Эль Фаннинг открыла тайну своего киновкуса: фильмы, которые меняют жизнь

Звезда "Хищника: Планета смерти" Эль Фаннинг поделилась своими любимыми фильмами, которые оставили в её жизни особый след. Для актрисы важно не только наслаждаться сюжетом и актёрской игрой, но и чувствовать связь с произведением, его атмосферу и внутренний ритм. В интервью, посвящённом личной подборке кино, Фаннинг рассказала о фильмах, которые вдохновляли её на съёмки и помогали формировать вкусы.

Эль побывала в знаменитой комнате Criterion Collection — месте, где собрано множество культовых фильмов. Здесь режиссёры, актёры и другие деятели кино выбирают свои любимые ленты. Для Фаннинг это не просто библиотека — это своего рода святилище, где каждый фильм несёт личные воспоминания и эмоции. Актриса отмечает, что в такой обстановке легко понять, как великие режиссёры создавали свои шедевры и почему некоторые картины становятся культовыми.

Воспоминания о "Красных башмачках"

Первым фильмом, который Фаннинг выделила, стала картина "Красные башмачки" (The Red Shoes, 1948). Актриса вспоминает, что в юности она принимала участие в съёмках фильма "Между" Фрэнсиса Форда Копполы, часть которых проходила на его виноградниках. Именно тогда режиссёр заметил её интерес к балету и однажды устроил вечер кино, где показывали "Красные башмачки". "Он крепко уснул во время просмотра", — вспоминает Фаннинг с улыбкой. Этот опыт оставил у неё тёплое впечатление и сформировал любовь к классическим фильмам, где каждый кадр продуман до мелочей.

Разнообразие жанров и эпох

Среди других любимых фильмов актрисы есть ленты самых разных жанров и времён: от драмы до триллера и комедии. Фаннинг отметила "Девственниц-самоубийц" (The Virgin Suicides, 1999), где особое внимание уделено атмосфере подростковых переживаний, и чешский фильм "Маргаритки" (Sedmikrásky, 1966), который впечатлил её необычной подачей сюжета и визуальной стилистикой. Любовь к старой комедии проявляется в выборе "Воспитания крошки" (Bringing Up Baby, 1938), а интерес к современному социальному кино — в "Паразитах" (Gisaengchung, 2019) и "Худшем человеке на свете" (Verdens verste menneske, 2021).

Фаннинг также включила в свой список "Умереть во имя" (To Die For, 1995), драматический триллер с Николь Кидман, "Власть пса" (The Power of the Dog, 2021), известную по интенсивной психологической драме, и "Принцессу-невесту" (The Princess Bride, 1987) — классику приключенческого жанра. Замыкает подборку фильм "Я её хорошо знал" (Io la conoscevo bene, 1965), показывающий нюансы итальянской жизни и характеров того времени.

