Юрист Илья Русяев объяснил, как россиянам оплатить автоштраф со скидкой 50%. Для этого нужно зарегистрироваться на портале "Госуслуги", настроить уведомления о штрафах и регулярно проверять их наличие на сайте ГАИ, сообщает News.Ru.
Можно также использовать мобильные приложения банков, которые информируют о штрафах. Оплата возможна через "Госуслуги", сайт ГАИ, мобильные приложения банков или в их отделениях. Русяев подчеркнул, что оплата штрафа со скидкой не освобождает от ответственности, и информация о нарушении останется в базе данных МВД РФ.
Фото: commons.wikimedia.org/Brataffe (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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