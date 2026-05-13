Отец с ребёнком на прогулке
© freepik.com is licensed under public domain
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:13

В 6 раз больше пап в декрете: все льготы и права для мужчин, уходящих в декрет

В России фиксируется заметный рост числа мужчин, оформляющих отпуск по уходу за ребенком. Согласно текущим данным, каждый восьмой получатель пособия в стране — отец, что почти в шесть раз превышает показатели 2020 года. Наибольшая концентрация таких случаев наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Татарстане. Общее количество мужчин, решивших временно сосредоточиться на воспитании детей, достигло 150-180 тысяч человек.

Почему мужчины выбирают декрет

Переход отцов в декрет сегодня перестает быть исключением из правил, становясь частью новой семейной модели. Экономический фактор здесь выступает первичным двигателем: если доход матери выше, а карьера более стабильна, передача родительских обязанностей отцу становится рациональным выбором. Подобная гибкость часто контрастирует с динамикой роста зарплат в различных секторах экономики.

"Рост числа отцов, уходящих в декрет, уже сложно назвать случайным явлением — это устойчивый социальный тренд. Хотя многие мужчины допускают такой вариант в теории, на практике решение часто сдерживается опасениями по поводу карьерных рисков. Тем не менее процесс нормализуется, постепенно убирая психологический барьер, хотя мы всё еще отстаем от европейских моделей поддержки семей".

Клинический психолог Дмитрий Корнилов

Важно отметить, что решение уйти в отпуск часто зависит от корпоративной культуры и готовности работодателей идти навстречу. В компаниях, где внедряется активная автоматизация процессов, структура занятости меняется, что создает предпосылки для более свободного распределения времени сотрудников.

Трансформация социальных установок

Современные мужчины иначе смотрят на участие в уходе за детьми, не считая это препятствием для профессионального развития. Даже в условиях, когда работодатели сталкиваются с вызовами из-за временных кадровых перестановок, отношение к гендерным ролям претерпевает значительную трансформацию. Этот сдвиг затрагивает даже самые консервативные сферы — от реформ семейного права до изменения норм корпоративного управления.

Компании, которые не адаптируют внутренние механизмы под запрос на совмещение карьеры и семьи, рискуют столкнуться с оттоком ценных кадров. Работодатели начинают внедрять гибкие форматы работы, чтобы удержать специалистов, для которых семейные ценности становятся приоритетом. В некоторых случаях это сопровождается введением новых правил контроля, схожих с теми, что реализуются в ходе цифровизации финансовых процессов.

Основной вызов для бизнеса — сохранение эффективности в периоды, когда квалифицированный сотрудник временно выпадает из производственной цепочки. Оптимизация нагрузки помогает избежать долгосрочных потерь, однако требует от бизнеса высокой степени лояльности к сотрудникам с детьми.

Правовой статус и поддержка отцов

Процедура получения выплат для отцов законодательно закреплена и идентична порядку оформления отпусков для матерей. Для оформления необходимо подать заявление работодателю и приложить свидетельство о рождении, уточняет эксперт, отмечая, что специальные статусы, например одинокий отец, требуют расширенного пакета документов для социальных выплат.

Трудовое законодательство защищает отцов-одиночек от необоснованных увольнений и ограничивает привлечение к сверхурочным работам или ночным сменам без письменного согласия. Для них также возможен перевод на неполный рабочий день. Информация о мерах поддержки отцов была озвучена экспертом Денисом Зоммером, сообщают источники, близкие к профсоюзным организациям. При этом важно помнить о защите персональных данных, актуальной в эпоху, когда муниципальное управление активно внедряет новые системы контроля в городской среде.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Часто задаваемые вопросы:

Какие документы нужны отцу для декрета? Стандартный пакет включает заявление и свидетельство о рождении ребенка. Для особых льгот (статус единственного родителя) требуются подтверждающие документы из органов ЗАГС или суда.

Могут ли уволить отца в декрете? Работодатель не вправе сократить отца, который воспитывает ребенка в одиночку до достижения им 16 лет, а также ребенка-инвалида до 18 лет.

Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

