Женщина в тренажерном зале с ковриком для йоги
Женщина в тренажерном зале с ковриком для йоги
Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 15:25

Приседания бьют точнее скручиваний: простые базовые движения разгоняют метаболизм на 20 процентов

В душном зале, где воздух пропитан запахом резины от матов и лёгким ароматом энергетических батончиков, многие новички часами мучают пресс, надеясь на чудо. Холодный пот стекает по вискам, мышцы горят, но зеркало упорно показывает тот же рельеф. Проблема не в лени — жир на животе не уходит от скручиваний, потому что тело сжигает его системно, а не точечно. Это как пытаться осушить океан ложкой: локальные упражнения укрепляют мышцы, но для видимого пресса нужен комплексный подход с силовыми нагрузками и кардио.

Профессионалы давно разобрались в этой ловушке. Сочетание силовых тренировок, активирующих метаболизм, с кардио, разгоняющим расход калорий, даёт устойчивый результат. Забудьте мифы о "поте как индикаторе сжигания жира" — настоящая трансформация приходит от дисциплины и науки биомеханики.

"Упражнения на пресс укрепляют кор, но жир уходит только при общем дефиците калорий. Силовые тренировки повышают мышечную массу, ускоряя базовый метаболизм, а кардио добавляет расход в динамике — идеальный дуэт для плоского живота".

фитнес-тренер, специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

Почему жир на животе не уходит от пресса

Биомеханика тела не позволяет "точечное" сжигание: жир мобилизуется из адипоцитов по генетической карте, начиная с периферии. Скручивания активируют прямую мышцу живота, повышая локальную силу, но без дефицита калорий объём под ней не уменьшится. Физиологи подчёркивают: стабильность суставов и кор важны, но для эстетики нужен глобальный метаболический сдвиг.

Исследования показывают, что после 20 минут аэробной нагрузки гормоны вроде катехоламинов запускают липолиз повсеместно. Тренируя только пресс, вы рискуете дисбалансом: колени валятся внутрь, нагружая связки вместо квадрицепсов.

Силовые упражнения для системного сжигания

Приседания — база: они рекрутируют ягодицы, квадрицепсы и стабилизаторы кора, повышая посттренировочный расход на 15-20%. Отжимания эволюционируют от стеновых к классике, укрепляя плечи и трицепсы без перегрузки запястий. Подтягивания с резиной развивают широчайшие, а гребля с эспандером бьёт по спине и бицепсам, создавая мышечный "двигатель" метаболизма.

Два-три раза в неделю по 45 минут — оптимально, чтобы избежать катаболизма. Как отмечает эксперт, мышечная масса падает без стимула, оставляя кожу дряблой.

"Силовые сессии 2-3 раза в неделю с прогрессией нагрузки — ключ к мышечной гипертрофии и жиросжиганию. Добавьте кардио для пикового расхода, но без фанатизма, чтобы тело восстанавливалось".

фитнес-тренер, эксперт по тренировочным программам и поддержанию формы Анастасия Белова

Кардио + сила: HIIT и функциональные круги

HIIT сочетает анаэробные спринты с отдыхом, повышая EPOC — избыточное потребление кислорода после тренировки. Круги с гирями или собственным весом заставляют всё тело работать синергично, минимизируя риск травм.

Это не про пот, а про гормональный отклик: инсулин падает, тестостерон растёт.

Метод 12-3-30 для выносливости и кора

Наклон 12%, 4,8 км/ч, 30 мин — метод нагружает икры, ягодицы и кор без ударной нагрузки на суставы. Популярен за эффективность: укрепляет выносливость, сжигает 300-400 ккал за сессию.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько раз в неделю силовые + кардио? 3-4 сессии: 2 силы, 1-2 HIIT. Восстановление — ключ.
  • Можно ли без зала? Да, тело — лучший тренажёр. Приседания, отжимания, гребля с резиной.
  • Жир уйдёт с пресса за месяц? Нет, 8-12 недель при дефиците 300-500 ккал/день.
  • Болит спина — начинать? С консультацией врача, фокусируясь на стабилизаторах.
Проверено экспертом: биомеханика упражнений, HIIT-протоколы, метод 12-3-30. фитнес-тренер, специалист по силовым и общефизическим тренировкам Артём Кравцов

Автор Илья Мельников
Илья Мельников — эксперт по физиологии (УралГУФК) с 14-летним опытом. Специалист по коррекции осанки, биомеханике и функциональному восстановлению.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

