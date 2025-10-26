Таблетка против жира, которая губит сердце: фитнес-эксперт объяснил, чем опасны жиросжигатели

Погоня за быстрым результатом часто подталкивает людей к опасным экспериментам с собственным здоровьем. Обозреватель "Москвы 24", фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский объяснил, что такое жиросжигатели, как они действуют и почему их бесконтрольное применение может привести к серьёзным последствиям.

"Чтобы добиться результата, недостаточно грамотно подобрать тренировку и питание. Важно проявить дисциплину и терпение. А попытки ускорить процесс при помощи препаратов часто приводят к ухудшению здоровья", — отметил Эдуард Каневский.

Что представляют собой жиросжигатели

Жиросжигатели — это группа добавок, которые влияют на обмен веществ и процессы терморегуляции организма. Они действуют по-разному: ускоряют метаболизм, стимулируют нервную систему, повышают температуру тела или выводят лишнюю жидкость.

По словам эксперта, важно понимать: ни один препарат не способен заменить тренировки и правильное питание. Без этих условий добавки либо не работают, либо наносят вред.

1. Л-карнитин — условно безопасный помощник

"По сути, Л-карнитин — единственная добавка, которая при соблюдении всех условий безопасна для здоровья", — пояснил Эдуард Каневский.

Л-карнитин (левокарнитин) - это органическое соединение, участвующее в транспорте жирных кислот в митохондрии клеток, где происходит их окисление. Иными словами, он помогает телу использовать жир как источник энергии.

Но добавка эффективна только при соблюдении правил:

принимать только во время кардиотренировок с пульсом в зоне жиросжигания;

продолжительность занятия должна быть не менее 45 минут ;

приём и дозировка должны быть согласованы со специалистом;

необходимо соблюдать диету - без правильного питания эффект исчезает.

Вывод: Л-карнитин можно применять как вспомогательное средство, но только в комплексе с физической активностью.

2. Термодженики — скрытая угроза

Термодженики - это жиросжигатели, усиливающие выработку тепла организмом. Они активируют симпатическую нервную систему, ускоряют обмен веществ и снижают аппетит.

Во время приёма подобных средств температура тела и пульс повышаются, что, казалось бы, создаёт условия для сжигания жира. Однако эффект часто сопровождается опасными побочными реакциями:

сильное потоотделение и обезвоживание ;

потеря минеральных солей , судороги и повышенная нагрузка на сердце;

привыкание к препарату;

бессонница из-за высокого содержания кофеина.

"Добавка противопоказана людям с заболеваниями сердца и может стать причиной серьёзных осложнений", — подчеркнул Эдуард Каневский.

3. Диуретики — риск для сердца и почек

Ещё одна категория средств, используемых спортсменами, — диуретики, или мочегонные препараты. Они выводят жидкость из организма и дают иллюзию быстрого снижения веса.

Некоторые используют их даже для маскировки следов запрещённых веществ в моче, однако сами диуретики также входят в список запрещённых в спорте препаратов.

Побочные эффекты:

резкое снижение уровня калия и натрия в крови;

нарушения работы сердца, почек и нервной системы ;

головокружения и судороги.

Итог: диуретики нельзя использовать для похудения — это прямой путь к обезвоживанию и сбоям в работе жизненно важных органов.

4. Гормональные стимуляторы — самая опасная категория

Один из популярных в 2000-х типов жиросжигателей стимулировал выработку гормона щитовидной железы — тироксина (Т4), который ускоряет метаболизм. На первый взгляд — идеальный способ похудеть, но последствия оказываются разрушительными.

"Главный недостаток применения — развитие дисфункции щитовидной железы, что приводит к гипотиреозу. Это серьёзная патология", — подчеркнул Эдуард Каневский.

Подобные препараты вмешиваются в эндокринную систему, нарушая естественную работу гормонов. Их применение без медицинских показаний категорически запрещено.

"Запомните: нельзя применять какие-либо препараты, воздействующие на эндокринную систему! Их назначают только врачи по медицинским показаниям", — предупредил эксперт.

Сравнение популярных жиросжигателей