Когда чудо прибывает по расписанию: в Екатеринбург идёт Поезд Деда Мороза
Зима в Екатеринбурге начнётся по-настоящему сказочно — 12 декабря 2025 года в город прибудет Поезд Деда Мороза. Об этом сообщили на официальном сайте акции.
"Большое юбилейное пятое путешествие Дедушки Мороза в своем сказочном и волшебном Поезде", — говорится в сообщении.
Эта передвижная резиденция позволяет детям из самых разных уголков России встретиться с главным новогодним волшебником и окунуться в атмосферу чудес.
Волшебное путешествие по стране
Юбилейный маршрут обещает стать самым масштабным за всю историю проекта. В этом году поезд преодолеет более 20 тысяч километров, посетит 70 городов и подарит праздник тысячам семей.
Что ждёт внутри поезда
Каждый вагон — отдельная история. В составе есть:
-
вагон-приемная, где можно лично встретиться с Дедом Морозом;
-
"Сказочная деревня", где дети пишут письма и делают новогодние поделки;
-
вагон-сцена для выступлений и игр;
-
вагон-лавка с северными сувенирами;
-
вагон-буфет с зимними угощениями;
-
спальные вагоны для команды волшебника.
Отдельное место занимает вагон Снежной Королевы - гости могут пройтись по ледяному царству и увидеть "кривые зеркала", узнать тайны зимнего мира и даже встретиться с героиней знаменитой сказки.
Настоящее новогоднее чудо
Путешествие Поезда Деда Мороза — не просто праздничная акция, а символ того, что чудеса по-прежнему случаются. Для детей это встреча с мечтой, а для взрослых — возможность снова почувствовать себя ребёнком.
