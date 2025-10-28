Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Белый кот с чёрной мордой
Белый кот с чёрной мордой
© unsplash.com by Nirzar Pangarkar is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 0:23

Почки молчат, пока не становится поздно: главная ошибка хозяев

Ветеринар: чрезмерная жажда у кошки может быть признаком болезни почек

Кошки, несмотря на репутацию независимых и невозмутимых существ, часто скрывают признаки недомогания. Особенно это касается почек — органов, от состояния которых напрямую зависят активность, аппетит и продолжительность жизни питомца. Владельцам важно понимать, как устроена система фильтрации организма кошки, какие признаки говорят о проблемах и что можно сделать, чтобы избежать болезни.

Основные типы почечной недостаточности у кошек

Проблемы с почками могут проявляться по-разному, но ветеринары выделяют два основных типа заболевания — острую и хроническую почечную недостаточность.

Острая форма развивается стремительно: буквально за несколько дней кошка может из бодрого животного превратиться в апатичное и обезвоженное существо. Причиной обычно становятся токсические вещества, инфекции или резкое обезвоживание. Иногда спусковым механизмом становится отравление — например, антифризом, луковыми или чесночными продуктами, а также лекарствами, которые нельзя давать животным без назначения ветеринара.

Хроническая почечная недостаточность, наоборот, развивается медленно, месяцами и даже годами. В группе риска — пожилые кошки, у которых естественные процессы старения влияют на фильтрационную функцию почек. Постепенно ткани органов теряют эластичность, нарушается выведение токсинов, и организм начинает отравлять сам себя. Болезнь может быть следствием инфекций, наследственных факторов, неправильного питания или длительного обезвоживания.

Как распознать проблему: основные симптомы

На первых стадиях хроническое заболевание почек почти не проявляется. Кошка выглядит здоровой, играет, ест и спит, как обычно. Но есть тревожные сигналы, на которые стоит обратить внимание:

  • животное начинает много пить и часто ходить в лоток;
  • заметна потеря аппетита;
  • кошка худеет, хотя рацион не менялся;
  • появляется неприятный запах изо рта, похожий на аммиак;
  • шерсть становится тусклой и ломкой;
  • питомец становится вялым, сонливым, меньше интересуется играми.

Чем раньше владелец заметит эти изменения и обратится к врачу, тем выше шансы остановить процесс разрушения почек и продлить жизнь животному.

Диагностика и лечение заболеваний почек

Диагностика почечных заболеваний у кошек включает анализ крови и мочи, а также ультразвуковое исследование. Эти методы позволяют оценить, насколько сильно нарушена работа органов, определить стадию болезни и подобрать оптимальное лечение.

Основу терапии составляет корректировка питания. Ветеринары назначают специальные лечебные корма для кошек с ХБП (хронической болезнью почек) — они содержат меньше белка и фосфора, но больше жирных кислот и антиоксидантов. Важна также инфузионная терапия - внутривенное введение растворов, которое помогает снять интоксикацию и восполнить уровень жидкости в организме.

При необходимости врач подбирает медикаменты, регулирующие давление и уровень фосфора в крови, а также препараты, поддерживающие работу сердца и печени. Самолечение здесь недопустимо — неверно подобранные лекарства могут лишь усугубить состояние питомца.

Как ухаживать за кошкой с хронической болезнью почек

Почки не восстанавливаются, поэтому лечение направлено на поддержание качества жизни. Владельцу нужно внимательно следить за поведением питомца, контролировать количество выпитой воды, кормлений и мочеиспусканий. Ветеринары советуют:

  1. Использовать специальные диеты (Royal Canin Renal, Hill's k/d и др.).

  2. Обеспечить постоянный доступ к чистой воде, можно использовать фонтанчики — они стимулируют питьевой рефлекс.

  3. Избегать стрессов: переезды, громкие звуки и смена хозяев негативно влияют на животных с ХБП.

  4. Проходить плановые осмотры каждые 3-6 месяцев, даже если кошка чувствует себя хорошо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: давать обычный корм, богатый белком и фосфором.
Последствие: усиление нагрузки на почки и ускорение деградации тканей.
Альтернатива: переход на ветеринарную диету с пониженным содержанием белка.

Ошибка: ограничивать животное в питье.
Последствие: обезвоживание и рост концентрации токсинов в крови.
Альтернатива: стимулировать питьевой режим с помощью фильтрованной воды или автоматических поилок.

Ошибка: использование человеческих лекарств (например, обезболивающих).
Последствие: токсическое поражение почек.
Альтернатива: применение только ветеринарных препаратов по назначению врача.

А что если болезнь не лечить?

Если хроническую болезнь почек оставить без внимания, со временем животное может столкнуться с почечной недостаточностью. В этом состоянии организм перестает выводить токсины, развивается анемия, появляются отеки, судороги и рвота. Без поддержки ветеринара такие случаи заканчиваются летально. При своевременном вмешательстве кошка может прожить еще несколько лет — с комфортом и без боли.

Плюсы и минусы терапии

Плюсы лечения Минусы
Улучшение самочувствия и аппетита Необходим регулярный контроль
Замедление развития болезни Стоимость лечения и диет
Возможность продлить жизнь на годы Пожизненная зависимость от специального рациона

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать корм при болезни почек?
Лучше всего — ветеринарные линейки, где указано "Renal” или "Kidney Care”. Перед покупкой проконсультируйтесь с врачом.

Сколько стоит лечение хронической болезни почек у кошек?
Стоимость зависит от стадии болезни. Первичная диагностика — от 3 до 5 тысяч рублей, курс лечения — от 10 тысяч в месяц при регулярных капельницах и анализах.

Можно ли полностью вылечить почечную недостаточность?
Нет, но можно добиться устойчивой ремиссии. При правильном уходе кошки с ХБП живут 5-7 лет после постановки диагноза.

Мифы и правда

Миф: болезнь почек бывает только у старых кошек.
Правда: страдать могут и молодые животные, особенно при отравлениях или вирусных инфекциях.

Миф: домашние кошки в безопасности.
Правда: даже питомцы, не выходящие на улицу, могут заболеть из-за плохой воды или некачественного корма.

Миф: если кошка много пьет — это хорошо.
Правда: чрезмерная жажда — один из первых признаков болезни почек.

Интересные факты

  1. У кошек меньше потовых желез, чем у людей, поэтому почки берут на себя большую часть вывода токсинов.

  2. В природе кошки получают воду из пищи — поэтому на "сухом корме" им особенно важно пить больше.

  3. Среди пород чаще всего страдают персы и британцы - у них есть генетическая предрасположенность к поликистозу почек.

Исторический контекст

Первое описание хронической болезни почек у домашних кошек появилось в ветеринарных журналах еще в 1940-х годах. Тогда лечение ограничивалось диетой и инъекциями глюкозы. Сегодня на смену пришли специализированные препараты, электролитные растворы и точные диагностические методы, что позволяет выявлять болезнь задолго до необратимых последствий.

