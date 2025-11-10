Дед Мороз возвращается на рельсы: какие неожиданные города попали в маршрут юбилейного путешествия

Новогоднее волшебство снова приедет на колёсах — в этом году Ишим и Тюмень вошли в маршрут юбилейного пятого путешествия Поезда Деда Мороза. Об этом сообщили на официальном сайте проекта.

"Дед Мороз отправился в путешествие по России в пятый раз. Ишим — 10 декабря, Тюмень — 11 декабря", — говорится в сообщении.

Когда и где встретить волшебный поезд

В Ишиме поезд будет стоять 10 декабря с 19:00 до 23:00, а в Тюмени - 11 декабря с 13:00 до 20:00. В это время дети и взрослые смогут попасть в сказочную атмосферу новогоднего праздника, посетить праздничную программу и познакомиться с главным зимним волшебником.

Чтобы попасть на мероприятие, нужно заранее приобрести билет.

Что внутри Поезда Деда Мороза

Гостей ждут тематические вагоны:

кукольный театр , где пройдут сказочные представления;

вагон-лавка , где можно купить сувениры и подарки;

вагон-ресторан с угощениями;

а также приёмная Деда Мороза, где можно лично передать письмо или пожелание.

Каждый вагон оформлен в своём стиле, а актёры и помощники создают атмосферу настоящего северного чуда.

Путешествие длиной в зиму

В 2025–2026 годах поезд Деда Мороза посетит 70 городов России. Волшебное путешествие началось 19 ноября во Владивостоке, а завершится 11 января 2026 года в Великом Устюге, родном доме российского Деда Мороза.