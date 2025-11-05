Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
трещины на дороге после землетрясения
трещины на дороге после землетрясения
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 16:32

Земля под ногами просыпается: спящие разломы, молчавшие миллионы лет, вот-вот ударят по нам

Индуцированные землетрясения могут происходить на неактивных разломах земной коры

Иногда кажется, что земля под нашими ногами — это нечто незыблемое и постоянное. Однако новое исследование голландских учёных показывает, что даже самые спокойные участки земной коры таят в себе неожиданные угрозы. Оказывается, разломы, которые миллионы лет считались абсолютно стабильными, могут пробуждаться, и не без помощи человека.

Как ведут себя спящие разломы

Земная кора пронизана многочисленными разломами — гигантскими трещинами, возникшими в результате тектонических процессов. На небольших глубинах, до нескольких километров, они обычно пребывают в состоянии покоя и не проявляют признаков активности. Но парадокс в том, что именно на этих глубинах иногда случаются землетрясения, и часто их возникновение коррелирует с человеческой деятельностью. Это заставило исследователей из Утрехтского университета внимательнее изучить феномен.

Выяснилось, что так называемые индуцированные землетрясения часто происходят на тех разломах, которые были неактивны миллионы лет. Эксперты, ведущие мониторинг, наблюдают медленный, но неуклонный рост напряжения в породах, окружающих эти древние разломы. Постепенно накапливаясь, это напряжение в конечном итоге превышает прочность горных пород, и разлом приходит в движение, высвобождая колоссальную энергию.

Чем опасны пробуждающиеся разломы

Главная опасность таких geological событий заключается в их полной непредсказуемости для обывателя. В районах, где в обозримом прошлом не фиксировалась сейсмическая активность, люди попросту не ожидают подземных толчков. Соответственно, вся инфраструктура — от жилых домов и школ до промышленных предприятий — не рассчитана на подобные нагрузки.

Ситуацию усугубляет малая глубина очага этих землетрясений. Поскольку они происходят всего в нескольких километрах от поверхности, их разрушительная сила не рассеивается в толще земной коры, а почти полностью доходит до населённых пунктов, шахт по добыче полезных ископаемых и других объектов человеческой деятельности. Это создаёт серьёзные риски для безопасности населения и устойчивости экономики.

Три факта о землетрясениях

  1. Самое мощное землетрясение в истории инструментальных наблюдений, Великое Чилийское землетрясение 1960 года, имело магнитуду 9,5. Его энергия была настолько велика, что вызвала цунами, которое достигло берегов Японии.

  2. Подавляющее большинство землетрясений — около 95% — происходит вдоль границ тектонических плит, но оставшиеся 5%, внутриплитные, часто оказываются наиболее неожиданными и разрушительными.

  3. Животные иногда могут чувствовать приближение землетрясения за несколько дней или часов, так как способны улавливать малейшие изменения в магнитном поле Земли или выделение газов из недр.

Сравнительная таблица: Природные vs Индуцированные землетрясения

Критерий Природные землетрясения Индуцированные землетрясения
Причина Естественные тектонические процессы Деятельность человека (добыча полезных ископаемых, создание водохранилищ, закачка флюидов)
Глубина очага Может достигать сотен километров Обычно не более 5-10 километров
Повторяемость Могут повторяться в одном регионе с определённой периодичностью Часто являются единичным событием для конкретного разлома
Прогнозируемость Относительно прогнозируемы в сейсмоактивных зонах Крайне непредсказуемы, так как происходят в historically стабильных регионах

А что если…

Если человечество будет активно осваивать недра, не учитывая риск пробуждения спящих разломов, это может привести к росту числа индуцированных землетрясений в traditionally спокойных регионах. Нефтегазовые компании и горнодобывающие корпорации должны инвестировать в современное геофизическое оборудование для мониторинга состояния земной коры.

FAQ: Часто задаваемые вопросы

Можно ли предсказать индуцированное землетрясение?
Предсказать его точное время и место пока невозможно, но мониторинг уровня напряжённости пород позволяет оценить возрастающие риски.

Какие виды деятельности человека наиболее опасны?
Наибольший риск связан с добычей нефти и газа, подземной закачкой промышленных стоков, созданием крупных водохранилищ и глубинным геотермальным бурением.

Как защититься от таких землетрясений?
В регионах, где ведётся активное вмешательство в недра, необходимо ужесточать строительные нормы, приближая их к стандартам сейсмоопасных зон.

Исторический контекст

Одним из первых задокументированных случаев индуцированной сейсмичности стало землетрясение в Денвере (США) в 1960-х годах, которое связали с закачкой жидких отходов в глубокую скважину. С тех пор подобные случаи фиксировались по всему миру: в Нидерландах, Германии, Южной Корее и других странах, где велась активная добыча полезных ископаемых. Это заставило научное сообщество пересмотреть взгляды на стабильность земной коры и признать, что человек своей деятельностью способен влиять на глубинные геологические процессы, ранее считавшиеся исключительно природной прерогативой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Окаменелости гигантских червей из Гренландии доказывают существование хищников кембрийского периода — Якоб Винтер сегодня в 9:45
Хищники без глаз и костей: новое открытие переписало историю кембрийского океана

В Гренландии нашли окаменелости древних гигантских червей Timorebestia. Кто они были — предки современных хищников или забытые цари кембрийских океанов?

Читать полностью » Шампанское создаёт эффект пузырьков методом шампенуаз, формируя неповторимый вкус и аромат — виноделы Франции сегодня в 8:45
Напиток, что родился из ошибки: как взрывающиеся бутылки превратились в символ радости

История шампанского — это путь от монастырских погребов до королевских дворцов и новогодних столов. Узнайте, как "звёздное вино" стало символом радости и успеха.

Читать полностью » Боль после тренировки вызвана микроповреждениями мышц, а не молочной кислотой — Анна Кузнецова сегодня в 7:05
Микротрещины под кожей: как обычная тренировка превращается в битву клеток за выживание

Почему болят мышцы после тренировки и стоит ли продолжать занятия при DOMS? Разбираемся, что происходит в организме и как ускорить восстановление.

Читать полностью » Холодная погода улучшает проводимость и производительность солнечных систем — Алексей Костырев сегодня в 6:05
Панели работают лучше, когда мёрзнут: почему холод делает солнечную энергию горячей темой

Снег — не враг, а союзник солнечной энергии. Узнайте, почему зимой панели вырабатывают больше электричества, как работает альбедо-эффект и что делать, если панель засыпало снегом.

Читать полностью » Квантовые термодетекторы раскрывают связь тепла и информации в микромире — Эрик де Оливейра сегодня в 5:05
Второе начало дрогнуло: квантовая физика показала, что энтропия — не приговор, а сделка с информацией

Учёные расширили второе начало термодинамики, добавив в него квантовый компонент. Оказывается, тепло может течь от холодного к горячему — если платить за это разрушением запутанности.

Читать полностью » Парижский университет Сорбонны: к 2300 году разрушится до 59% ледников Антарктиды сегодня в 4:25
Под водой — Лондон, Майами и Шанхай: Антарктида готовит крупнейший потоп за всю историю

Учёные предупреждают: если человечество не сократит выбросы, через несколько веков на месте привычных городов будут лишь волны. Что произойдёт с планетой и можно ли это остановить?

Читать полностью » Космолог Стивен Хокинг в 1980-х предполагал, что до Большого взрыва времени не существовало сегодня в 3:27
Ошибка Эйнштейна, которая изменила космос: почему лямбда стала символом тьмы

Почему Вселенная расширяется быстрее, чем ожидали учёные, и что скрывают тёмная материя и энергия? Разбираемся, как новейшие открытия перевернули космологию.

Читать полностью » Профессор Тулузского университета Бланшар: данные миссии Gaia подтверждают тёмную материю сегодня в 2:16
Миссия Gaia раскрыла тайну гравитации: данные телескопа могут перевернуть физику

Французские астрофизики используют данные Gaia, чтобы проверить две конкурирующие теории гравитации. Их выводы могут изменить взгляд на устройство галактик.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кликер-тренировки для кошек развивают умственные способности питомца
Дом
Цвет и структура хранения влияют на удобство использования шкафа в прихожей
Садоводство
Урушиол в скорлупе кешью вызывает отравление — данные ботанических садов
Красота и здоровье
Регулярное употребление гранатового сока снижает давление и уровень холестерина на 5–10 %
Спорт и фитнес
Американские учёные выяснили, что тренировки за полчаса до сна не нарушают отдых
Еда
Протыкание квашеной капусты 2 раза в день снижает риск горечи в 3 раза
Садоводство
Осенние всходы растений не угрожают урожаю и восстанавливаются весной – Татьяна Жашкова
Красота и здоровье
Дерматолог Скорогудаева рассказала, какие болезни передаются через инструменты для маникюра
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet