По словам Марджори Тейлор Грин, члена палаты представителей американского конгресса, агенты ФБР, проводившие обыск в резиденции Дональда Трампа в 2022 году, могли готовить его убийство.

"Министерство юстиции (президента США Джо - Прим. Ред.) Байдена и ФБР планировали убить президента Трампа и дали на это зеленый свет", - написала Грин в заблокированной в России социальной сети Х.

Марджори Тейлор Грин известна своей активной и взвешенной позицией в вопросах геополитики. Она выступает против оказания помощи Украине, а недавно даже назвала Владимира Зеленского диктатором из-за отмены президентских выборов в этой стране.

Фото: flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)