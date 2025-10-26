Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Упрямый живот
Упрямый живот
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 12:19

Таблетка против жира, которая губит сердце: фитнес-эксперт объяснил, чем опасны жиросжигатели

Эдуард Каневский объяснил, почему Л-карнитин безопасен только при сочетании с тренировками
Погоня за быстрым результатом часто подталкивает людей к опасным экспериментам с собственным здоровьем. Обозреватель "Москвы 24", фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский объяснил, что такое жиросжигатели, как они действуют и почему их бесконтрольное применение может привести к серьёзным последствиям.

"Чтобы добиться результата, недостаточно грамотно подобрать тренировку и питание. Важно проявить дисциплину и терпение. А попытки ускорить процесс при помощи препаратов часто приводят к ухудшению здоровья", — отметил Эдуард Каневский.

Что представляют собой жиросжигатели

Жиросжигатели — это группа добавок, которые влияют на обмен веществ и процессы терморегуляции организма. Они действуют по-разному: ускоряют метаболизм, стимулируют нервную систему, повышают температуру тела или выводят лишнюю жидкость.

По словам эксперта, важно понимать: ни один препарат не способен заменить тренировки и правильное питание. Без этих условий добавки либо не работают, либо наносят вред.

1. Л-карнитин — условно безопасный помощник

"По сути, Л-карнитин — единственная добавка, которая при соблюдении всех условий безопасна для здоровья", — пояснил Эдуард Каневский.

Л-карнитин (левокарнитин) - это органическое соединение, участвующее в транспорте жирных кислот в митохондрии клеток, где происходит их окисление. Иными словами, он помогает телу использовать жир как источник энергии.

Но добавка эффективна только при соблюдении правил:

  • принимать только во время кардиотренировок с пульсом в зоне жиросжигания;

  • продолжительность занятия должна быть не менее 45 минут;

  • приём и дозировка должны быть согласованы со специалистом;

  • необходимо соблюдать диету - без правильного питания эффект исчезает.

Вывод: Л-карнитин можно применять как вспомогательное средство, но только в комплексе с физической активностью.

2. Термодженики — скрытая угроза

Термодженики - это жиросжигатели, усиливающие выработку тепла организмом. Они активируют симпатическую нервную систему, ускоряют обмен веществ и снижают аппетит.

Во время приёма подобных средств температура тела и пульс повышаются, что, казалось бы, создаёт условия для сжигания жира. Однако эффект часто сопровождается опасными побочными реакциями:

  • сильное потоотделение и обезвоживание;

  • потеря минеральных солей, судороги и повышенная нагрузка на сердце;

  • привыкание к препарату;

  • бессонница из-за высокого содержания кофеина.

"Добавка противопоказана людям с заболеваниями сердца и может стать причиной серьёзных осложнений", — подчеркнул Эдуард Каневский.

3. Диуретики — риск для сердца и почек

Ещё одна категория средств, используемых спортсменами, — диуретики, или мочегонные препараты. Они выводят жидкость из организма и дают иллюзию быстрого снижения веса.

Некоторые используют их даже для маскировки следов запрещённых веществ в моче, однако сами диуретики также входят в список запрещённых в спорте препаратов.

Побочные эффекты:

  • резкое снижение уровня калия и натрия в крови;

  • нарушения работы сердца, почек и нервной системы;

  • головокружения и судороги.

Итог: диуретики нельзя использовать для похудения — это прямой путь к обезвоживанию и сбоям в работе жизненно важных органов.

4. Гормональные стимуляторы — самая опасная категория

Один из популярных в 2000-х типов жиросжигателей стимулировал выработку гормона щитовидной железы — тироксина (Т4), который ускоряет метаболизм. На первый взгляд — идеальный способ похудеть, но последствия оказываются разрушительными.

"Главный недостаток применения — развитие дисфункции щитовидной железы, что приводит к гипотиреозу. Это серьёзная патология", — подчеркнул Эдуард Каневский.

Подобные препараты вмешиваются в эндокринную систему, нарушая естественную работу гормонов. Их применение без медицинских показаний категорически запрещено.

"Запомните: нельзя применять какие-либо препараты, воздействующие на эндокринную систему! Их назначают только врачи по медицинским показаниям", — предупредил эксперт.

Сравнение популярных жиросжигателей

Вид добавки Принцип действия Основной риск
Л-карнитин Активирует использование жиров как энергии Неэффективен без кардио и диеты
Термодженики Повышают температуру и метаболизм Обезвоживание, бессонница, тахикардия
Диуретики Выводят жидкость Потеря электролитов, судороги
Гормональные стимуляторы Усиливают выработку тироксина Нарушение функции щитовидки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать жиросжигатели без консультации врача.
    Последствие: сердечные и гормональные нарушения.
    Альтернатива: консультация специалиста и подбор сбалансированной программы тренировок.

  • Ошибка: надеяться на препарат без физических нагрузок.
    Последствие: отсутствие результата и побочные эффекты.
    Альтернатива: сочетать активность, питание и восстановление.

  • Ошибка: использовать диуретики для "сушки".
    Последствие: обезвоживание и судороги.
    Альтернатива: контролировать питание и водный баланс.

А что если хочется ускорить процесс?

Безопасный способ ускорить жиросжигание — это увеличить долю кардиотренировок (бег, велосипед, плавание) и соблюдать дефицит калорий. Дополнительно помогают:

  • сбалансированное питание с достаточным количеством белка;

  • регулярный сон (не менее 7 часов);

  • контроль уровня стресса.

Плюсы и минусы добавок

Плюсы Минусы
Могут временно повысить энергию Высокий риск побочных эффектов
Ускоряют метаболизм при нагрузке Привыкание и нарушения сна
Стимулируют выработку тепла Опасны для сердца и щитовидной железы

Мифы и правда

  • Миф: жиросжигатели безопасны при соблюдении дозировки.
    Правда: даже малая доза может быть вредна при хронических заболеваниях.

  • Миф: без добавок невозможно похудеть.
    Правда: устойчивый результат достигается только за счёт правильного питания и тренировок.

  • Миф: термодженики заменяют кардио.
    Правда: без физической активности они не работают.

Исторический контекст

Первые жиросжигатели появились в 1980–1990-х, когда индустрия фитнеса переживала бурный рост. Их активно рекламировали как чудо-средство для быстрого похудения. Однако уже в 2000-х многие препараты оказались под запретом из-за зафиксированных случаев сердечных приступов и гормональных нарушений. Сегодня большинство термоджеников и гормональных стимуляторов находятся под строгим контролем.

