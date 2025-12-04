Корм в избытке — проблемы в рост: лишний вес запускает процессы, подрывающие здоровье кошки

Кошки давно стали любимыми домашними животными, и многие владельцы стремятся обеспечить им комфортные условия. Но желание угодить питомцу нередко приводит к тому, что миска наполняется слишком щедро. Переедание у кошек становится всё более распространённым, а последствия этого процесса затрагивают не только вес, но и работу всего организма. Новое исследование Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне объясняет, какие метаболические и пищеварительные изменения происходят, когда животные начинают потреблять больше корма, чем требуется. Об этом сообщает Journal of Animal Science.

Как набор веса меняет организм кошек

Современные статистические данные показывают, что проблема ожирения у домашних животных растёт стремительными темпами. Учёные отмечают, что лишний вес становится причиной нарушений обмена веществ, хронических воспалений, сердечных перегрузок и снижения продолжительности жизни. Именно поэтому исследователи решили изучить ранние изменения в организме кошек — не во время похудения, как обычно, а на этапе переедания.

"Около 60 % кошек имеют лишний вес, что приводит к диабету и воспалению. Мы хотели узнать, какие метаболические изменения происходят при переедании", — говорит Келли Суонсон.

В исследовании приняли участие 11 стерилизованных взрослых животных. Всем им давали одинаковый корм, а после периода адаптации разрешили есть в свободном режиме. Учёные вели наблюдение в течение 20 недель, фиксируя вес, активность, показатели пищеварения и изменения в микробиоте.

В первые же недели кошки начали быстро увеличивать количество съедаемого корма и постепенно набирали массу. Средний показатель BCS — шкалы состояния тела — вырос с 5,41 до 8,27 балла, что соответствует примерно 30% лишнего веса. Этот показатель у кошек сравним с человеческим индексом массы тела и широко используется ветеринарными специалистами.

Как переедание влияет на пищеварение и кишечную микрофлору

Учёные уделили особое внимание процессу прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту. Оказалось, что при увеличении количества корма пища начинала проходить через организм быстрее, что снижало эффективность усвоения.

"Когда кошки ели больше и набирали вес, время прохождения пищи сокращалось, как и эффективность пищеварения", — объяснила Суонсон.

Организм, получая избыточный объём питательных веществ, переставал использовать их экономно. Вместе с этим менялся и состав фекалий: они становились более объёмными, а уровень pH снижался, что указывает на усиленную кислотность. У людей подобная тенденция часто говорит о нарушении усвоения жиров и углеводов, и учёные считают эти процессы схожими.

"Снижение pH в кале коррелирует с увеличением потребления пищи и снижением её усвояемости", — говорит Суонсон.

Изменения коснулись и кишечной микробиоты. Увеличился уровень полезных бифидобактерий, участвующих в защите от патогенов, и снизилось количество бактерий, связанных с воспалительными процессами. Эти результаты отличаются от данных, полученных у людей при ожирении, что делает наблюдение особенно значимым.

"Изменение времени прохождения пищи может объяснить изменения микробиоты. Это важно учитывать в будущих исследованиях", — добавил исследователь.

Физическая активность и её связь с весом

Учёные ожидали, что рост веса приведёт к снижению активности. Для проверки гипотезы каждой кошке прикрепили на ошейник специальный монитор активности. Животные находились в общей комнате, где могли взаимодействовать друг с другом, играть и исследовать пространство.

"Мы ожидали снижение активности, но не увидели устойчивых изменений. Это может зависеть от индивидуальных особенностей и условий содержания", — заявила Суонсон.

Некоторые кошки вели себя так же активно, несмотря на набор веса, что подчёркивает: реакция организма на ожирение неоднородна и зависит от множества факторов — от характера до степени взаимодействия с владельцем.

Почему результаты исследования важны

Полученные данные помогают лучше понять механизмы развития ожирения у домашних животных. Изменение времени прохождения пищи, состава микробиоты и эффективности усвоения — ключевые процессы, которые ветеринары должны учитывать при разработке программ профилактики и лечения.

После завершения эксперимента кошек перевели на ограниченное питание. Такая схема помогла им вернуться к нормальному состоянию, что подтверждает эффективность контролируемого рациона.

Сравнение: здоровое питание и перекармливание

Отличия между сбалансированным рационом и избыточным потреблением корма становятся особенно заметными при сравнении. Во-первых, здоровое питание обеспечивает оптимальное время прохождения пищи, тогда как перекармливание ускоряет процесс и снижает усвояемость. Во-вторых, при переедании меняется состав микрофлоры, что влияет на обмен веществ. В-третьих, увеличивается объём фекалий и повышается кислотность, чего не происходит при нормальном рационе. В-четвёртых, контроль калорийности предотвращает скачки веса, а свободный доступ к корму увеличивает риск ожирения.

Плюсы и минусы свободного доступа к корму

Владельцы часто оставляют корм в миске постоянно, считая это удобством.

Плюсы метода:

• животное может есть, когда ему удобно;

• отсутствует стресс, связанный с ожиданием еды;

• подойдёт для кошек с умеренным аппетитом;

• исключает голодные промежутки.

Минусы:

• повышенный риск переедания;

• снижение эффективности пищеварения;

• изменение кишечной микробиоты;

• высокая вероятность набора веса.

Советы владельцам кошек

Чтобы снизить риск ожирения у питомца, специалисты советуют придерживаться несколько шагов.

Контролировать количество выдаваемого корма. Использовать кормушки-головоломки для повышения активности. Раскладывать небольшие порции в разных частях дома. Следить за уровнем активности и вовлекать кошку в игры. Регулярно оценивать состояние тела по шкале BCS.

Популярные вопросы о наборе веса у кошек

1. Может ли кошка поправиться даже на "правильном" корме?

Да, если порции слишком большие или корм доступен круглосуточно.

2. Почему важно контролировать скорость прохождения пищи?

Она влияет на усвояемость: чем быстрее пища проходит, тем меньше питательных веществ усваивается.

3. Можно ли вернуть кошку к нормальному весу?

Да, при контроле рациона, использовании ограниченного питания и повышении активности.