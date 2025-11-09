Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дед Мороз
Дед Мороз
© unsplash.com by Mike Arney mikearney is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 0:08

Сказка на рельсах: Дед Мороз начал своё большое путешествие по России

Поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга в путешествие по городам России

Из резиденции в Великом Устюге в большое путешествие по России вновь отправился поезд Деда Мороза. Торжественный старт новогоднего маршрута состоялся 9 ноября на железнодорожной станции северного города — именно отсюда волшебный состав отправился дарить праздничное настроение детям и взрослым по всей стране.

Юбилейный сезон путешествия

В этом году проект отмечает пятилетие. Дед Мороз лично проверил подготовку и оформление вагонов перед отправлением, оценив праздничный декор и атмосферу, созданную для гостей. С этого момента началась продажа билетов на первую часть маршрута — от Владивостока. Остальные участки путешествия будут открываться постепенно: билеты поступают в продажу ежедневно за 30 суток до прибытия поезда в конкретный город.

Поезд будет в пути до 11 января, за время поездки он сделает остановки в 70 городах России. Состав стал символом новогоднего сезона и уже несколько лет объединяет регионы страны общей атмосферой зимнего волшебства.

Новые вагоны и праздничная программа

Особое внимание в этом году привлекает новый вагон «Снежная королева», где создан лабиринт из зеркал и установлены световые и ледовые инсталляции. Для гостей каждой станции организаторы готовят двухчасовую развлекательную программу: спектакли, музыкальные представления, мастер-классы и игровые зоны для детей.

По традиции участие в проекте принимают артисты, анимационные коллективы и представители региональных культурных центров. Поезд превращается в настоящую передвижную резиденцию, где можно встретиться с Дедом Морозом, загадать желание и получить новогодний сувенир.

История и масштаб проекта

Проект передвижной резиденции был создан по инициативе РЖД и правительства Вологодской области, а со временем стал ежегодной акцией, охватывающей десятки регионов страны. За предыдущие четыре сезона поезд преодолел около 108 тысяч километров, посетил более 230 населённых пунктов и стал частью новогодней традиции миллионов россиян.

Организаторы отмечают, что идея путешествия Деда Мороза не только создаёт праздничное настроение, но и помогает развивать внутренний туризм, знакомя жителей разных регионов с культурой и достопримечательностями России.

