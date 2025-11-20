Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
© commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 8:03

Эль Фаннинг открыла тайну своего киновкуса: фильмы, которые меняют жизнь

Эль Фаннинг включила в любимые фильмы "Умереть во имя", "Власть пса» и «Маргаритки" — Criterion Collection

Звезда "Хищника: Планета смерти" Эль Фаннинг поделилась своими любимыми фильмами, которые оставили в её жизни особый след. Для актрисы важно не только наслаждаться сюжетом и актёрской игрой, но и чувствовать связь с произведением, его атмосферу и внутренний ритм. В интервью, посвящённом личной подборке кино, Фаннинг рассказала о фильмах, которые вдохновляли её на съёмки и помогали формировать вкусы.

Эль побывала в знаменитой комнате Criterion Collection — месте, где собрано множество культовых фильмов. Здесь режиссёры, актёры и другие деятели кино выбирают свои любимые ленты. Для Фаннинг это не просто библиотека — это своего рода святилище, где каждый фильм несёт личные воспоминания и эмоции. Актриса отмечает, что в такой обстановке легко понять, как великие режиссёры создавали свои шедевры и почему некоторые картины становятся культовыми.

Воспоминания о "Красных башмачках"

Первым фильмом, который Фаннинг выделила, стала картина "Красные башмачки" (The Red Shoes, 1948). Актриса вспоминает, что в юности она принимала участие в съёмках фильма "Между" Фрэнсиса Форда Копполы, часть которых проходила на его виноградниках. Именно тогда режиссёр заметил её интерес к балету и однажды устроил вечер кино, где показывали "Красные башмачки". "Он крепко уснул во время просмотра", — вспоминает Фаннинг с улыбкой. Этот опыт оставил у неё тёплое впечатление и сформировал любовь к классическим фильмам, где каждый кадр продуман до мелочей.

Разнообразие жанров и эпох

Среди других любимых фильмов актрисы есть ленты самых разных жанров и времён: от драмы до триллера и комедии. Фаннинг отметила "Девственниц-самоубийц" (The Virgin Suicides, 1999), где особое внимание уделено атмосфере подростковых переживаний, и чешский фильм "Маргаритки" (Sedmikrásky, 1966), который впечатлил её необычной подачей сюжета и визуальной стилистикой. Любовь к старой комедии проявляется в выборе "Воспитания крошки" (Bringing Up Baby, 1938), а интерес к современному социальному кино — в "Паразитах" (Gisaengchung, 2019) и "Худшем человеке на свете" (Verdens verste menneske, 2021).

Фаннинг также включила в свой список "Умереть во имя" (To Die For, 1995), драматический триллер с Николь Кидман, "Власть пса" (The Power of the Dog, 2021), известную по интенсивной психологической драме, и "Принцессу-невесту" (The Princess Bride, 1987) — классику приключенческого жанра. Замыкает подборку фильм "Я её хорошо знал" (Io la conoscevo bene, 1965), показывающий нюансы итальянской жизни и характеров того времени.

Советы шаг за шагом: как собрать личную подборку фильмов

  1. Начните с анализа любимых жанров — драмы, комедии, триллеры или документальные ленты.

  2. Обратите внимание на режиссёров, чьи работы вызывают эмоциональный отклик.

  3. Включайте фильмы разных эпох, чтобы проследить развитие кинематографа.

  4. Попробуйте сочетать культовые классические картины и современное авторское кино.

  5. Ведите дневник впечатлений после просмотра — это поможет понять, какие фильмы оставляют сильнее всего эмоции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать фильмы исключительно по популярности.
Последствие: отсутствие личной эмоциональной связи с просмотром.
Альтернатива: ориентироваться на собственные ощущения и интересы, включая фильмы с уникальной визуальной стилистикой, историческим контекстом и выразительной актёрской игрой.

А что если…

Если вы хотите попробовать себя в роли киноведа и создать собственный мини-каталог, начните с подборки из 10-15 фильмов, которые реально трогают сердце. Попробуйте чередовать эпохи, жанры и страны производства — это расширяет взгляд на мировое кино.

FAQ

Как выбрать фильмы для личной коллекции?
Сначала ориентируйтесь на эмоции и впечатления, которые оставил фильм, затем добавляйте классику и современные ленты.

Сколько стоит собрать коллекцию фильмов в стиле Criterion Collection?
Цены варьируются, но можно начать с цифровых версий или подписки на стриминговые сервисы с редкими фильмами.

Что лучше: ориентироваться на популярность или на личные ощущения?
Важно сочетать оба подхода, но основой должны быть личные эмоции и отклик.

Мифы и правда

Миф: только новые фильмы могут быть интересными.
Правда: классика и фильмы разных стран часто впечатляют сильнее, чем массовые новинки, формируя уникальный культурный опыт.

