Дед Мороз
© unsplash.com by Mike Arney mikearney is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 1:16

Когда чудо прибывает по расписанию: в Екатеринбург идёт Поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза прибудет в Екатеринбург 12 декабря 2025 года

Зима в Екатеринбурге начнётся по-настоящему сказочно — 12 декабря 2025 года в город прибудет Поезд Деда Мороза. Об этом сообщили на официальном сайте акции.

"Большое юбилейное пятое путешествие Дедушки Мороза в своем сказочном и волшебном Поезде", — говорится в сообщении.

Эта передвижная резиденция позволяет детям из самых разных уголков России встретиться с главным новогодним волшебником и окунуться в атмосферу чудес.

Волшебное путешествие по стране

Юбилейный маршрут обещает стать самым масштабным за всю историю проекта. В этом году поезд преодолеет более 20 тысяч километров, посетит 70 городов и подарит праздник тысячам семей.

Что ждёт внутри поезда

Каждый вагон — отдельная история. В составе есть:

  • вагон-приемная, где можно лично встретиться с Дедом Морозом;

  • "Сказочная деревня", где дети пишут письма и делают новогодние поделки;

  • вагон-сцена для выступлений и игр;

  • вагон-лавка с северными сувенирами;

  • вагон-буфет с зимними угощениями;

  • спальные вагоны для команды волшебника.

Отдельное место занимает вагон Снежной Королевы - гости могут пройтись по ледяному царству и увидеть "кривые зеркала", узнать тайны зимнего мира и даже встретиться с героиней знаменитой сказки.

Настоящее новогоднее чудо

Путешествие Поезда Деда Мороза — не просто праздничная акция, а символ того, что чудеса по-прежнему случаются. Для детей это встреча с мечтой, а для взрослых — возможность снова почувствовать себя ребёнком.

