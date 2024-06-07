Передача Францией истребителей Mirage 2000-5 Украине может быть рассмотрена как начало конфликта с Россией, выразил мнение лидер французской партии "Патриоты", кандидат в Европарламент Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети.



Политик отметил, что это настоящее безумие. По его словам, это можно считать началом войны.



Филиппо уточнил, что французский руководитель разрешил Украине применять истребители для атак на территории России. В пятницу глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и способствует подготовке украинских летчиков.



В последнее время несколько западных стран разрешили Киеву в разной степени использовать своё вооружение против России.



В среду президент России Владимир Путин на брифинге для СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что Москва может ответить несимметрично на поставки дальнобойного оружия на Украину.



Глава государства добавил, что Россия рассмотрит возможность поставок своего вооружения в регионы, где возможны атаки по важным объектам других государств, поставляющих ракеты в Киев.

Фото: www.kremlin.ru/пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)