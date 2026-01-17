Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Игрушки для кошек (мышки, мячики)
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 15:49

Болезнь приходит тихо и без шума: кошачья простуда развивается быстрее, чем её замечают

Кошки болеют простудой из-за вирусных инфекций — Daily Paws

Чихание у кошки часто выглядит безобидным, но иногда за этим симптомом скрывается инфекция, требующая внимания. Простуда у питомцев встречается чаще, чем кажется, и по проявлениям нередко напоминает человеческие. Понимание причин и признаков болезни помогает вовремя поддержать здоровье животного. Об этом сообщает издание Daily Paws.

Как у кошек возникает простуда

Под простудой у кошек обычно подразумевают инфекции верхних дыхательных путей, которые в большинстве случаев имеют вирусное происхождение. Чаще всего речь идёт о калицивирусе и вирусе кошачьего герпеса, также известном как ринотрахеит. Иногда к вирусному заболеванию присоединяется вторичная бактериальная инфекция, из-за чего симптомы становятся более выраженными и затяжными.

Заражение происходит воздушно-капельным путём, а также через общие миски, воду и предметы ухода. Наибольший риск отмечается в местах, где содержится много животных, однако даже полностью домашние кошки не находятся в полной безопасности. Ветеринары подчёркивают, что домашние кошки сохраняют риск заражения инфекциями даже без выхода на улицу.

Дополнительными факторами риска считаются плохая вентиляция и хронические заболевания, включая астму, аллергию и болезни почек. Ослабленный иммунитет делает организм кошки более уязвимым к респираторным инфекциям.

Может ли простуда передаваться между кошкой и человеком

Кошки не заражаются обычной простудой от людей, так как большинство вирусов строго специфичны для своего вида. Аналогично человек не может подхватить кошачью простуду от питомца. В редких случаях возможна передача отдельных бактериальных инфекций, но такие ситуации считаются исключением.

При этом специалисты обращают внимание на условия в доме: раздражающие вещества в воздухе могут усугублять состояние дыхательных путей животных. В частности, ветеринары предупреждают, что аммиак в бытовой химии раздражает дыхание кошек и собак, усиливая дискомфорт при уже развивающейся инфекции.

Основные симптомы и течение болезни

Признаки инфекции верхних дыхательных путей у кошек обычно развиваются постепенно. Чаще всего владельцы замечают чихание, насморк, слезотечение и заложенность носа. Нередко к ним добавляются вялость, снижение аппетита, повышение температуры и язвочки во рту. В большинстве случаев такие симптомы сохраняются от одной до двух недель.

Если общее состояние остаётся стабильным, болезнь может пройти самостоятельно. Однако появление затруднённого дыхания, гнойных выделений или отказ от еды требует обязательного обращения к ветеринару, особенно если речь идёт о котятах, пожилых или ослабленных животных.

Как помочь кошке и когда нужен врач

При лёгком течении простуды важно обеспечить кошке тепло, покой и комфорт. Полезно аккуратно очищать глаза и нос влажной салфеткой, использовать увлажнитель воздуха и слегка подогревать корм, чтобы усилить его запах. Самостоятельно давать лекарства категорически не рекомендуется, так как многие препараты для людей токсичны для кошек.

Ветеринар при необходимости назначает симптоматическое лечение, антибиотики при бактериальных осложнениях или противовирусные средства при тяжёлом течении инфекции. В сложных случаях может потребоваться инфузионная терапия, кислородная поддержка или временное кормление через зонд.

Грамотная профилактика остаётся самым надёжным способом защиты. Вакцинация по графику, сбалансированное питание, чистота в доме и минимизация стрессов помогают снизить риск простудных заболеваний и поддерживать иммунитет кошки в течение всей жизни.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.

