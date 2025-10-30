Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 7:17

Осень в Тюмени может стать последним сезоном для уток: вот почему нельзя кормить их

Биолог предупреждает: кормление уток в Тюмени может привести к их смерти из-за задержки миграции

В Тюмени много водоемов, где утки чувствуют себя комфортно. Пруды, такие как Утиный, Школьный карьер и пруд на улице Широтной, являются любимыми местами отдыха местных жителей, которые часто подкармливают птиц. Однако биолог, кандидат биологических наук Константин Китаев предупреждает, что такая забота может обернуться трагедией для уток.

Как теплое осеннее время влияет на птиц

Осень в Тюмени в этом году выдалась аномально теплой. Температура воздуха на протяжении долгого времени остается выше нуля, что создает комфортные условия для уток. В таких условиях птицы не спешат улетать в теплые края, поскольку местные жители их подкармливают, облегчая им жизнь. Однако по словам биолога, такая помощь может обернуться для уток смертельной угрозой.

"Если птиц активно кормят, то они попросту не захотят улетать. А это уже может привести к голоду, а как следствие, к смерти", — объясняет биолог Константин Китаев.

Почему подкармливание уток опасно

У перелетных птиц есть биологически определенный период, когда они должны покинуть Тюмень и отправиться в теплые страны. Если они пропустят этот момент, они рискуют не выжить в зимних условиях, даже несмотря на относительно теплую погоду.

Чтобы избежать гибели уток, Константин Китаев советует тюменцам воздержаться от кормления птиц в этот период, особенно перед их миграцией. Биолог подчеркнул, что комфортная осенняя погода не гарантирует птицам выживание без миграции. Кормление уток в это время может привести к тому, что они не успеют вовремя улететь и не смогут пережить зиму.

Прогнозы синоптиков и их влияние на миграцию птиц

Синоптики предсказывают, что зима в Тюмени будет теплее обычного, с температурой выше нормы и малой вероятностью сильных морозов (не более 14%). Однако биологи подчеркивают, что даже при таком прогнозе, отсутствие миграции может стать критическим для уток, и кормить их осенью не стоит.

