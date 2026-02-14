Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Самшит
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 10:20

Самшит редеет после неправильной обрезки — февраль спасает кусты от пустой кроны

Правильная обрезка способна полностью изменить внешний вид сада. Особенно это касается самшита — растения, которое ценят за плотную листву и чёткую форму. Чтобы кусты оставались густыми и легко поддавались формированию, важно выбрать подходящее время для работы. Об этом сообщает House Digest.

Почему февраль — ключевой месяц

Самшит (Buxus spp.) широко выращивают в зонах морозостойкости 5-9. Он неприхотлив и устойчив, из-за чего у многих создаётся впечатление, что стричь его можно в любое время года. Однако обрезка в неподходящий сезон способна привести к редкой кроне и ослаблению растения.

Лучший период для серьёзной обрезки — конец зимы, до начала активного сокодвижения и распускания почек. Февраль считается оптимальным временем, поскольку куст находится в состоянии покоя и легче переносит вмешательство. Даже запущенные экземпляры, которые не формировали годами, можно аккуратно восстановить именно в этот период.

Важно не путать самшит с другими вечнозелёными, например с падубом. Хотя внешне растения могут быть похожи, их циклы обрезки различаются. В отличие от многих кустарников, которым подходит осенняя стрижка, самшит лучше реагирует именно на позднезимнюю обработку.

Обрезка и стрижка — не одно и то же

Уход за самшитом включает две основные техники: обрезку и стрижку. В феврале акцент делают именно на обрезке — прореживании кроны. Удаление части внутренних ветвей улучшает циркуляцию воздуха и доступ света к центру куста. Это стимулирует более плотный и здоровый рост.

Стрижка же предполагает удаление внешнего слоя листвы для поддержания формы. Её можно совместить с февральской обрезкой или провести чуть позже, когда почки начинают зеленеть. Своевременная стрижка стимулирует появление новых побегов и делает живую изгородь ещё гуще.

Как выращивать и формировать самшит

Существует более 150 сортов самшита, различающихся по высоте, оттенку листвы и форме роста. Среди них есть компактные варианты для бордюров, высокие формы для живых изгородей, а также сорта с золотистыми, пёстрыми или светло-зелёными листьями.

После посадки растению требуется время для укоренения. Рекомендуется дать кусту хотя бы один полный сезон адаптации перед регулярной формирующей обрезкой. Только после этого можно начинать систематическую работу по созданию прямоугольных изгородей, шаровидных форм или топиариев.

Февральская обрезка закладывает основу для аккуратного внешнего вида на весь сезон. Благодаря правильному прореживанию самшит сохраняет плотность, а последующая стрижка позволяет поддерживать выбранную форму.

Своевременный уход помогает сохранить декоративность растения на долгие годы. Если учитывать цикл роста и не торопиться с осенними работами, самшит будет радовать густой, здоровой листвой и аккуратными очертаниями.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

