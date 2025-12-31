Перья есть, а летать не можешь: загадка динозавра, который сделал шаг назад в эволюции

Перья и крылья ещё не означают полёт — иногда эволюция делает шаг назад. Палеонтологи выяснили, что один из знаменитых пернатых динозавров поздней юры, Anchiornis huxleyi, вероятнее всего, уже не умел летать. Это редкая возможность понять, как работали сложные биологические механизмы у существ, живших 160 миллионов лет назад. Об этом сообщает журнал Communications Biology.

Почему находка меняет взгляд на эволюцию полёта

Anchiornis huxleyi относится к нептичьим тероподам из позднеюрской формации Тяоцзишань на северо-востоке Китая. Эти окаменелости ценны тем, что в регионе во время захоронения сложились условия, позволившие сохранить не только кости, но и перья — а в отдельных случаях даже их окраску. Благодаря этому исследователи смогли анализировать не просто анатомию, а признаки поведения и функциональности, которые обычно исчезают без следа.

"Это открытие имеет широкое значение, поскольку оно предполагает, что развитие полета в ходе эволюции динозавров и птиц было гораздо сложнее, чем считалось ранее", — заявили палеонтолог из Тель-Авивского университета Йосеф Киат и его коллеги.

По словам учёных, некоторые виды могли сначала приобрести базовые навыки полёта, но затем утратить их, если условия среды переставали требовать активного использования крыльев. Подобные сценарии известны и сегодня: страусы или пингвины сохраняют крылья, но используют их не для взлёта, а для других задач.

Как линька подсказала, что динозавр не летал

Команда исследовала девять экземпляров Anchiornis huxleyi. Их выбрали не случайно: перья на крыльях сохранили характерный рисунок — белый фон и чёрные пятна на концах. Этот узор позволил восстановить линию расположения перьев и увидеть, какие из них были новыми и ещё не доросли до финального размера.

"Перья растут в течение двух-трех недель", — сказал Киат. Достигнув окончательного размера, они отделяются от кровеносных сосудов, питавших их во время роста, и превращаются в мертвую массу.

У современных птиц, которые зависят от полёта, линька идёт постепенно и симметрично: так крылья сохраняют баланс, а животное не теряет способность летать. У нелетающих видов замена перьев происходит куда менее "аккуратно" — чаще хаотично, без строгого порядка. Именно такую картину учёные увидели в китайских окаменелостях: новые перья появлялись несинхронно, а их чёрные пятна отклонялись от общей линии рисунка.

"Основываясь на моем знании современных птиц, я выявил закономерность линьки, указывающую на то, что эти динозавры, вероятно, не умели летать", — сказал Киат.

Это редкое и особенно интересное открытие: сохранившаяся окраска перьев дала нам уникальную возможность определить функциональную особенность этих древних существ — не только структуру тела, сохранившуюся в окаменелостях скелетов и костей.

Что это значит для истории птиц

Динозавры отделились от других рептилий около 240 миллионов лет назад, а перья появились у многих групп достаточно рано. Позднее возникла линия пернатых динозавров — пеннарапторов, которых считают дальними родственниками птиц. Но новое исследование добавляет важный штрих: эволюция полёта могла развиваться не по прямой линии "крылья — взлёт — птицы", а с повторными попытками, тупиками и потерями способности летать.

"Линька перьев кажется незначительной технической деталью, но при изучении ископаемых она может изменить все наши представления о происхождении полета", — добавил он.

Именно поэтому находка важна не только для реконструкции внешнего вида древних животных, но и для понимания того, как природа экспериментировала с полётом задолго до появления современных птиц, а следы поведения тероподов помогают дополнять эту картину.