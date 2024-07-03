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Врач Лебедев: дефицит витамина В1 может привести к серьёзным заболеваниям
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Врач Лебедев: дефицит витамина В1 может привести к серьёзным заболеваниям

Врач Михаил Лебедев предупредил о важности витамина В1 (тиамина) для здоровья, недостаток которого может привести к серьёзным заболеваниям, таким как полиневрит бери-бери, проявляющийся мышечной слабостью, утратой чувствительности и поражением сердечно-сосудистой системы. Дефицит тиамина также ассоциируется с потерей аппетита, нарушением координации, депрессией и ослаблением когнитивных функций, сообщает Газета.Ру.

Тиамин необходим для нормального метаболизма углеводов и жиров и не синтезируется в организме, поэтому его следует получать с пищей, такой как семена подсолнечника, цельнозерновой хлеб, орехи, крупы, бобовые, морепродукты, свинина, говяжья печень и картофель.

Фото: commons.wikimedia.org/Shanghai killer whale (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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