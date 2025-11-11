Неожиданно! Фейхоа помогает мужчинам и женщинам по-разному — но эффект в обоих случаях впечатляет

Фейхоа, известная также как ананасная гуава, давно перестала быть экзотикой. Осенью и зимой полки магазинов заполняются этими зелёными плодами — источником витаминов и йода. Её необычный вкус, напоминающий сразу киви, землянику и ананас, делает фейхоа любимицей тех, кто ценит пользу и оригинальность.

Редакция "Едим Дома" рассказала, чем полезна фейхоа для мужчин и женщин, как её правильно употреблять и хранить, и в каких случаях стоит проявить осторожность.

История и происхождение

Родина фейхоа — Южная Америка, где растение впервые обнаружил ботаник Отто Карл Берг в XIX веке. Свое название ягода получила в честь португальского учёного Жуана да Силвы Фейжо, который привёз первые образцы во Францию.

Вскоре растение распространилось по континентам: к 1900 году фейхоа добралась до России, позже — до Калифорнии, Италии и побережья Средиземного моря. Сегодня её выращивают даже на Черноморском побережье.

"Фейхоа — это не просто экзотика, а источник редких микроэлементов, особенно йода", — отмечает диетолог Марина Ковалева.

Фейхоа — это вечнозелёный кустарник или небольшое дерево. Плоды овальные, покрытые зелёной кожурой, а мякоть внутри прозрачная и желеобразная.

Витаминно-минеральный состав

Фейхоа — настоящий природный концентрат витаминов и микроэлементов.

Основные компоненты:

Витамин C (33 мг/100 г) укрепляет сосуды и защищает сердце.

Фолиевая кислота (B9) помогает работе нервной системы, особенно важна при беременности.

Рибофлавин (B2) стимулирует выработку энергии и улучшает состояние кожи.

Витамины E и K замедляют старение и действуют как антиоксиданты.

Кроме того, фейхоа богата органическими кислотами, эфирными маслами и клетчаткой, которые улучшают пищеварение и обладают антибактериальным действием.

Минералы и микроэлементы

Главная особенность фейхоа — высокое содержание йода. В килограмме ягод его около 4 мг, что в десятки раз превышает суточную норму. Поэтому фейхоа особенно полезна жителям регионов, где йода не хватает.

Элемент Количество на 100 г Полезное действие Йод 0,4 мг Нормализует работу щитовидной железы Калий 155 мг Поддерживает сердце и нервную систему Кальций 17 мг Укрепляет кости и зубы Магний 9 мг Снимает спазмы и стресс Медь 55 мкг Улучшает обмен веществ Железо 0,1 мг Повышает уровень гемоглобина Марганец 65 мкг Стимулирует мозговую активность

"Фейхоа — один из немногих растительных источников йода, который усваивается почти полностью", — поясняет эндокринолог Ирина Глебова.

Вкус и калорийность

Спелая фейхоа сладкая с лёгкой кислинкой и ароматом ананаса. Недозрелая — терпкая, с привкусом айвы, а перезревшая становится слишком мягкой и сладкой.

Калорийность всего 55-61 ккал на 100 г, при этом около 85% массы составляет вода. Поэтому фейхоа часто включают в диеты.

Польза фейхоа для здоровья

Для мужчин

Фейхоа улучшает гормональный фон и снижает риск воспаления предстательной железы. Также укрепляет сосуды и сердце, предотвращая гипертонию и атеросклероз.

Рекомендация: 1-2 ягоды в день восполняют суточную норму йода и улучшают концентрацию.

Для женщин

Фейхоа помогает поддерживать здоровье щитовидной железы и предотвращает йододефицит, который приводит к усталости и ломкости волос.

Фитофлавоноиды в составе облегчают симптомы ПМС и климакса, а витамины группы B поддерживают женскую репродуктивную систему.

Для беременных

Фейхоа содержит фолиевую кислоту и железо, способствующие правильному развитию плода. Клетчатка улучшает пищеварение и предотвращает запоры.

"Несколько спелых ягод в день помогут будущей маме мягко восполнить дефицит йода и железа", — советует врач-гинеколог Екатерина Волошина.

Однако при приёме йодосодержащих препаратов фейхоа нужно употреблять с осторожностью — избыток минерала вреден.

Для детей

Фейхоа укрепляет иммунитет и защищает от вирусов, но вводить её в рацион следует постепенно, начиная с половины чайной ложки. Детям с диабетом и избыточным весом ягоду дают в ограниченном количестве.

Противопоказания

Несмотря на богатый состав, фейхоа подходит не всем.

• Людям с гипертиреозом (повышенными гормонами Т3 и Т4) стоит избегать ягод.

• При сахарном диабете употребление допустимо только после консультации с врачом.

• Не рекомендуется сочетать фейхоа с молочными продуктами - возможна реакция пектина.

• Незрелые плоды могут вызвать расстройство желудка.

Как выбрать и хранить

Как выбрать

Зрелая фейхоа мягкая, с прозрачной желеобразной мякотью.

Белая середина говорит о недозрелости, коричневая — о перезревании.

Кожура должна быть без трещин и пятен.

Как хранить

• Недозрелые плоды держите при комнатной температуре до 3 дней.

• Спелые ягоды храните в холодильнике не дольше 7-10 суток.

• Фейхоа, перетёртая с сахаром, хранится до 3 месяцев.

• В морозилке — до полугода, но повторно замораживать нельзя.

Применение в кулинарии

Фейхоа универсальна: из неё готовят варенье, джемы, компоты, смузи и выпечку. Её кисло-сладкий вкус хорошо сочетается с цитрусами и медом. В некоторых странах используют даже лепестки растения — они придают блюдам аромат и лёгкую сладость.

Таблица: блюда из фейхоа

Название Особенности Польза Варенье без варки Ягоды перетираются с сахаром Сохраняет витамины Изумрудный джем Варится с пектином или агар-агаром Долго хранится Витаминный смузи С фейхоа, киви и апельсином Поддерживает иммунитет Компот Лёгкий освежающий напиток Сохраняет йод Настойка Фейхоа с мёдом на водке Согревает и укрепляет сосуды

Как приготовить варенье без варки

Вымойте и обсушите ягоды. Срежьте кончики, измельчите фейхоа в блендере. Смешайте с сахаром (1:1) и хорошо взбейте. Разлейте по банкам и храните в холодильнике.

Срок хранения: до 3 месяцев.

Применение в медицине

Фейхоа активно используется в эндокринологии: она помогает при заболеваниях щитовидной железы и дефиците йода.

Итальянские учёные доказали, что экстракт фейхоа способен избирательно воздействовать на раковые клетки, не повреждая здоровые.

В кардиологии ягоды используют как средство для очищения сосудов, снижения давления и холестерина. Также фейхоа повышает уровень лейкоцитов и улучшает сон.

"Экстракт фейхоа помогает снизить уровень холестерина и укрепить сосуды, не вызывая побочных эффектов", — подчёркивает кардиолог Александр Романов.

В диетологии

Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию воды фейхоа считается диетическим продуктом. Её включают в разгрузочные дни и программы правильного питания.

Она ускоряет обмен веществ, способствует очищению кишечника и насыщает организм витаминами без лишних калорий.

А что если…

Попробуйте добавить фейхоа в утренний йогурт или овсянку — получится вкусный и витаминный завтрак. А чай с сушёной кожурой ягод придаст бодрости не хуже кофе.

Мифы и правда

• Миф: Фейхоа — фрукт.

Правда: Биологически это ягода.

• Миф: Йод из фейхоа разрушается при термообработке.

Правда: При щадящей варке (до 10 минут) большая часть йода сохраняется.

• Миф: Её нельзя есть с кожурой.

Правда: Можно, если ягода спелая — именно в кожуре больше всего антиоксидантов.

Интересные факты

Фейхоа называют "ягодой молодости" — она замедляет процессы старения. Из листьев растения делают лечебные отвары с антисептическим эффектом. В Новой Зеландии фейхоа — национальный символ весны и источник популярного ликёра.