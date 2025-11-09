Когда чудо прибывает по расписанию: в Екатеринбург идёт Поезд Деда Мороза

Зима в Екатеринбурге начнётся по-настоящему сказочно — 12 декабря 2025 года в город прибудет Поезд Деда Мороза. Об этом сообщили на официальном сайте акции.

"Большое юбилейное пятое путешествие Дедушки Мороза в своем сказочном и волшебном Поезде", — говорится в сообщении.

Эта передвижная резиденция позволяет детям из самых разных уголков России встретиться с главным новогодним волшебником и окунуться в атмосферу чудес.

Волшебное путешествие по стране

Юбилейный маршрут обещает стать самым масштабным за всю историю проекта. В этом году поезд преодолеет более 20 тысяч километров, посетит 70 городов и подарит праздник тысячам семей.

Что ждёт внутри поезда

Каждый вагон — отдельная история. В составе есть:

вагон-приемная , где можно лично встретиться с Дедом Морозом;

"Сказочная деревня" , где дети пишут письма и делают новогодние поделки;

вагон-сцена для выступлений и игр;

вагон-лавка с северными сувенирами;

вагон-буфет с зимними угощениями;

спальные вагоны для команды волшебника.

Отдельное место занимает вагон Снежной Королевы - гости могут пройтись по ледяному царству и увидеть "кривые зеркала", узнать тайны зимнего мира и даже встретиться с героиней знаменитой сказки.

Настоящее новогоднее чудо

Путешествие Поезда Деда Мороза — не просто праздничная акция, а символ того, что чудеса по-прежнему случаются. Для детей это встреча с мечтой, а для взрослых — возможность снова почувствовать себя ребёнком.