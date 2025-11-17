Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 0:46

Нарушать закон по-женски: Пензенская область шокирует статистикой о женщинах-преступниках

Женская преступность в Пензенской области снизилась на 5,4% в 2025 году – прокуратура

В Пензенской области за 10 месяцев 2025 года отмечено снижение уровня женской преступности. По данным прокуратуры региона, число женщин, нарушивших закон, уменьшилось на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — с 772 до 730 случаев.

Важные факторы

Из числа женщин, совершивших преступления, более половины (472, или 61,1%) не имели постоянного источника дохода. Также уменьшилось количество женщин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения во время преступлений — на 9,3%, с 172 до 156 случаев.

"321 преступница имела криминальное прошлое (в прошлом году — 325, снижение на 1,2%), а 156 — судимость (в прошлом году — 172, снижение на 9,3%)", — сообщается в отчете прокуратуры.

Тенденции по повторным правонарушениям

Снизилось количество женщин, которые снова нарушали закон в течение года после освобождения из исправительных учреждений (-4,4%), а также во время отбывания обязательных работ (-33,3%). Однако наблюдается рост преступности среди женщин в период испытательного срока при условном осуждении (+7,4%), при отсрочке исполнения наказания (+200%), а также в периоды отбывания исправительных работ (+40%) и ограничения свободы (+133,3%).

