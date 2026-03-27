Собака у ветеринара
Андрей Власов Опубликована сегодня в 8:38

Диплом превращается в капитал: в Ленобласти готовят щедрый бонус для выпускников ветеринаров

В Ленинградской области рассматривают возможность внедрения новой системы премирования для молодых сотрудников ветеринарной службы. Региональные власти изучают инициативу о выделении единовременных подъемных выплат в размере 1 млн рублей для ветеринарных врачей и 800 тысяч рублей для фельдшеров. Об этом сообщил заместитель начальника регионального управления ветеринарии Сергей Башаров на профильной пресс-конференции. Проект в настоящее время проходит стадию согласования в правительстве субъекта.

Действующие и новые меры поддержки

Сегодня в регионе уже функционирует программа помощи молодым кадрам, включающая ежегодные выплаты в объеме свыше 100 тысяч рублей. Данное пособие выплачивается сотрудникам в течение первых трех лет работы в ветеринарной службе.

Предложенная инициатива призвана радикально укрепить привлекательность профессии для молодых специалистов через крупные единовременные вложения. По замыслу авторов проекта, размер финансовой помощи напрямую зависит от квалификации выпускника вуза или колледжа.

"Привлечение высококвалифицированных кадров в сельские территории и малые города через прямые финансовые стимулы — это наиболее эффективный рычаг управления. Увеличение размера подъемных позволяет не просто закрыть вакансии, а закрепить молодых профессионалов в региональной системе. Такие меры напрямую влияют на качество ветеринарного контроля и благополучие территорий. Социальная поддержка становится фундаментом для устойчивого кадрового развития всей отрасли"

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Решение жилищного вопроса

Помимо финансовых стимулов, руководство ветеринарной службы области активно прорабатывает вопрос обеспечения сотрудников жильем. На данный момент молодым специалистам доступны компенсационные выплаты за аренду квартир и оплату проезда до места работы.

В управлении подчеркивают, что жилищный вопрос учитывается на этапе планирования инфраструктурных проектов. В частности, при проектировании новых ветеринарных станций в муниципалитетах сразу закладываются жилые площади для персонала.

Примером подобного подхода служит новый центр в Лодейном Поле. Согласно заявленным планам, в составе объекта предусмотрены две квартиры, предназначенные для размещения прибывающих на службу специалистов.

Кадровый состав ветеринарной службы

На сегодняшний день численность штата ветеринарной службы Ленинградской области достигла 1 100 человек. Большая часть сотрудников — около 800 специалистов — напрямую связаны с проведением ветеринарных мероприятий и обеспечением эпизоотического благополучия.

Активная работа по развитию кадрового потенциала ведется в условиях высокой востребованности данных специалистов в регионе. Обсуждаемые в правительстве подъемные должны стать инструментом для удержания молодежи в структуре государственных ветеринарных станций.

Результаты рассмотрения представленного проекта будут зависеть от итоговых решений правительства региона. Официальные лица ведомства ожидают, что согласование документа позволит вывести программы закрепления квалифицированных кадров на качественно новый уровень.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

