Упражнения, которые ускоряют метаболизм даже после тренировки
Эффективная жиросжигающая тренировка не требует дорогостоящего оборудования — достаточно базовых упражнений, которые задействуют сразу несколько групп мышц и ускоряют обмен веществ. Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с журналом Men Today рассказала, какие упражнения помогут подтянуть тело и улучшить тонус, а также напомнила о важности сбалансированного питания.
"Главное — соблюдать баланс КБЖУ (общего калоража и соотношения белков, жиров и углеводов)", — отметила Ирина Ротач.
Лучшие упражнения для жиросжигания
Фитнес-тренер выделила пять универсальных упражнений, которые можно выполнять дома или в спортзале. Они развивают силу, выносливость и повышают пульс, что способствует активному сжиганию калорий.
1. Выпады с прыжками
Классические выпады усложняются динамическим элементом — прыжком.
Как выполнять:
-
Встаньте прямо, шагните одной ногой вперёд и опуститесь в выпад.
-
Сделайте прыжок, меняя ноги в воздухе.
-
Приземлитесь мягко и сразу переходите к следующему повтору.
Такое упражнение развивает мышцы ног и ягодиц, ускоряет работу сердца и помогает расходовать энергию уже с первых минут.
2. Прыжки с касанием стоп
Упражнение сочетает координацию и кардио-нагрузку.
Как выполнять:
-
Встаньте прямо, ноги вместе.
-
Прыгните, разводя ноги в стороны, и коснитесь руками стоп.
-
Вернитесь в исходное положение и повторите.
Этот элемент повышает частоту сердечных сокращений и задействует мышцы пресса и бедёр.
3. Скручивания с касанием стоп
Это разновидность классических скручиваний, направленная на проработку прямой и нижней части пресса.
Как выполнять:
-
Лягте на спину, поднимите ноги и руки вверх.
-
Подтянитесь корпусом, стараясь коснуться пальцев ног.
-
Опуститесь обратно, не расслабляя мышцы пресса.
Главное — не тянуть шею, а работать мышцами живота.
4. Планка с приведением коленей
Планка активирует все мышцы тела, а движение коленей делает её динамичной и усиливает жиросжигающий эффект.
Как выполнять:
-
Примите положение планки на прямых руках.
-
Поочерёдно подтягивайте колени к груди, не прогибая спину.
-
Следите, чтобы корпус оставался неподвижным, а дыхание — ровным.
Такой вариант отлично укрепляет пресс, руки и стабилизаторы позвоночника.
5. Упражнение "Скалолаз"
"Для последнего нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело и поднять таз, после чего поочередно поднимать правое и левое колено к груди", — пояснила Ирина Ротач.
Это одно из лучших кардио-упражнений с весом собственного тела. Оно развивает выносливость, тренирует мышцы кора и ног, ускоряя обмен веществ.
Как составить жиросжигающую тренировку
Для максимального эффекта выполняйте упражнения в формате интервальной тренировки:
-
40 секунд работы → 20 секунд отдыха;
-
по 3-4 круга с минутным перерывом между ними.
Пример программы:
-
Выпады с прыжками — 40 сек
-
Прыжки с касанием стоп — 40 сек
-
Скручивания — 40 сек
-
Планка с приведением коленей — 40 сек
-
Скалолаз — 40 сек
Тренировка займёт около 20 минут, но даст интенсивную нагрузку на всё тело.
Роль питания в достижении результата
Даже самые эффективные тренировки не дадут желаемого эффекта без контроля питания.
"Для подтянутого тела нужно правильно питаться", — подчеркнула Ирина Ротач.
Эксперт советует следить за балансом КБЖУ:
-
Белки - поддерживают мышцы и ускоряют метаболизм.
-
Жиры - обеспечивают работу гормональной системы.
-
Углеводы - дают энергию для тренировок.
Рекомендуется исключить сладкие напитки, фастфуд и поздние перекусы, а основу рациона составить из овощей, цельнозерновых круп, нежирного мяса и рыбы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: выполнять упражнения без разминки.
Последствие: травмы и мышечное перенапряжение.
Альтернатива: разогрев 5-7 минут (приседания, вращения суставов, лёгкий бег на месте).
• Ошибка: тренироваться ежедневно без отдыха.
Последствие: снижение тонуса и переутомление.
Альтернатива: 3-4 тренировки в неделю с восстановлением.
• Ошибка: ограничивать питание до минимума.
Последствие: замедление обмена веществ.
Альтернатива: умеренный дефицит калорий при сбалансированном рационе.
Плюсы и минусы интервальных тренировок
|Плюсы
|Минусы
|Сжигают больше калорий за короткое время
|Не подходят при проблемах с суставами
|Повышают выносливость и силу
|Требуют хорошей техники выполнения
|Не требуют оборудования
|Высокая интенсивность может быть сложна для новичков
Мифы и правда
• Миф: для похудения нужно тренироваться по два часа.
Правда: достаточно 20-30 минут высокоинтенсивной нагрузки.
• Миф: жир сжигается только при кардиотренировках.
Правда: силовые упражнения с собственным весом работают не менее эффективно.
• Миф: можно похудеть в определённой зоне.
Правда: жир уходит равномерно по всему телу, локального жиросжигания не существует.
