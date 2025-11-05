Делал всего 20 минут в день — и талия ушла: не ожидал такого эффекта

Сбросить несколько лишних килограммов перед праздниками и привести тело в тонус вполне реально — важно лишь подойти к этому без фанатизма и с пониманием физиологии. Об эффективных упражнениях для похудения рассказал тренер фитнес-клуба Spirit Fitness Михаил Эмирсуинов в беседе с "Известиями".

"Не бывает волшебных упражнений, которые точечно сжигают жир. Жир — это запасенная энергия, и тело начинает её тратить только тогда, когда мы создаем общий дефицит калорий, то есть тратим больше, чем потребляем. Но есть упражнения, которые тратят очень много энергии. Чем больше мышц работает одновременно и чем интенсивнее нагрузка, тем выше энергозатраты", — отметил Эмирсуинов.

Самые эффективные упражнения

По словам тренера, ключ к быстрому результату — это базовые, комплексные движения, которые включают в работу несколько мышечных групп сразу. К ним относятся:

прыжки "звездочка"; выпрыгивания из приседа; присед и жим гантелей над головой; махи гирями двумя руками; берпи; упражнение "скалолаз".

"Скалолаз" — динамическое упражнение в планке, которое активирует не только пресс, но и всё тело. Эмирсуинов пояснил, что такие тренировки выполняются в круговом формате: новичкам рекомендуется выполнять по три круга с отдыхом 1,5 минуты между ними, а более опытным — по пять кругов с тем же интервалом.

Почему это работает

Все эти упражнения относятся к высокоинтенсивным и создают мощный метаболический отклик. Это означает, что организм продолжает активно сжигать калории даже после завершения тренировки. Такой эффект называется afterburn - послетренировочное сжигание.

"Упражнения создают мощный метаболический отклик, заставляя тело тратить много энергии не только во время, но и после тренировки. Но никакие, даже самые энергозатратные упражнения, не помогут, если вы питаетесь как придется. На питание приходится 80% успеха при изменении тела и лишь 20% — на грамотные тренировки", — подчеркнул специалист.

Как построить процесс тренировок

Начинать стоит с коротких сессий — по 20-30 минут, 3-4 раза в неделю. Каждое упражнение выполнять в умеренном темпе, с контролем дыхания и техники. Обязательно делать разминку перед и растяжку после занятия. Следить за пульсом: оптимальная зона жиросжигания — 60-75% от максимальной частоты сердечных сокращений. Увеличивать нагрузку постепенно, чтобы не перегрузить суставы и мышцы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Сосредоточиться только на кардио.

Последствие: Потеря мышечной массы и снижение общего тонуса.

Альтернатива: Добавить силовые упражнения с собственным весом и свободными весами. Ошибка: Игнорировать питание.

Последствие: Отсутствие видимого результата, даже при регулярных тренировках.

Альтернатива: Контролировать калорийность и соотношение БЖУ, пить больше воды. Ошибка: Тренироваться без отдыха.

Последствие: Перетренированность, стресс, ухудшение сна и выгорание.

Альтернатива: Обеспечить организму полноценное восстановление между занятиями.

А что если нет времени на зал?

Если нет возможности заниматься в фитнес-клубе, все предложенные упражнения легко адаптировать под домашние условия. Для этого достаточно:

коврика;

пары гантелей или бутылок с водой;

таймера или фитнес-приложения с круговыми тренировками.

Такие короткие, но интенсивные тренировки можно выполнять утром или вечером, не тратя много времени.

Плюсы и минусы подхода

Плюсы:

Высокая эффективность за короткое время. Не требует специального оборудования. Подходит для домашних условий.

Минусы:

Высокая нагрузка на суставы и сердечно-сосудистую систему. Требует строгого контроля техники выполнения. Без сбалансированного питания не даст желаемого результата.

FAQ

Как часто нужно тренироваться для похудения?

Оптимально — 3-5 раз в неделю, чередуя интенсивные и восстановительные тренировки.

Можно ли заниматься вечером?

Да, но последняя тренировка должна завершаться не позже, чем за 2-3 часа до сна.

Что есть после тренировки?

Легкий белково-углеводный перекус: творог, яйцо, банан или протеиновый коктейль.

Мифы и правда

Миф: Существуют упражнения, сжигающие жир локально.

Правда: Организм тратит жир равномерно, а не в конкретной зоне.

Миф: Чтобы похудеть, нужно часами бегать.

Правда: Короткие, но интенсивные тренировки могут быть гораздо эффективнее.

Миф: Если пропустить тренировку, весь результат пропадет.

Правда: Главное — регулярность и баланс, а не фанатизм.