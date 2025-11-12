Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пробирки с образцами крови в лаборатории
Пробирки с образцами крови в лаборатории
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 13:43

Один бутерброд — и всё напрасно: анализы, которые пища превращает в обман

Врач-терапевт Ярцева: прием пищи перед сдачей крови искажает результаты анализов

Некоторые результаты анализов могут оказаться недостоверными, если перед процедурой человек поел. На это обратила внимание врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с EcoSever.

Специалист рассказала жителям Республики Саха, почему пища влияет на результаты и как избежать ошибок при сдаче крови.

Всё зависит от того, какие именно показатели нужно проверить.

"Например, есть ряд анализов, которые сдавать надо строго натощак. Это, например, гормоны, глюкозу строго натощак. Потому что их показатели могут быть разными в зависимости от поступления пищи", — заявила Ярцева.

По ее словам, если пренебречь этим правилом, лабораторные данные могут оказаться неточными. Особенно это касается анализов, где малейшее отклонение влияет на постановку диагноза.

Кроме того, она добавила, что прием пищи запускает активную работу пищеварительной системы. В это время кровь отливает к желудку, помогая организму переваривать еду. После еды в кровь выбрасывается большое количество ферментов и она становится густая.

В результате кровь может свернуться прямо в пробирке, что делает анализ невозможным или искажает показатели.

Иногда врачам приходится брать кровь и после еды — например, в экстренных случаях. Однако важно понимать, что в таких ситуациях некоторые параметры могут быть недостоверными, и врач обязательно учитывает этот факт при интерпретации результатов.

