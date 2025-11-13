Финансирование на миллиард: Совфед готов поддержать мегапроекты Югры

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) заручились поддержкой Совета Федерации для финансирования ключевых мегапроектов региона. Об этом на заседании верхней палаты парламента сообщила спикер Валентина Матвиенко, передав, что проект постановления, направленного на поддержку социально-экономического развития округа, был подготовлен в профильных комитетах Совфеда.

Какие проекты поддержаны?

В проект постановления включены несколько объектов, для которых требуется федеральная поддержка. Валентина Матвиенко уточнила, что документ будет доработан с учетом предложений, озвученных главой региона и председателем областной думы, чтобы обеспечить полную реализацию проектов.

Ранее в рамках Дней Югры в Совете Федерации были представлены просьбы о выделении средств на строительство дорог, которые соединят Югру со Свердловской областью и Ямалом, а также на реконструкцию двух ключевых аэропортов — в Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Кроме того, обсуждались проекты по капитальному ремонту и строительству социальных и культурных объектов, а также предложение расширить льготы по налогу на дополнительный доход для нефтяников, работающих с трудноизвлекаемыми запасами нефти.

Ожидаемые дальнейшие шаги

Окончательное обсуждение законопроекта с поправками, касающимися субсидий для Югры, пройдет на следующем заседании Совета Федерации. Принятие этого документа позволит значительно укрепить финансовую поддержку региона для реализации стратегически важных проектов.