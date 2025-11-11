Неожиданно! Фейхоа помогает мужчинам и женщинам по-разному — но эффект в обоих случаях впечатляет
Фейхоа, известная также как ананасная гуава, давно перестала быть экзотикой. Осенью и зимой полки магазинов заполняются этими зелёными плодами — источником витаминов и йода. Её необычный вкус, напоминающий сразу киви, землянику и ананас, делает фейхоа любимицей тех, кто ценит пользу и оригинальность.
Редакция "Едим Дома" рассказала, чем полезна фейхоа для мужчин и женщин, как её правильно употреблять и хранить, и в каких случаях стоит проявить осторожность.
История и происхождение
Родина фейхоа — Южная Америка, где растение впервые обнаружил ботаник Отто Карл Берг в XIX веке. Свое название ягода получила в честь португальского учёного Жуана да Силвы Фейжо, который привёз первые образцы во Францию.
Вскоре растение распространилось по континентам: к 1900 году фейхоа добралась до России, позже — до Калифорнии, Италии и побережья Средиземного моря. Сегодня её выращивают даже на Черноморском побережье.
"Фейхоа — это не просто экзотика, а источник редких микроэлементов, особенно йода", — отмечает диетолог Марина Ковалева.
Фейхоа — это вечнозелёный кустарник или небольшое дерево. Плоды овальные, покрытые зелёной кожурой, а мякоть внутри прозрачная и желеобразная.
Витаминно-минеральный состав
Фейхоа — настоящий природный концентрат витаминов и микроэлементов.
Основные компоненты:
-
Витамин C (33 мг/100 г) укрепляет сосуды и защищает сердце.
-
Фолиевая кислота (B9) помогает работе нервной системы, особенно важна при беременности.
-
Рибофлавин (B2) стимулирует выработку энергии и улучшает состояние кожи.
-
Витамины E и K замедляют старение и действуют как антиоксиданты.
Кроме того, фейхоа богата органическими кислотами, эфирными маслами и клетчаткой, которые улучшают пищеварение и обладают антибактериальным действием.
Минералы и микроэлементы
Главная особенность фейхоа — высокое содержание йода. В килограмме ягод его около 4 мг, что в десятки раз превышает суточную норму. Поэтому фейхоа особенно полезна жителям регионов, где йода не хватает.
|Элемент
|Количество на 100 г
|Полезное действие
|Йод
|0,4 мг
|Нормализует работу щитовидной железы
|Калий
|155 мг
|Поддерживает сердце и нервную систему
|Кальций
|17 мг
|Укрепляет кости и зубы
|Магний
|9 мг
|Снимает спазмы и стресс
|Медь
|55 мкг
|Улучшает обмен веществ
|Железо
|0,1 мг
|Повышает уровень гемоглобина
|Марганец
|65 мкг
|Стимулирует мозговую активность
"Фейхоа — один из немногих растительных источников йода, который усваивается почти полностью", — поясняет эндокринолог Ирина Глебова.
Вкус и калорийность
Спелая фейхоа сладкая с лёгкой кислинкой и ароматом ананаса. Недозрелая — терпкая, с привкусом айвы, а перезревшая становится слишком мягкой и сладкой.
Калорийность всего 55-61 ккал на 100 г, при этом около 85% массы составляет вода. Поэтому фейхоа часто включают в диеты.
Польза фейхоа для здоровья
Для мужчин
Фейхоа улучшает гормональный фон и снижает риск воспаления предстательной железы. Также укрепляет сосуды и сердце, предотвращая гипертонию и атеросклероз.
Рекомендация: 1-2 ягоды в день восполняют суточную норму йода и улучшают концентрацию.
Для женщин
Фейхоа помогает поддерживать здоровье щитовидной железы и предотвращает йододефицит, который приводит к усталости и ломкости волос.
Фитофлавоноиды в составе облегчают симптомы ПМС и климакса, а витамины группы B поддерживают женскую репродуктивную систему.
Для беременных
Фейхоа содержит фолиевую кислоту и железо, способствующие правильному развитию плода. Клетчатка улучшает пищеварение и предотвращает запоры.
"Несколько спелых ягод в день помогут будущей маме мягко восполнить дефицит йода и железа", — советует врач-гинеколог Екатерина Волошина.
Однако при приёме йодосодержащих препаратов фейхоа нужно употреблять с осторожностью — избыток минерала вреден.
Для детей
Фейхоа укрепляет иммунитет и защищает от вирусов, но вводить её в рацион следует постепенно, начиная с половины чайной ложки. Детям с диабетом и избыточным весом ягоду дают в ограниченном количестве.
Противопоказания
Несмотря на богатый состав, фейхоа подходит не всем.
• Людям с гипертиреозом (повышенными гормонами Т3 и Т4) стоит избегать ягод.
• При сахарном диабете употребление допустимо только после консультации с врачом.
• Не рекомендуется сочетать фейхоа с молочными продуктами - возможна реакция пектина.
• Незрелые плоды могут вызвать расстройство желудка.
Как выбрать и хранить
Как выбрать
-
Зрелая фейхоа мягкая, с прозрачной желеобразной мякотью.
-
Белая середина говорит о недозрелости, коричневая — о перезревании.
-
Кожура должна быть без трещин и пятен.
Как хранить
• Недозрелые плоды держите при комнатной температуре до 3 дней.
• Спелые ягоды храните в холодильнике не дольше 7-10 суток.
• Фейхоа, перетёртая с сахаром, хранится до 3 месяцев.
• В морозилке — до полугода, но повторно замораживать нельзя.
Применение в кулинарии
Фейхоа универсальна: из неё готовят варенье, джемы, компоты, смузи и выпечку. Её кисло-сладкий вкус хорошо сочетается с цитрусами и медом. В некоторых странах используют даже лепестки растения — они придают блюдам аромат и лёгкую сладость.
Таблица: блюда из фейхоа
|Название
|Особенности
|Польза
|Варенье без варки
|Ягоды перетираются с сахаром
|Сохраняет витамины
|Изумрудный джем
|Варится с пектином или агар-агаром
|Долго хранится
|Витаминный смузи
|С фейхоа, киви и апельсином
|Поддерживает иммунитет
|Компот
|Лёгкий освежающий напиток
|Сохраняет йод
|Настойка
|Фейхоа с мёдом на водке
|Согревает и укрепляет сосуды
Как приготовить варенье без варки
-
Вымойте и обсушите ягоды.
-
Срежьте кончики, измельчите фейхоа в блендере.
-
Смешайте с сахаром (1:1) и хорошо взбейте.
-
Разлейте по банкам и храните в холодильнике.
Срок хранения: до 3 месяцев.
Применение в медицине
Фейхоа активно используется в эндокринологии: она помогает при заболеваниях щитовидной железы и дефиците йода.
Итальянские учёные доказали, что экстракт фейхоа способен избирательно воздействовать на раковые клетки, не повреждая здоровые.
В кардиологии ягоды используют как средство для очищения сосудов, снижения давления и холестерина. Также фейхоа повышает уровень лейкоцитов и улучшает сон.
"Экстракт фейхоа помогает снизить уровень холестерина и укрепить сосуды, не вызывая побочных эффектов", — подчёркивает кардиолог Александр Романов.
В диетологии
Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию воды фейхоа считается диетическим продуктом. Её включают в разгрузочные дни и программы правильного питания.
Она ускоряет обмен веществ, способствует очищению кишечника и насыщает организм витаминами без лишних калорий.
А что если…
Попробуйте добавить фейхоа в утренний йогурт или овсянку — получится вкусный и витаминный завтрак. А чай с сушёной кожурой ягод придаст бодрости не хуже кофе.
Мифы и правда
• Миф: Фейхоа — фрукт.
Правда: Биологически это ягода.
• Миф: Йод из фейхоа разрушается при термообработке.
Правда: При щадящей варке (до 10 минут) большая часть йода сохраняется.
• Миф: Её нельзя есть с кожурой.
Правда: Можно, если ягода спелая — именно в кожуре больше всего антиоксидантов.
Интересные факты
Фейхоа называют "ягодой молодости" — она замедляет процессы старения. Из листьев растения делают лечебные отвары с антисептическим эффектом. В Новой Зеландии фейхоа — национальный символ весны и источник популярного ликёра.
