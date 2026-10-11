Две Toyota в Китае устали работать порознь: японский концерн готовит необычный союз партнёров

Китайский автомобильный рынок снова подвинул привычную схему, и на этот раз не на словах, а через документы. FAW Toyota и GAC Toyota, которые больше двадцати лет жили отдельно, теперь должны работать почти как одна связка, хотя юридически каждая останется сама по себе. На фоне падения продаж это выглядит не как красивый жест, а как попытка собрать расходы в один узел и убрать лишнее дублирование. Для рынка это уже не редкость: когда продажи проседают, компании начинают считать всё - от закупок до логистики и выпуска машин.

"Когда два совместных предприятия годами живут по разным правилам, у них почти неизбежно появляются лишние расходы. Общие закупки, разработка и координация производства позволяют сократить повторяющиеся затраты и быстрее перераспределять ресурсы между площадками. Но сама по себе такая схема работает только тогда, когда у компаний действительно есть единый план действий, а не просто формальное соглашение на бумаге". автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Суть сделки и новая схема работы

Как выяснили журналисты Tarantas. News, соглашение FAW, Toyota и GAC подписали 8 октября в Гуанчжоу. По нему GAC получит принадлежащие FAW 50% в FAW Toyota, а сама доля перейдёт не за деньги, а через выпуск акций. После этого FAW станет крупным стратегическим акционером GAC, а две китайские структуры Toyota продолжат существовать отдельно, но уже в общей рабочей системе.

Речь не идёт о юридическом слиянии двух совместных предприятий. FAW Toyota останется самостоятельной компанией, как и GAC Toyota, однако прежняя модель, при которой северная и южная площадки развивались почти параллельно, начнёт меняться. Теперь компании собираются вместе работать в разработке, закупках, производстве и продажах.

Такой ход заметно меняет привычную логику совместных предприятий, где каждый партнёр часто тянет своё направление. Здесь Toyota, судя по всему, делает ставку не на формальное объединение, а на общую операционную схему, где больше смысла в экономии и быстрее видно, что именно приносит результат.

Почему компании пошли на сближение

Причина сближения хорошо читается по цифрам. В августе 2026 года розничные продажи FAW Toyota в Китае составили около 55 тысяч машин и снизились на 21,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. GAC Toyota реализовала примерно 52 тысячи автомобилей и потеряла 20,7% год к году. Обе компании остались в десятке крупнейших производителей страны, но просадка у обеих вышла двузначной.

На таком фоне логика у сделки простая: чем меньше разрозненных процессов, тем ниже лишние траты. Совместные закупки увеличивают объём заказов на комплектующие, общая разработка убирает дублирование расходов, а координация продаж и выпуска машин помогает гибче двигать ресурсы между двумя СП. Если смотреть сухо, это попытка выжать из той же базы больше отдачи без лишней суеты.

В обычной жизни такие решения тоже знакомы: когда в двух соседних цехах делают одно и то же почти по разным инструкциям, кто-то всё равно приходит к мысли собрать процесс в одну систему. Здесь ровно тот же принцип, только на уровне огромного автоконцерна и с китайским рынком, где конкуренция давно не про красивые презентации, а про темп и себестоимость.

Что меняется для разработки и производства

Самое заметное изменение касается не только моделей, но и самой внутренней кухни. Если раньше каждая площадка жила со своей закупочной логикой и своей цепочкой согласований, то теперь часть решений можно будет унифицировать. Для такого масштаба это экономит время и снижает риск того, что одинаковые задачи будут решаться дважды.

В совместной разработке особенно важна скорость. Когда изменения в одной линейке можно быстрее согласовать с другой, компания получает больше пространства для манёвра, а не держит две почти одинаковые команды на отдельных рельсах. Это особенно полезно там, где рынок меняется быстро и каждая задержка в обновлении модели бьёт по продажам.

Если сравнивать с машиной, то это похоже на ситуацию, когда водитель перестаёт таскать в багажнике два одинаковых набора инструмента. Формально всё по-прежнему есть, но лишнего меньше, а значит, и работать проще. Для Toyota в Китае это, похоже, и есть главный расчёт на ближайший этап.

Фокус на электрификацию и электронику

Отдельный акцент компании делают на электрификации и интеллектуальных системах. Именно в этой зоне китайские производители за последние годы резко ускорили обновление техники, программного обеспечения и электронных платформ. На этом фоне старая модель совместных предприятий, где всё шло медленнее и по более жёсткой схеме, стала заметно менее гибкой.

Для Toyota это не просто модное направление, а вопрос того, успеет ли она удерживать темп на крупнейшем авторынке. Когда у местных компаний быстрее меняются программные решения, электроника и подход к выпуску новых машин, любая разрозненность внутри самого бренда начинает играть против него. Поэтому общий контур работы двух СП выглядит как попытка сократить внутренние тормоза.

Сама сделка при этом ещё не закрыта. FAW, GAC и Toyota должны пройти необходимые корпоративные и регуляторные процедуры. Ближайшая точка проверки — окончательные параметры выпуска акций GAC и фактический старт совместной работы FAW Toyota и GAC Toyota.

"На рынке, где оба совместных предприятия уже показали заметное падение продаж, разрозненная модель становится дорогой. Объединение закупок и координация выпуска обычно дают не быстрый эффект на витрине, а более приземлённый результат — меньше повторяющихся затрат и меньше организационной путаницы. Но пока сделка не прошла все процедуры, говорить о полном перезапуске преждевременно". автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

FAQ

FAW Toyota и GAC Toyota объединяются юридически?

Нет, речь идёт не о слиянии. Обе компании сохранят самостоятельный статус, но начнут работать в общей системе по разработке, закупкам, производству и продажам.

За счёт чего GAC получит долю FAW в FAW Toyota?

Не за деньги. По сообщению Tarantas. News, доля перейдёт через выпуск акций, а FAW станет крупным стратегическим акционером GAC.

Почему сделка стала актуальной именно сейчас?

В августе 2026 года продажи обеих компаний в Китае просели: у FAW Toyota — примерно на 21,4%, у GAC Toyota — на 20,7%. На таком фоне компании ищут более экономную и гибкую схему работы.

Что станет главным направлением после сделки?

Особый упор делают на электрификацию и интеллектуальные системы. Именно в этой части китайский рынок быстрее всего двигается вперёд, и Toyota хочет сократить разрыв в скорости обновления.

Проверено экспертом: автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

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