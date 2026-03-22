Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с наушниками бегает по беговой дорожке
© Designed by Freepik by Drazen Zigic is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 12:31

Талия как мишень: одна ошибка в последовательности занятий делает борьбу с жиром бесполезной

В марте знакомый парень из гаража, тот самый, что таскает мешки по 50 кило, жаловался: бегает по утрам часами, а живот как был, так и висит. Пот льется, сердце колотится, а зеркало не радует — талия за 100 сантиметров, дыхалка хромает по ночам. Врач в поликлинике прикинул обхват и выдал: висцеральный жир душит органы, риск инсульта подскочил. Решил он переставить тренировки — сначала железо, потом бег — и через пару месяцев сантиметры ушли, сил прибавилось. Такие истории повторяются сплошь и рядом, когда наука вмешивается в рутину.

"Силовые нагрузки запускают рост мышц и разгоняют обмен веществ, а кардио после них добивает жир, не мешая основному прогрессу. Усталость от бега заранее снижает рабочие веса на штанге, что тормозит силу. Лучше железо первым — мышцы наберут объем, а потом выносливость подтянется без помех. В моей практике парни с таким порядком сбрасывают по 5-7 процентов жира за три месяца."

Фитнес-тренер, специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

Висцеральный жир бьет по органам

Этот жир копится глубоко в брюшине, обволакивает печень, кишечник и другие органы. В отличие от подкожного, который просто висит складками, висцеральный ведет себя как железа — выбрасывает в кровь вещества, что разжигают воспаление. Мужчинам приходится хуже: он провоцирует резистентность к инсулину, скачки давления и холестерина, формируя метаболический синдром.

Риски на лицо — сердечные беды, диабет второго типа, жировая болезнь печени, колоректальный рак. Обхват талии свыше 102 сантиметров удваивает шансы на эректильную дисфункцию по сравнению с 80 сантиметрами. Плюс диафрагма сдавливается, легкие не раздуваются, ночное апноэ мучает. Зимний живот уходит в историю — вот как за месяц меняют талию.

Висцеральный жир напрямую давит на органы, нарушая их работу. У мужчин с таким избытком хронические хвори подкрадываются быстрее. Живот словно в тисках - древние движения разгоняют метаболизм.

Что выявили китайские ученые

В Journal of Exercise Science & Fitness вышли данные 12-недельного эксперимента с 45 парнями 20-22 лет, страдающими ожирением. Их разбили на три отряда: силовые перед кардио, наоборот и без тренировок вовсе. Первые две группы вкалывали трижды в неделю, контроль отдыхал.

Спортсмены улучшили состав тела, плотность костей, выносливость и форму в целом. Но лидеры — те, кто брал штангу наперво: жир с живота и бедер ушел сильнее всего, сила, аэробная готовность и выносливость выросли максимум. Метаболизм проснулся — силовые жгут жир даже во сне.

Порядок решил многое в снижении жира. Контрольная группа отстала по всем фронтам. Пробежка с низким эффектом объясняет ловушки кардио.

Почему сначала силовые

Кардио утомляет заранее, снижая стимулы для мышц и силы. А силовые перед бегом не так портят выносливость — усталость как раз ее качает. Фитнес-эксперт Менно Хенсельманс подтверждает: "Кардиотренировки мешают силовым, поскольку вызывают усталость, которая ограничивает тренировочные стимулы для роста мышц и увеличения силы. Однако кардио не так сильно страдает от предшествующих силовых тренировок, поскольку истощение энергии и усталость являются частью тренировочных стимулов для повышения выносливости".

Идеал — пауза в часы между сессиями или разные дни. Эффект интерференции минимизируется. Боль — не показатель успеха тормозит рост мышц.

Как совмещать без потерь

Персональный тренер Зак Уотсон советует разрыв 4-6 часов между железом и кардио для восстановления. Производительность растет, интерференция падает. Сеансы по 45 минут хватит, без фанатизма — одна высокая интенсивность, другая низкая, вроде интервалов плюс пресс с икрами.

Если времени в обрез, совмещайте в один день — вред минимален. Исследование 2022 года показало: аэробика с силовыми не портит максимальную силу или объем мышц. Плюс здоровье крепнет, смертность снижается. Забытый снаряд из гаража развивает баланс и выносливость.

Две интенсивные за день — не вариант, баланс решает. Гиря вместо дивана меняет тело дома.

"Функциональные тренировки с правильным порядком — ключ к силе и подвижности, жир уходит быстрее, когда мышцы уже разогреты. Кардио вторым усиливает аэробику без ущерба для подвижности. Я вижу, как клиенты набирают выносливость и сбрасывают висцеральный жир за счет такой последовательности. Главное — слушать тело и не гнать."

Специалист по функциональному тренингу, эксперт по развитию силы и подвижности Виктория Парамонова

FAQ

Можно ли силовые и кардио в один день?
Да, если пауза 4-6 часов или сразу после — интерференция мала. Исследования 2022 года подтверждают: сила и объем мышц не страдают.

Сколько раз в неделю комбинировать?
Три раза хватит, как в эксперименте. Следите за восстановлением, чередуйте интенсивность.

Подходит ли новичкам?
Да, но начинайте с легких весов и короткого кардио. Консультация тренера ускорит прогресс без травм.

Проверено экспертом: фитнес-тренер, специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet