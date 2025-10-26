Таблетка против жира, которая губит сердце: фитнес-эксперт объяснил, чем опасны жиросжигатели

Погоня за быстрым результатом часто подталкивает людей к опасным экспериментам с собственным здоровьем. Обозреватель "Москвы 24", фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский объяснил, что такое жиросжигатели, как они действуют и почему их бесконтрольное применение может привести к серьёзным последствиям.
"Чтобы добиться результата, недостаточно грамотно подобрать тренировку и питание. Важно проявить дисциплину и терпение. А попытки ускорить процесс при помощи препаратов часто приводят к ухудшению здоровья", — отметил Эдуард Каневский.
Что представляют собой жиросжигатели
Жиросжигатели — это группа добавок, которые влияют на обмен веществ и процессы терморегуляции организма. Они действуют по-разному: ускоряют метаболизм, стимулируют нервную систему, повышают температуру тела или выводят лишнюю жидкость.
По словам эксперта, важно понимать: ни один препарат не способен заменить тренировки и правильное питание. Без этих условий добавки либо не работают, либо наносят вред.
1. Л-карнитин — условно безопасный помощник
"По сути, Л-карнитин — единственная добавка, которая при соблюдении всех условий безопасна для здоровья", — пояснил Эдуард Каневский.
Л-карнитин (левокарнитин) - это органическое соединение, участвующее в транспорте жирных кислот в митохондрии клеток, где происходит их окисление. Иными словами, он помогает телу использовать жир как источник энергии.
Но добавка эффективна только при соблюдении правил:
-
принимать только во время кардиотренировок с пульсом в зоне жиросжигания;
-
продолжительность занятия должна быть не менее 45 минут;
-
приём и дозировка должны быть согласованы со специалистом;
-
необходимо соблюдать диету - без правильного питания эффект исчезает.
Вывод: Л-карнитин можно применять как вспомогательное средство, но только в комплексе с физической активностью.
2. Термодженики — скрытая угроза
Термодженики - это жиросжигатели, усиливающие выработку тепла организмом. Они активируют симпатическую нервную систему, ускоряют обмен веществ и снижают аппетит.
Во время приёма подобных средств температура тела и пульс повышаются, что, казалось бы, создаёт условия для сжигания жира. Однако эффект часто сопровождается опасными побочными реакциями:
-
сильное потоотделение и обезвоживание;
-
потеря минеральных солей, судороги и повышенная нагрузка на сердце;
-
привыкание к препарату;
-
бессонница из-за высокого содержания кофеина.
"Добавка противопоказана людям с заболеваниями сердца и может стать причиной серьёзных осложнений", — подчеркнул Эдуард Каневский.
3. Диуретики — риск для сердца и почек
Ещё одна категория средств, используемых спортсменами, — диуретики, или мочегонные препараты. Они выводят жидкость из организма и дают иллюзию быстрого снижения веса.
Некоторые используют их даже для маскировки следов запрещённых веществ в моче, однако сами диуретики также входят в список запрещённых в спорте препаратов.
Побочные эффекты:
-
резкое снижение уровня калия и натрия в крови;
-
нарушения работы сердца, почек и нервной системы;
-
головокружения и судороги.
Итог: диуретики нельзя использовать для похудения — это прямой путь к обезвоживанию и сбоям в работе жизненно важных органов.
4. Гормональные стимуляторы — самая опасная категория
Один из популярных в 2000-х типов жиросжигателей стимулировал выработку гормона щитовидной железы — тироксина (Т4), который ускоряет метаболизм. На первый взгляд — идеальный способ похудеть, но последствия оказываются разрушительными.
"Главный недостаток применения — развитие дисфункции щитовидной железы, что приводит к гипотиреозу. Это серьёзная патология", — подчеркнул Эдуард Каневский.
Подобные препараты вмешиваются в эндокринную систему, нарушая естественную работу гормонов. Их применение без медицинских показаний категорически запрещено.
"Запомните: нельзя применять какие-либо препараты, воздействующие на эндокринную систему! Их назначают только врачи по медицинским показаниям", — предупредил эксперт.
Сравнение популярных жиросжигателей
|Вид добавки
|Принцип действия
|Основной риск
|Л-карнитин
|Активирует использование жиров как энергии
|Неэффективен без кардио и диеты
|Термодженики
|Повышают температуру и метаболизм
|Обезвоживание, бессонница, тахикардия
|Диуретики
|Выводят жидкость
|Потеря электролитов, судороги
|Гормональные стимуляторы
|Усиливают выработку тироксина
|Нарушение функции щитовидки
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: принимать жиросжигатели без консультации врача.
Последствие: сердечные и гормональные нарушения.
Альтернатива: консультация специалиста и подбор сбалансированной программы тренировок.
-
Ошибка: надеяться на препарат без физических нагрузок.
Последствие: отсутствие результата и побочные эффекты.
Альтернатива: сочетать активность, питание и восстановление.
-
Ошибка: использовать диуретики для "сушки".
Последствие: обезвоживание и судороги.
Альтернатива: контролировать питание и водный баланс.
А что если хочется ускорить процесс?
Безопасный способ ускорить жиросжигание — это увеличить долю кардиотренировок (бег, велосипед, плавание) и соблюдать дефицит калорий. Дополнительно помогают:
Плюсы и минусы добавок
|Плюсы
|Минусы
|Могут временно повысить энергию
|Высокий риск побочных эффектов
|Ускоряют метаболизм при нагрузке
|Привыкание и нарушения сна
|Стимулируют выработку тепла
|Опасны для сердца и щитовидной железы
Мифы и правда
-
Миф: жиросжигатели безопасны при соблюдении дозировки.
Правда: даже малая доза может быть вредна при хронических заболеваниях.
-
Миф: без добавок невозможно похудеть.
Правда: устойчивый результат достигается только за счёт правильного питания и тренировок.
-
Миф: термодженики заменяют кардио.
Правда: без физической активности они не работают.
Исторический контекст
Первые жиросжигатели появились в 1980–1990-х, когда индустрия фитнеса переживала бурный рост. Их активно рекламировали как чудо-средство для быстрого похудения. Однако уже в 2000-х многие препараты оказались под запретом из-за зафиксированных случаев сердечных приступов и гормональных нарушений. Сегодня большинство термоджеников и гормональных стимуляторов находятся под строгим контролем.