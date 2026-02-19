Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Рука гладит кошку
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 11:39

Взрослая кошка гонится за хвостом снова и снова: тело подает сигнал, который легко пропустить

Кошка внезапно начинает кружиться на месте и пытается поймать собственный хвост — зрелище одновременно забавное и настораживающее. Для котёнка это почти обязательный этап взросления, но у взрослого питомца подобное поведение может сигнализировать о проблеме. Где проходит грань между игрой и тревожным симптомом? Об этом сообщает Le Mag du Chat.

Игра как часть взросления

Маленький котёнок только осваивает своё тело и окружающий мир. Длинный пушистый хвост для него — такой же интересный объект, как шуршащая бумажка или движущаяся тень на стене. Погоня за собственным хвостом помогает развивать координацию, реакцию и охотничьи навыки, что напрямую связано с тем, как формируется охотничий инстинкт и важные навыки.

Игра у кошек — это не просто развлечение. Через неё формируются инстинкты хищника: умение подкрадываться, резко атаковать и удерживать "добычу". Поэтому, если малыш бегает по кругу и пытается схватить хвост, это естественный этап развития. Повод для беспокойства появляется лишь тогда, когда котёнок кусает себя до повреждений или ведёт себя чрезмерно агрессивно.

Чтобы переключить внимание, важно предложить альтернативу: удочку с перьями, мячики, заводную мышку. Подвижные игры снижают скуку и позволяют направить энергию в безопасное русло. Обычно по мере взросления интерес к собственному хвосту постепенно исчезает.

Когда взрослой кошке стоит помочь

Большинство взрослых кошек не проявляют интереса к своему хвосту. Если же питомец регулярно гоняется за ним, кусает или явно испытывает дискомфорт, это может указывать на физическую проблему. В такой ситуации важно не игнорировать сигнал и помнить, что поведение кошек может сигнализировать о скрытых проблемах.

Одной из причин могут быть травмы: укусы других животных, воспаления, ушибы или даже переломы. Испытывая боль, кошка пытается дотянуться до болезненного участка и "обработать" его. Если очаг находится у основания хвоста, животное может хватать его зубами, словно возвращаясь к детской привычке.

Ещё одна возможная причина — синдром гиперестезии. При нём кожа на спине и у основания хвоста становится чрезмерно чувствительной. При прикосновении она может подёргиваться, а сама кошка — реагировать беспокойством или даже агрессией. В попытке избавиться от неприятных ощущений животное начинает ловить и кусать хвост.

У котов также встречается так называемый "жирный" или "шипастый" хвост — состояние, связанное с повышенной активностью сальных желёз у его основания. Избыток кожного сала вызывает зуд, неприятный запах и образование чёрных точек. Без лечения шерсть становится сальной и спутанной, а хвост может менять форму.

Аллергические реакции — ещё один фактор. Пищевая непереносимость или аллергия на слюну блох сопровождаются зудом и покраснением кожи. Если раздражение локализуется в области хвоста, со стороны это может выглядеть как игра, хотя на самом деле кошка пытается справиться с зудом.

Поведенческие причины и стресс

Иногда ветеринар не обнаруживает ни травм, ни кожных проблем. В таком случае речь может идти о стереотипии — навязчивом повторении одного и того же действия. Постоянная погоня за хвостом становится способом справиться с тревогой.

Такое поведение нередко сопровождается другими признаками: резкими вспышками раздражения, нарушениями аппетита, расстройствами пищеварения или неряшливостью. В подобных случаях может потребоваться консультация ветеринара-бихевиориста.

Чтобы снизить уровень стресса, стоит обогатить среду обитания питомца. Подойдут когтеточки, игровые комплексы, полки и "кошачьи деревья", позволяющие наблюдать за происходящим с высоты. Ежедневные 15-минутные игровые сессии помогают снять напряжение и укрепляют связь между человеком и животным. В период переезда или изменений в распорядке дня могут помочь игрушки с кошачьей мятой, валерианой или мататаби.

В целом, если котёнок крутится за хвостом — это часть его роста и обучения. Но у взрослой кошки регулярные попытки поймать собственный хвост требуют внимания. Своевременный визит к ветеринару поможет исключить болезни и вернуть питомцу спокойствие. Забота и наблюдательность — лучший способ сохранить здоровье и хорошее настроение вашего пушистого компаньона.

Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
