Марина Черкасова Опубликована сегодня в 14:50

Кошка смотрит в глаза и тихо пищит: этот звук часто означает больше, чем обычное требование еды

Кошка может удивлять хозяина не только характером, но и голосом. Вместо привычного "мяу" она вдруг начинает издавать тонкий писк, похожий на птичий звук. Такое поведение нередко вызывает тревогу и заставляет задуматься о здоровье питомца. Об этом сообщает Le Mag du Chat.

Мяуканье — не главный язык кошки

Хотя человеку проще всего ассоциировать кошку с мяуканьем и мурлыканьем, в действительности голос — лишь часть её коммуникации. В природе кошки куда чаще "разговаривают" телом и запахами, чем звуками. Их поза, положение хвоста, движение ушей и выражение глаз могут сказать гораздо больше, чем любой вокализ.

Визуальные сигналы играют ключевую роль. Прямой хвост с чуть загнутым кончиком обычно говорит о дружелюбии и уверенности, а резкие взмахи или прижатые к голове уши сигнализируют о напряжении. Подробнее о том, как читать язык тела кошек, можно узнать на примере типичных поведенческих реакций питомца в разных ситуациях.

Не менее важна и обонятельная коммуникация. Кошки выделяют феромоны через подушечки лап, мордочку и другие участки тела, оставляя метки с помощью трения и царапин. Эти химические сигналы помогают обозначить территорию и выразить эмоциональное состояние. К слову, привычка точить когти часто связана не только с уходом, но и с маркировкой пространства — об этом подробно говорится в материале про поведение кошек.

Почему некоторые кошки не мяукают

Интересно, что мяуканье не считается врождённым способом общения между взрослыми кошками. Котята действительно используют этот звук, чтобы привлечь внимание матери, но с возрастом необходимость в нём снижается. Во взрослом возрасте кошки чаще полагаются на жесты, запахи и короткие сигнальные звуки.

Считается, что активное мяуканье закрепилось у домашних кошек в процессе одомашнивания. Животные заметили, что люди реагируют на этот звук, и стали использовать его для общения с хозяином. Так питомец может просить еду, ласку или выражать эмоции.

Поэтому кошки, которые мало контактировали с человеком, нередко обходятся без классического "мяу". Бездомные или полудикие особи чаще используют рычание, трели или писк. Кроме того, многое зависит от темперамента и породы: британские короткошерстные, русские голубые или персидские кошки обычно менее "разговорчивы", чем, например, сиамские.

Когда писк — норма, а когда повод насторожиться

Если кошка с детства издаёт именно писк и получает на него внимание, она может закрепить такой способ общения. Животные быстро улавливают связь между звуком и реакцией человека. Если писк приносит ласку или отклик, он становится удобным инструментом взаимодействия.

Иногда короткий и высокий звук выражает сильные эмоции. Писк может возникать при внезапной боли, испуге или раздражении. Однако если ранее "разговорчивая" кошка резко изменила голос, это может говорить о проблемах со здоровьем.

Возможными причинами бывают воспаление гортани, насморк, гипертиреоз или стресс. Часто вместе с изменением голоса появляются дополнительные признаки: чихание, вялость, снижение аппетита. В таких случаях лучше не откладывать визит к ветеринару.

В целом отсутствие мяуканья само по себе не считается тревожным сигналом. Кошки обладают богатым набором невербальных средств общения, и внимательный хозяин легко научится их понимать. Наблюдение за позой, ушами, хвостом и общим поведением помогает выстроить более глубокий и спокойный контакт с питомцем.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

