как устроен цикл роста. Он делится на три этапа:
-
Анаген - активный рост, когда волосок формируется и удлиняется.
-
Катаген - переходная стадия, рост замедляется.
-
Телоген - фаза покоя, когда волос выпадает, а на его месте со временем появляется новый.
Нормой считается потеря от 50 до 100 волосков в день. Если выпадение превышает этот показатель и при этом меняется структура или плотность волос, стоит обратить внимание на здоровье.
"Процесс старения, безусловно, влияет на цикл роста волос, замедляя его, но редко становится единственной причиной значительного выпадения", — отметила дерматолог Хоуп Митчелл.
Генетическая предрасположенность
Один из самых распространенных факторов — андрогенетическая алопеция, или наследственное облысение. У женщин она проявляется как постепенное истончение волос на темени при сохранении линии роста у лба. Проблема связана с повышенной чувствительностью фолликулов к андрогенам — гормонам, регулирующим рост волос. Один из них, дигидротестостерон (ДГТ), влияет на структуру фолликулов, со временем уменьшая их размер. Волосы становятся тоньше и короче, а густота снижается.
Хронический стресс
Постоянное эмоциональное напряжение или сильные потрясения способны спровоцировать телогеновую алопецию. Это временная остановка роста, когда значительная часть волос переходит в фазу покоя. Через 2-3 месяца после стресса волосы начинают массово выпадать.
К стрессовым факторам относят не только эмоциональные переживания, но и физические нагрузки на организм — высокую температуру, операции, роды, резкое снижение веса.
Кроме того, выпадение может быть связано с дефицитом питательных веществ: железа, витамина D, цинка, биотина. Эти элементы поддерживают нормальный обмен в клетках фолликула, а их нехватка нарушает цикл роста.
"Обычно между стрессовым событием и началом избыточного выпадения проходит около трёх месяцев", — пояснила дерматолог Кристен Ло Сикко.
Тугое плетение и стайлинг
Постоянное ношение тугих хвостов, кос и пучков приводит к натяжению волос, которое может вызвать тракционную алопецию. Особенно опасны прически, где нагрузка приходится на одну и ту же зону. Со временем кожа воспаляется, фолликулы ослабевают и перестают производить новые волосы.
Привычка часто пользоваться утюжками, плойками и феном также ухудшает состояние волос. Термическое воздействие разрушает кератин, из которого состоят стержни, делая их ломкими. Агрессивное окрашивание, химическая завивка и выпрямление усиливают эффект.
Результатом становится не только выпадение, но и изменение структуры — волосы становятся жесткими, с узелками и микроповреждениями.
Перхоть и воспаления кожи головы
Сильная перхоть или себорейный дерматит вызывают воспаление и зуд. Это результат реакции на дрожжеподобные грибки, живущие на коже головы. При этом жир и шелушения закупоривают поры, ухудшая питание волосяных луковиц. Если постоянно расчесывать зудящие участки, фолликулы травмируются, что ведет к поредению волос.
"Проблема вызвана воспалительной реакцией на микроорганизмы, обитающие на коже головы, в частности, на дрожжи Malassezia", — объяснила дерматолог Кристен Ло Сикко.
Воспалённые фолликулы
Фолликулит — воспаление волосяных луковиц, которое может быть вызвано бактериями, грибками или механическим раздражением, например, при ношении париков или головных уборов. В лёгких случаях появляются мелкие зудящие высыпания, в тяжёлых — болезненные гнойнички. При хроническом течении возможно образование рубцов и необратимая потеря волос.
Гормональные сбои
Гормональные изменения — ещё один частый виновник. При синдроме поликистозных яичников (СПКЯ) уровень андрогенов повышается, из-за чего волосы на голове редеют, а на теле, наоборот, растут активнее.
Похожие изменения происходят во время перименопаузы: снижается количество эстрогенов, которые поддерживают нормальный рост волос, и относительное преобладание андрогенов приводит к их истончению.
"Эстроген, который поддерживает рост волос, снижается, а уровень андрогенов остаётся относительно стабильным", — отметила дерматолог Хоуп Митчелл.
Аутоиммунные заболевания
Когда иммунная система ошибочно атакует собственные клетки, страдают и фолликулы. Так развивается очаговая алопеция, при которой появляются округлые залысины. При системной красной волчанке и других аутоиммунных болезнях на коже могут образовываться воспалительные очаги, приводящие к рубцам и необратимому облысению.
"В более тяжёлых формах, таких как тотальная алопеция, может происходить полная потеря волос на голове", — пояснила дерматолог Кристен Ло Сикко.
Советы шаг за шагом
-
При первых признаках истончения волос обратитесь к дерматологу.
-
Сдайте анализы: уровень железа, витамина D, гормонов щитовидной железы.
-
Избегайте тугих причёсок и термической укладки.
-
Подберите мягкий шампунь без сульфатов и агрессивных ароматизаторов.
-
Включите в рацион белки, зелень, орехи, рыбу, яйца и морепродукты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ежедневная укладка утюжком.
Последствие: ломкость и потеря блеска.
Альтернатива: использование термозащитного спрея и снижение температуры нагрева.
-
Ошибка: самостоятельное окрашивание агрессивными красками.
Последствие: повреждение кутикулы и выпадение.
Альтернатива: щадящие тонирующие средства или натуральная хна.
-
Ошибка: игнорирование перхоти.
Последствие: воспаление кожи головы и закупорка пор.
Альтернатива: лечебные шампуни с кетоконазолом или цинком.
Таблица "Плюсы и минусы"
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Медикаментозное лечение (миноксидил, мезотерапия)
|Быстрый эффект, активизация фолликулов
|Требует регулярности и контроля врача
|Натуральный уход (маски, масла, витамины)
|Безопасно, улучшает структуру волос
|Результат появляется медленно
|Пересадка волос
|Решение при рубцовой алопеции
|Высокая стоимость и длительное восстановление
А что если…
Если волосы выпадают после болезни, родов или стресса, не стоит паниковать. В большинстве случаев это временно. Но если за шесть месяцев ситуация не улучшается, необходима консультация специалиста — трихолога или дерматолога.
FAQ
Как выбрать шампунь при выпадении волос?
Выбирайте средства без сульфатов и силиконов, обогащённые пантенолом, ниацинамидом, кератином.
Что лучше — витамины или наружные средства?
Эффективнее сочетание: витамины поддерживают фолликулы изнутри, а лосьоны — снаружи.
Сколько стоит лечение выпадения волос?
Стоимость зависит от метода: курс мезотерапии — от 10 до 20 тысяч рублей, трихологическое лечение — от 3 тысяч за приём.
Мифы и правда
Миф: если подстричься, волосы станут гуще.
Правда: густота определяется количеством фолликулов, а не длиной.
Миф: выпадение связано только с возрастом.
Правда: чаще причина — гормональные сбои или стресс.
Миф: шампуни от выпадения полностью решают проблему.
Правда: они лишь поддерживают результат, а не устраняют причину.
Интересные факты
-
У каждого человека около 100 тысяч волос, и каждый из них живёт в среднем 4-6 лет.
-
Волосы состоят на 95% из белка кератина, а значит, полноценное питание напрямую влияет на их силу.
-
Женщины чаще страдают диффузным выпадением, мужчины — локальными залысинами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru