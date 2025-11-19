Когда расстояние решает всё: секреты отношений Стаса Пьехи с 11-летним сыном

Стас Пьеха, известный певец и артист, откровенно рассказал о своей роли отца и признался, что не всегда удается совмещать карьеру с полноценным общением с сыном. В интервью "Газете.Ru" музыкант поделился размышлениями о воспитании Петра, которому в 2025 году исполняется 11 лет, и рассказал о том, как меняется их взаимодействие с возрастом ребенка.

Отцовство и реалии современной жизни

Стас Пьеха подчеркнул, что его жизнь насыщена профессиональной деятельностью, и поэтому контакты с сыном происходят не так часто, как хотелось бы.

"Не сказал бы, что горжусь ролью отца, потому что отец я не очень успешный — пока только учащийся, стремящийся, пытающийся", — сказал певец Стас Пьеха.

Он отметил, что Петр проживает в Пушкине, а сам он находится в Москве. Это географическое расстояние накладывает ограничения на совместное времяпрепровождение, хотя в ближайшем будущем ситуация может измениться.

"С Петей видимся периодически. Он живет в Пушкине, я — в Москве. Возможно, скоро переедет, тогда будем встречаться чаще", — добавил Стас Пьеха.

По словам артиста, встречи с сыном чаще всего случаются на работе, но иногда удается выбраться на прогулку, посетить кафе или сходить на аттракционы. Певец подчеркивает, что несмотря на редкость встреч, старается понять и поддерживать интересы ребенка.

Музыкальные увлечения сына

Особое внимание Стас уделяет увлечениям Петра. Мальчик проявляет интерес к музыке, сочиняет рэп и постоянно напевает свои мелодии. Пока что нельзя сказать, что он всерьез решил посвятить себя музыкальной карьере, но отец считает это естественным этапом самоопределения.

"Он пока что не музыкант, нет образования. Но ему нравится музыка, он сочиняет рэп, постоянно что-то напевает", — отметил Стас Пьеха.

Певец сравнивает путь сына с собственными поисками в ранней жизни, когда он сам долго не мог определиться с выбором деятельности.

"Думаю, его ждет та же участь метаний и поисков себя. Возможно, после нее он придет к музыке. А если нет, то ничего страшного", — пояснил Стас Пьеха.

Такой подход отражает открытость артиста к индивидуальности ребенка, желание не навязывать готовые решения, а поддерживать в поисках своего пути.

