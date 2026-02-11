Жизнь не радует, а шаг так и не сделан: скрытые страхи держат в болоте годами

Люди годами остаются в обстоятельствах, которые их не устраивают, и при этом не делают шага в сторону перемен. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Страх как скрытый тормоз

По словам специалиста, главная причина бездействия — вовсе не лень и не апатия. Чаще всего человека останавливает страх неопределённости и возможной неудачи. Внутренние установки, формирующиеся ещё в детстве, закрепляют привычку выбирать знакомое, даже если оно не приносит удовлетворения.

"Очень много страхов у людей и бессознательных программ, связанных с ними. Что если я что-то изменю — а ждет ли меня успех, а не сделаю ли я хуже? В результате человек не решается действовать не из-за лени, а из-за страха оказаться в неопределенности. Поэтому гипотетически, на уровне фантазии, многие хотели бы изменить жизнь, но на практике готовности к этому нет, потому что бессознательные программы просто не пускают", — пояснила психолог.

Эксперт подчёркивает, что тревога перед неизвестным часто оказывается сильнее рациональных доводов. Даже при осознании неудовлетворённости человек предпочитает предсказуемость риску. Так формируется своеобразная привычка к несчастью, когда стабильность ценится выше возможного роста.

Осознание как первый шаг

Абравитова отмечает, что преодоление внутренних барьеров возможно, но требует осознанности. Необходимо понять, какие именно страхи мешают двигаться вперёд и откуда они возникли. В ряде случаев люди способны справиться самостоятельно, однако иногда без профессиональной помощи обойтись сложно.

"Если человек понимает, чего он боится, и делает конкретные шаги, чтобы эти страхи преодолеть, — у него есть шанс изменить жизнь. Но если попытки не дают результата, стоит обратиться к психологу. Преодоление страха не всегда означает прямое столкновение с ним. Есть профессиональные методы, позволяющие мягко и гармонично освободиться от тревожных установок, не погружаясь в болезненные переживания", — подчеркнула она.

Психолог добавила, что обращение за поддержкой уже свидетельствует о готовности к изменениям. По её словам, даже успешные люди неоднократно сталкивались с неудачами, однако именно способность двигаться вперёд, несмотря на сомнения, в итоге определяет результат. И этот внутренний поворот начинается с признания собственных ограничений.