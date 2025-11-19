Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Стас Пьеха
Стас Пьеха
© commons.wikimedia.org by Mil.ru is licensed under CC BY 4.0
Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 3:30

Когда расстояние решает всё: секреты отношений Стаса Пьехи с 11-летним сыном

Стас Пьеха признался в редких встречах с сыном Петром из-за работы — Газета.Ru

Стас Пьеха, известный певец и артист, откровенно рассказал о своей роли отца и признался, что не всегда удается совмещать карьеру с полноценным общением с сыном. В интервью "Газете.Ru" музыкант поделился размышлениями о воспитании Петра, которому в 2025 году исполняется 11 лет, и рассказал о том, как меняется их взаимодействие с возрастом ребенка.

Отцовство и реалии современной жизни

Стас Пьеха подчеркнул, что его жизнь насыщена профессиональной деятельностью, и поэтому контакты с сыном происходят не так часто, как хотелось бы.

"Не сказал бы, что горжусь ролью отца, потому что отец я не очень успешный — пока только учащийся, стремящийся, пытающийся", — сказал певец Стас Пьеха.

Он отметил, что Петр проживает в Пушкине, а сам он находится в Москве. Это географическое расстояние накладывает ограничения на совместное времяпрепровождение, хотя в ближайшем будущем ситуация может измениться.

"С Петей видимся периодически. Он живет в Пушкине, я — в Москве. Возможно, скоро переедет, тогда будем встречаться чаще", — добавил Стас Пьеха.

По словам артиста, встречи с сыном чаще всего случаются на работе, но иногда удается выбраться на прогулку, посетить кафе или сходить на аттракционы. Певец подчеркивает, что несмотря на редкость встреч, старается понять и поддерживать интересы ребенка.

Музыкальные увлечения сына

Особое внимание Стас уделяет увлечениям Петра. Мальчик проявляет интерес к музыке, сочиняет рэп и постоянно напевает свои мелодии. Пока что нельзя сказать, что он всерьез решил посвятить себя музыкальной карьере, но отец считает это естественным этапом самоопределения.

"Он пока что не музыкант, нет образования. Но ему нравится музыка, он сочиняет рэп, постоянно что-то напевает", — отметил Стас Пьеха.

Певец сравнивает путь сына с собственными поисками в ранней жизни, когда он сам долго не мог определиться с выбором деятельности.

"Думаю, его ждет та же участь метаний и поисков себя. Возможно, после нее он придет к музыке. А если нет, то ничего страшного", — пояснил Стас Пьеха.

Такой подход отражает открытость артиста к индивидуальности ребенка, желание не навязывать готовые решения, а поддерживать в поисках своего пути.

Советы шаг за шагом: как наладить общение при раздельном проживании

  1. Планируйте встречи заранее, чтобы совместное время было качественным.

  2. Используйте видео-звонки и совместные онлайн-активности для постоянного контакта.

  3. Найдите общие увлечения: музыка, спорт, кулинария — это укрепляет эмоциональную связь.

  4. Составляйте маленькие совместные ритуалы, например, чтение книги или прогулка по выходным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: редкие встречи с ребенком → Последствие: слабая эмоциональная связь → Альтернатива: регулярные видеозвонки и совместные хобби.

  • Ошибка: давление на выбор карьеры → Последствие: стресс для ребенка → Альтернатива: поддержка интересов и эксперименты в разных направлениях.

А что если…

А что если Петр решит посвятить себя музыке? В этом случае отец сможет поделиться опытом, но при этом важно не давить на ребенка. Такой подход формирует доверие и уверенность в себе.

FAQ

Как часто лучше видеться с ребенком при раздельном проживании?
Оптимально — минимум раз в неделю лично, остальное время через онлайн-коммуникации.

Сколько стоит организация совместного досуга?
Зависит от активности: прогулки и посещение кафе — недорого, аттракционы или мастер-классы — от 500 до 3000 рублей за занятие.

Что лучше: навязывать интересы или поддерживать самостоятельность?
Важно поддерживать инициативу ребенка, давать пробовать разные направления и помогать в выборе.

Мифы и правда

  • Миф: настоящий отец должен быть всегда рядом.
    Правда: качество времени важнее количества, при правильном подходе дистанция не мешает воспитанию.

  • Миф: успех в профессии мешает родительству.
    Правда: организация времени и внимание к ребенку помогают совмещать карьеру и воспитание.

Сон и психология

Исследования показывают, что эмоциональная стабильность родителей влияет на качество сна и психологическое развитие детей. Даже редкие, но качественные встречи поддерживают чувство безопасности и доверия.

