Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Археологический раскоп с ископаемыми
Археологический раскоп с ископаемыми
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 6:30

Перья есть, а летать не можешь: загадка динозавра, который сделал шаг назад в эволюции

Динозавр Anchiornis утратил способность к полёту — Киат

Перья и крылья ещё не означают полёт — иногда эволюция делает шаг назад. Палеонтологи выяснили, что один из знаменитых пернатых динозавров поздней юры, Anchiornis huxleyi, вероятнее всего, уже не умел летать. Это редкая возможность понять, как работали сложные биологические механизмы у существ, живших 160 миллионов лет назад. Об этом сообщает журнал Communications Biology.

Почему находка меняет взгляд на эволюцию полёта

Anchiornis huxleyi относится к нептичьим тероподам из позднеюрской формации Тяоцзишань на северо-востоке Китая. Эти окаменелости ценны тем, что в регионе во время захоронения сложились условия, позволившие сохранить не только кости, но и перья — а в отдельных случаях даже их окраску. Благодаря этому исследователи смогли анализировать не просто анатомию, а признаки поведения и функциональности, которые обычно исчезают без следа.

"Это открытие имеет широкое значение, поскольку оно предполагает, что развитие полета в ходе эволюции динозавров и птиц было гораздо сложнее, чем считалось ранее", — заявили палеонтолог из Тель-Авивского университета Йосеф Киат и его коллеги.

По словам учёных, некоторые виды могли сначала приобрести базовые навыки полёта, но затем утратить их, если условия среды переставали требовать активного использования крыльев. Подобные сценарии известны и сегодня: страусы или пингвины сохраняют крылья, но используют их не для взлёта, а для других задач.

Как линька подсказала, что динозавр не летал

Команда исследовала девять экземпляров Anchiornis huxleyi. Их выбрали не случайно: перья на крыльях сохранили характерный рисунок — белый фон и чёрные пятна на концах. Этот узор позволил восстановить линию расположения перьев и увидеть, какие из них были новыми и ещё не доросли до финального размера.

"Перья растут в течение двух-трех недель", — сказал Киат. Достигнув окончательного размера, они отделяются от кровеносных сосудов, питавших их во время роста, и превращаются в мертвую массу.

У современных птиц, которые зависят от полёта, линька идёт постепенно и симметрично: так крылья сохраняют баланс, а животное не теряет способность летать. У нелетающих видов замена перьев происходит куда менее "аккуратно" — чаще хаотично, без строгого порядка. Именно такую картину учёные увидели в китайских окаменелостях: новые перья появлялись несинхронно, а их чёрные пятна отклонялись от общей линии рисунка.

"Основываясь на моем знании современных птиц, я выявил закономерность линьки, указывающую на то, что эти динозавры, вероятно, не умели летать", — сказал Киат.

Это редкое и особенно интересное открытие: сохранившаяся окраска перьев дала нам уникальную возможность определить функциональную особенность этих древних существ — не только структуру тела, сохранившуюся в окаменелостях скелетов и костей.

Что это значит для истории птиц

Динозавры отделились от других рептилий около 240 миллионов лет назад, а перья появились у многих групп достаточно рано. Позднее возникла линия пернатых динозавров — пеннарапторов, которых считают дальними родственниками птиц. Но новое исследование добавляет важный штрих: эволюция полёта могла развиваться не по прямой линии "крылья — взлёт — птицы", а с повторными попытками, тупиками и потерями способности летать.

"Линька перьев кажется незначительной технической деталью, но при изучении ископаемых она может изменить все наши представления о происхождении полета", — добавил он.

Именно поэтому находка важна не только для реконструкции внешнего вида древних животных, но и для понимания того, как природа экспериментировала с полётом задолго до появления современных птиц, а следы поведения тероподов помогают дополнять эту картину.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Разработан биоразлагаемый имплант для восстановления нерва сердца — STM вчера в 5:27
Операция на сердце прошла успешно, но оно начало стареть: причину нашли там, где не искали

Итальянские учёные выяснили, что правый блуждающий нерв помогает сердцу дольше оставаться "молодым" и защищает клетки от износа.

Читать полностью » Археологи нашли бронзовые и железные артефакты в коммуне Сон Ким 2 — музей Хатиня вчера в 1:15
Здесь жили, уходили и возвращались: горная долина стала ловушкой времени

Под рисовыми террасами во Вьетнаме обнаружили артефакты разных эпох. Находки указывают на тысячелетнюю историю поселений в горном районе Хатиня.

Читать полностью » Земля охлаждается зимой из-за наклона оси — NASA 29.12.2025 в 20:24
Земля подошла к Солнцу ближе всего, но планета мёрзнет сильнее обычного — опасный парадокс зимы

Зимой Земля находится ближе всего к Солнцу, но это не делает её теплее. Почему расстояние до светила не влияет на сезоны и что действительно управляет климатом.

Читать полностью » Тепло оказалось древнейшей стратегией опыления растений — Science 29.12.2025 в 16:13
Задолго до роз и тюльпанов: на Земле бушевала настоящая тепловая любовь между растениями и жуками

Учёные выяснили, что саговники привлекают опылителей не цветом и запахом, а теплом — возможно, это одна из древнейших стратегий размножения растений.

Читать полностью » Мышь после полета в космос родила здоровое потомство — Китайская академия наук 29.12.2025 в 15:47
Её отправили за пределы Земли — а она вернулась и стала матерью девяти детёнышей

Мышь, побывавшая на китайской орбитальной станции, после возвращения родила здоровое потомство. Эксперимент дал важные данные о влиянии космоса.

Читать полностью » Старые утечки данных подпитывают телефонное мошенничество — эксперт Курочкин 29.12.2025 в 13:19
Данные утекли давно, проблемы — сейчас: почему аферы не теряют эффективности

Мошенники используют старые утечки данных, чтобы обманывать россиян. Эксперт объяснил, откуда у преступников адреса и паспорта и как распознать обман.

Читать полностью » У берегов Египта обнаружили затонувшую древнюю гавань рядом с Тапосирис Магна — National Geographic 29.12.2025 в 12:14
Берег молчал веками — ответ нашли в море: поиски усыпальницы Клеопатры меняют направление

Подводная гавань у берегов Египта может изменить поиски гробницы Клеопатры. Археологи считают находку важным ключом к одной из главных тайн Древнего мира.

Читать полностью » На Солнце за ночь зафиксировали три вспышки класса М — ИКИ РАН 29.12.2025 в 9:10
На Солнце началось что-то серьезное: серия вспышек достигла опасного уровня M4.2

Ночью на Солнце зафиксировали три вспышки класса M, самая сильная достигла уровня M4.2. Ученые также отметили три вспышки класса C.

Читать полностью »

Новости
Еда
Мясные котлеты с беконом и сыром подходят для новогоднего меню — повара
Авто и мото
Беспроводная зарядка и сенсорные панели часто разочаровывают водителей — автоспециалисты
Туризм
CNN тестирует маршруты ChatGPT в Атланте, Гонконге и Нью-Йорке — CNN
Садоводство
Азалия, антуриум и каланхоэ: лучшие растения для зимнего мини-сада — Огород.ru
Красота и здоровье
Женщинам рекомендовано пить не более 200 мл шампанского на праздник – Денисова
Мир
Российский посол подчеркнул важность поддержки русской общины в США – Дарчиев
Технологии
Проблемы с производительностью Windows 11 сдерживают её популярность – TechRadar
Происшествия
В Туапсе повреждены дома и порт после атаки беспилотников, два пострадавших – оперативный штаб
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet