Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает Позу Воина
Девушка делает Позу Воина
© Designed by Freepik by yanalya is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 12:34

6 упражнений, которые помогли мне подтянуть фигуру за 3 недели

Желание сбросить несколько килограммов перед Новым годом вполне выполнимо, если подходить к задаче разумно и последовательно. Тренер фитнес-клуба Spirit Fitness Михаил Эмирсуинов подчёркивает: чудесных упражнений для точечного сжигания жира не существует.

"Жир — это запасённая энергия, и тело начинает её тратить только тогда, когда мы создаём дефицит калорий", — пояснил Михаил Эмирсуинов.

Главная цель — повысить энергозатраты. Чем больше мышц задействовано в движении, тем интенсивнее сгорают калории. Поэтому тренировки должны включать многофункциональные, динамичные упражнения.

Топ-6 упражнений для быстрого похудения

Тренер назвал шесть самых эффективных и энергозатратных упражнений, которые можно выполнять в зале или дома.

1. Прыжки "Звёздочка"

Классическое кардио-упражнение, задействующее ноги, руки и корпус. Улучшает выносливость и помогает быстро разогнать пульс.

2. Выпрыгивания из приседа

Акцент на мышцы ног и ягодиц. Это мощное плиометрическое движение, способное сжечь до 12 калорий в минуту.

3. Присед и жим гантелей над головой

Комбинированное упражнение, где работают и нижняя, и верхняя часть тела. Улучшает координацию и повышает общий тонус.

4. Махи гирей двумя руками

Отлично прорабатывают спину, плечи, пресс и ноги. Упражнение повышает силу и ускоряет обмен веществ.

5. Берпи

Сложное, но крайне эффективное движение, включающее присед, отжимание и прыжок. Берпи развивает силу, выносливость и взрывную мощь.

6. "Скалолаз"

"Это динамическое упражнение в планке, которое заставляет гореть не только пресс, но и всё тело", — объяснил Эмирсуинов.
Имитация бега в упоре лёжа активирует мышцы кора и повышает частоту сердечных сокращений, усиливая сжигание жира.

Формат тренировки: круговая система

Эмирсуинов рекомендует выполнять упражнения в круговом формате:

  • новичкам — 3 круга по 6 упражнений;

  • продвинутым — 5 кругов;

  • отдых между кругами — 1,5 минуты.

Такой метод тренинга создаёт мощный метаболический отклик, заставляя организм тратить энергию даже после окончания тренировки.

"Упражнения заставляют тело тратить много энергии не только во время, но и после тренировки", — подчеркнул эксперт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Делать акцент только на упражнениях для пресса.
    Последствие: Низкий эффект, замедленное жиросжигание.
    Альтернатива: Включать комплексные движения, задействующие всё тело.

  • Ошибка: Игнорировать питание.
    Последствие: Отсутствие результата даже при регулярных тренировках.
    Альтернатива: Следить за балансом калорий и качеством пищи.

  • Ошибка: Придерживаться экстремальных диет.
    Последствие: Потеря мышц, упадок сил, стресс.
    Альтернатива: Постепенное снижение калорийности и сбалансированное меню.

Почему питание решает 80% успеха

"На питание приходится 80% успеха при изменении тела и лишь 20% — на грамотные тренировки", — отметил Михаил Эмирсуинов.

Физическая нагрузка запускает процессы жиросжигания, но без контроля рациона эффект будет временным. Чтобы похудеть, важно сохранять умеренный дефицит калорий - тратить больше, чем потребляете.

Однако, как отмечает нутрициолог Мила Масленникова, чрезмерное урезание калорий опасно.

"Снижение калорий более чем на 20% от нормы или ниже базового уровня повысит уровень стресса, тревожности и вызовет дефицит витаминов и микроэлементов", — предупредила Мила Масленникова.

Недостаток питательных веществ приводит к:

  • снижению иммунитета;

  • ухудшению состояния кожи;

  • потере энергии;

  • нарушению когнитивных функций.

Таблица "Плюсы и минусы" интенсивных тренировок

Плюсы Минусы
Быстрое сжигание калорий Повышенная нагрузка на суставы
Повышение выносливости и метаболизма Требуется восстановление
Улучшение тонуса и настроения Не подходит при хронических болезнях
Возможность занятий без оборудования Нужен контроль дыхания и техники

Советы шаг за шагом: как безопасно начать тренировки

  1. Проведите разминку. Подготовьте суставы и мышцы, чтобы избежать травм.

  2. Начинайте с малого. Делайте 2-3 круга и постепенно увеличивайте интенсивность.

  3. Следите за пульсом. Не превышайте 80% от максимума.

  4. Не пренебрегайте восстановлением. Сон и отдых — ключ к успеху.

  5. Сбалансируйте питание. Добавьте белок, овощи, цельные злаки и воду.

FAQ

Можно ли похудеть без кардио?
Нет, кардио повышает расход энергии и ускоряет обмен веществ, особенно в сочетании с силовыми упражнениями.

Как быстро можно увидеть результат?
При регулярных тренировках и сбалансированном питании — через 3-4 недели.

Можно ли тренироваться каждый день?
Лучше чередовать дни активности и восстановления: 4-5 тренировок в неделю достаточно.

Мифы и правда

  • Миф: Жир можно сжечь локально.
    Правда: Организм расходует жир комплексно, а не по зонам.

  • Миф: Чем больше тренируешься, тем быстрее худеешь.
    Правда: Без отдыха и питания эффективность падает.

  • Миф: Диета важнее всего.
    Правда: Только сочетание питания и движения даёт устойчивый результат.

Интересные факты

  1. После 20 минут высокоинтенсивной тренировки обмен веществ остаётся повышенным ещё до 48 часов.

  2. Упражнение берпи было придумано в 1930-х годах как тест физической формы американских солдат.

  3. Для эффективного похудения достаточно 300 минут активности в неделю - это всего по 40-45 минут в день.

Исторический контекст

Концепция высокоинтенсивных круговых тренировок (HIIT) появилась в 1990-х годах как альтернатива длительным кардионагрузкам. Сегодня этот метод считается одним из самых эффективных для сжигания жира и ускорения обмена веществ. Современные тренеры, такие как Михаил Эмирсуинов, адаптируют HIIT-программы для домашних условий, доказывая, что даже без оборудования можно добиться впечатляющих результатов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Смешал казеин и тренировки — вот что вышло: вы не поверите результату сегодня в 4:22

Казеиновый протеин: стоит ли использовать его для набора мышечной массы? Узнайте о плюсах, минусах и научных данных, чтобы сделать правильный выбор.

Читать полностью » Упражнение с эспандером активирует глубокие мышцы рук — кинезитерапевты сегодня в 4:10
Подняла ленту над головой всего 12 раз — и забыла про дряблость на руках

Готовим руки к майкам и топам: одно упражнение с резиновой лентой поможет подтянуть трицепсы, убрать дряблость и вернуть рельеф дома или в поездке — быстро и безопасно.

Читать полностью » Думал, что углеводы после тренировки — это обязательно: но оказывается, что всё не так сегодня в 3:33

В этом материале вы можете узнать, действительно ли углеводное окно важно для восстановления после тренировки, или это всего лишь миф.

Читать полностью » Надела эти шорты на ночь — утром зеркало показало то, чего не ожидала сегодня в 3:10

Мечтаете о подтянутом теле и гладкой коже, но не готовы тратить часы в спортзале? Эти простые решения помогут добиться заметного эффекта без изнуряющих тренировок.

Читать полностью » Победители Афинского марафона 2025: тайны побед и стратегий, которые выводят на пьедестал сегодня в 2:26

Спортсменка рассказала, что необходимо для успешной подготовки к марафону в Афинах, и почему он считается одним из самых исторических событий в мире спорта.

Читать полностью » Подняла колени всего 12 раз — и живот будто исчез: не ожидала такого эффекта от простого движения сегодня в 2:10

Забытые тренажёры и простые движения способны заменить десятки модных гаджетов. Узнай, что действительно помогает создать рельефный пресс.

Читать полностью » Пересел на велосипед и сразу почувствовал разницу: вот что изменилось сегодня в 1:16

Велосипед — это не просто транспорт, а технологически совершенное средство передвижения. Узнайте, как его конструкция превращает усилия в эффективное движение.

Читать полностью » Делаю это упражнение утром по 10 минут — тело подтянулось, а бёдра стали упругими сегодня в 1:10

Узнай, как одно простое движение способно заменить полноценную тренировку: укрепить ноги, ягодицы и руки всего за несколько минут в день.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Раньше не знала, как готовить авокадо — теперь не могу без него обойтись
Красота и здоровье
Врач-терапевт Ярцева: прием пищи перед сдачей крови искажает результаты анализов
Спорт и фитнес
Думала, что короткие тренировки не работают, пока не увидела, как тело меняется уже через две недели
Красота и здоровье
Врач Алена Гаврилова рассказала, что высота подушки влияет на мышцы и сосуды шеи
УрФО
В Тюмени откроют нефтехимические классы для школьников 8–9-х классов
Наука
Учёные из Лондонского университета Королевы Марии обнаружили новый сенсорный феномен у человека
Садоводство
Обрезка граната повышает урожай и продлевает жизнь дерева — агрономы
Питомцы
Щенок в доме — жалею, что не знала об этом списке вещей раньше: теперь он радует каждый день
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet