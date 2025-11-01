Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 10:21

Упражнения, которые ускоряют метаболизм даже после тренировки

Тренер Ротач: жиросжигающая тренировка не требует оборудования и занимает 20 минут

Эффективная жиросжигающая тренировка не требует дорогостоящего оборудования — достаточно базовых упражнений, которые задействуют сразу несколько групп мышц и ускоряют обмен веществ. Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с журналом Men Today рассказала, какие упражнения помогут подтянуть тело и улучшить тонус, а также напомнила о важности сбалансированного питания.

"Главное — соблюдать баланс КБЖУ (общего калоража и соотношения белков, жиров и углеводов)", — отметила Ирина Ротач.

Лучшие упражнения для жиросжигания

Фитнес-тренер выделила пять универсальных упражнений, которые можно выполнять дома или в спортзале. Они развивают силу, выносливость и повышают пульс, что способствует активному сжиганию калорий.

1. Выпады с прыжками

Классические выпады усложняются динамическим элементом — прыжком.
Как выполнять:

  • Встаньте прямо, шагните одной ногой вперёд и опуститесь в выпад.

  • Сделайте прыжок, меняя ноги в воздухе.

  • Приземлитесь мягко и сразу переходите к следующему повтору.
    Такое упражнение развивает мышцы ног и ягодиц, ускоряет работу сердца и помогает расходовать энергию уже с первых минут.

2. Прыжки с касанием стоп

Упражнение сочетает координацию и кардио-нагрузку.
Как выполнять:

  • Встаньте прямо, ноги вместе.

  • Прыгните, разводя ноги в стороны, и коснитесь руками стоп.

  • Вернитесь в исходное положение и повторите.
    Этот элемент повышает частоту сердечных сокращений и задействует мышцы пресса и бедёр.

3. Скручивания с касанием стоп

Это разновидность классических скручиваний, направленная на проработку прямой и нижней части пресса.
Как выполнять:

  • Лягте на спину, поднимите ноги и руки вверх.

  • Подтянитесь корпусом, стараясь коснуться пальцев ног.

  • Опуститесь обратно, не расслабляя мышцы пресса.
    Главное — не тянуть шею, а работать мышцами живота.

4. Планка с приведением коленей

Планка активирует все мышцы тела, а движение коленей делает её динамичной и усиливает жиросжигающий эффект.
Как выполнять:

  • Примите положение планки на прямых руках.

  • Поочерёдно подтягивайте колени к груди, не прогибая спину.

  • Следите, чтобы корпус оставался неподвижным, а дыхание — ровным.
    Такой вариант отлично укрепляет пресс, руки и стабилизаторы позвоночника.

5. Упражнение "Скалолаз"

"Для последнего нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело и поднять таз, после чего поочередно поднимать правое и левое колено к груди", — пояснила Ирина Ротач.

Это одно из лучших кардио-упражнений с весом собственного тела. Оно развивает выносливость, тренирует мышцы кора и ног, ускоряя обмен веществ.

Как составить жиросжигающую тренировку

Для максимального эффекта выполняйте упражнения в формате интервальной тренировки:

  • 40 секунд работы → 20 секунд отдыха;

  • по 3-4 круга с минутным перерывом между ними.

Пример программы:

  1. Выпады с прыжками — 40 сек

  2. Прыжки с касанием стоп — 40 сек

  3. Скручивания — 40 сек

  4. Планка с приведением коленей — 40 сек

  5. Скалолаз — 40 сек

Тренировка займёт около 20 минут, но даст интенсивную нагрузку на всё тело.

Роль питания в достижении результата

Даже самые эффективные тренировки не дадут желаемого эффекта без контроля питания.

"Для подтянутого тела нужно правильно питаться", — подчеркнула Ирина Ротач.

Эксперт советует следить за балансом КБЖУ:

  • Белки - поддерживают мышцы и ускоряют метаболизм.

  • Жиры - обеспечивают работу гормональной системы.

  • Углеводы - дают энергию для тренировок.

Рекомендуется исключить сладкие напитки, фастфуд и поздние перекусы, а основу рациона составить из овощей, цельнозерновых круп, нежирного мяса и рыбы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выполнять упражнения без разминки.
Последствие: травмы и мышечное перенапряжение.
Альтернатива: разогрев 5-7 минут (приседания, вращения суставов, лёгкий бег на месте).

Ошибка: тренироваться ежедневно без отдыха.
Последствие: снижение тонуса и переутомление.
Альтернатива: 3-4 тренировки в неделю с восстановлением.

Ошибка: ограничивать питание до минимума.
Последствие: замедление обмена веществ.
Альтернатива: умеренный дефицит калорий при сбалансированном рационе.

Плюсы и минусы интервальных тренировок

Плюсы Минусы
Сжигают больше калорий за короткое время Не подходят при проблемах с суставами
Повышают выносливость и силу Требуют хорошей техники выполнения
Не требуют оборудования Высокая интенсивность может быть сложна для новичков

Мифы и правда

Миф: для похудения нужно тренироваться по два часа.
Правда: достаточно 20-30 минут высокоинтенсивной нагрузки.

Миф: жир сжигается только при кардиотренировках.
Правда: силовые упражнения с собственным весом работают не менее эффективно.

Миф: можно похудеть в определённой зоне.
Правда: жир уходит равномерно по всему телу, локального жиросжигания не существует.

