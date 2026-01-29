Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Весенняя грядка после таяния снега
© NewsInfo by Иван Трухин is licensed under public domain
Иван Трухин Опубликована сегодня в 15:22

Февраль на даче решает весь сезон: сделала эти 7 дел сейчас — весной скажу себе спасибо

Февраль легко обманет: за окном ещё зима, а на даче будто пауза. Но именно в этот месяц решается, будет ли весна спокойной или превратится в гонку с дедлайнами — за семенами, рассадой, инструментами и первыми работами в саду. Несколько вечеров на подготовку сейчас заметно упростят старт сезона и помогут не упустить сроки. Об этом сообщает Екатерина Степанюк.

План, семена и всё для рассады

Начать стоит с ревизии запасов. Проверьте пакетики с семенами, сроки годности и то, что реально хотите выращивать, а затем составьте план грядок с учётом севооборота. Такой список сразу покажет, каких культур не хватает и что лучше докупить заранее, пока ассортимент в магазинах широкий.

Параллельно подготовьте рассадную "инфраструктуру": промойте и продезинфицируйте кассеты, стаканчики и ящики, проверьте, хватает ли поддонов и крышек. Грунт можно купить или смешать самостоятельно, а чтобы снизить риск болезней и вредителей, многие дачники дополнительно обеззараживают почвосмесь. В морозные недели помогает и промораживание, когда грунт несколько раз чередуют между улицей и тёплым помещением.

Посевы, которые важны именно в феврале

В середине месяца обычно сеют на рассаду корневой сельдерей: у него длинный период развития, поэтому затягивать нельзя. Семена мелкие, их высевают поверхностно и сразу думают о хорошем освещении.

К концу февраля в средней полосе наступает подходящее время для перца и баклажанов — они медленно стартуют, и ранний посев помогает получить крепкую рассаду. Также в этот период часто сеют лук-порей и репчатый лук из чернушки, если план — вырастить крупную репку за один сезон. А вот с томатами для открытого грунта обычно не спешат: слишком ранний посев часто даёт переросшие растения, с которыми больше хлопот, чем пользы.

Зелень на подоконнике и контроль зимовки

Февраль — удобный месяц, чтобы устроить домашнюю витаминную "грядку". На подоконнике легко вырастить микрозелень и свежие травы, а ещё поставить на выгонку лук на перо или корнеплоды вроде петрушки и сельдерея.

Если бывают оттепели и есть возможность заглянуть на участок, стоит проверить укрытия многолетников. У роз, гортензий и клематисов важно вовремя поправить сбитый ветром материал и следить, чтобы под укрытием не копилась влага — иначе растения могут выпревать.

Деревья, обрезка и заготовка черенков

Февральское солнце нередко опаснее, чем кажется: от оттепелей и ярких дней кора получает ожоги и трещины. Если осенью побелку не сделали или она смылась, её обновляют в сухую погоду при небольшом плюсе. Заодно проверяют защиту от грызунов и, если есть повреждения, приводят деревья в порядок: обрезают погрызенные участки до здоровой почки и закрывают раны садовыми составами.

Если температура позволяет, в феврале делают санитарную обрезку деревьев и кустарников: убирают сухие, сломанные и больные ветви, затем переходят к формировке кроны и обработке ягодных кустарников. В конце месяца, до набухания почек, можно заготовить черенки для весенней прививки и правильно их хранить — в холоде, во влажной обёртке.

Теплица, инвентарь и помощь птицам

Зимой есть время заняться тем, на что весной не хватает рук: заточить секаторы и лопаты, отремонтировать инструмент, проверить систему полива, докупить укрывной материал и плёнку для парников. Теплица тоже требует внимания: полезно набросать внутрь снег для увлажнения почвы талой водой и убрать лишнюю снежную шапку с крыши, чтобы каркас не деформировался.

И, конечно, стоит помнить о зимующих птицах. Кормушки с нежареными семечками, несолёным салом и простыми крупами помогают пернатым пережить холод, а летом они нередко возвращают "долг", снижая количество насекомых-вредителей в саду.

Автор Иван Трухин
Иван Трухин — ученый-агроном (Вятский ГАТУ) с 35-летним стажем. Эксперт по защите растений, селекции плодово-ягодных культур и почвоведению.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

