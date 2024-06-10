Во время летних прогулок в парках у детей появляются разные соблазны: парковые лакомства привлекают к себе своим разнообразием. На вопрос, что может нести опасность и от чего стоит отказаться, рассказал Кирилл Константинов, педиатр, кандидат медицинских наук.

- Фастфуд всегда плох, естественно, - сообщил специалист. - Но не вижу такой прямо катастрофы.

Сахарная вата, которая продается повсеместно, тоже, по его словам не несет особой угрозы.

- Сахар и сахар. Глюкоза. Дети все равно должны пить. Жара - это вода. Надо следить за этими вещами. Это касается родителей. Избегатьтепловых ударов. Пища в этой ситуации не играет никакого серьезного значения.

Важнее, по словам специалиста, избегать тепловых ударов и пить много воды.

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