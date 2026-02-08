Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сверхсветовые частицы
Опубликована сегодня в 12:23

Скорость света больше не предел: странная частица ломает главный запрет Вселенной

Идея движения быстрее света десятилетиями будоражит воображение — от фантастических сериалов до серьёзных научных дискуссий. Возможность мгновенно пересекать галактики кажется почти достижимой, но за ней скрываются фундаментальные ограничения природы. Современная физика всё чаще подходит к этим границам, находя неожиданные математические лазейки. Об этом сообщает издание Science Focus.

Почему скорость света остаётся пределом

В научной фантастике варп-прыжки и гиперпространство выглядят как рутинный манёвр, но в реальной Вселенной всё куда строже. Специальная теория относительности Альберта Эйнштейна утверждает, что никакой объект с массой не может разогнаться быстрее света. Этот предел связан не с технологиями, а с самой структурой пространства и времени.

Скорость света составляет около 300 миллионов метров в секунду, и именно она задаёт задержку нашего восприятия космоса. Даже в пределах Солнечной системы это заметно: солнечному свету требуется восемь минут, чтобы достичь Земли, а отражённому от Луны — чуть больше секунды. На межзвёздных расстояниях эффект усиливается, превращая световой год в удобную и наглядную меру расстояния.

Чем дальше объект, тем глубже мы заглядываем в прошлое. Благодаря этому космология стала возможной: наблюдая далёкие галактики, учёные фактически изучают ранние этапы эволюции Вселенной.

Опасности сверхсветового движения

Попытка превысить скорость света приводит не только к энергетическим трудностям, но и к логическим парадоксам. Нарушается привычное представление о причинно-следственных связях, где причина всегда предшествует следствию. Наблюдатель мог бы увидеть объект ещё до того, как свет донёс информацию о его старте.

С точки зрения теории относительности такие сценарии открывают путь к путешествиям во времени. Именно здесь возникает знаменитый "парадокс дедушки", который давно обсуждается не только философами, но и физиками, пытающимися найти способы логической самосогласованности событий, подобные тем, что описываются в материале о том, как парадокс дедушки можно избежать.

Даже гипотетические конструкции, допускающие подобные эффекты, требуют крайне осторожного обращения с фундаментальными законами физики.

Варп-двигатель и проблема энергии

Общая теория относительности описывает гравитацию как искривление пространства-времени. В 1994 году физик Мигель Алькубьерре показал, что математически возможно создать "варп-пузырь", сжимающий пространство впереди корабля и расширяющий его позади. Формально сам корабль при этом не нарушал бы световой предел.

Ключевая трудность заключалась в необходимости отрицательной энергии — экзотической формы материи, существование которой не подтверждено. Позднее исследователи попытались воспроизвести эффект искривления пространства с помощью обычной материи, но расчёты показали колоссальные энергетические требования.

"Чтобы хоть немного изменить пространство, нужно много энергии", — говорит физик Джаред Фукс.

По его оценкам, даже для небольшого варп-пузыря потребовалась бы масса, сравнимая с Юпитером, сжатая до размеров астероида. При этом движение всё равно оставалось бы досветовым.

Тахионы и новый взгляд на физику

Отдельное направление исследований связано с гипотетическими сверхсветовыми частицами — тахионами. Долгое время их считали лишь математическим курьёзом, но группа Анджея Драгана из Варшавского университета нашла непротиворечивые решения уравнений Эйнштейна, описывающие такие частицы.

"С математической точки зрения они вполне логичны", — отмечает Драган.

При этом остаётся ключевое ограничение: для разгона обычного объекта до сверхсветовой скорости или для замедления тахиона потребовалась бы бесконечная энергия.

Любопытно, что поведение тахионов неожиданно перекликается с квантовой физикой. Ослабленная причинность и непредсказуемость результатов напоминают квантовые процессы, что сближает эти идеи с теориями, в которых даже экзотические объекты вроде космических струн допускают искажение пространства и времени.

Хотя все эти концепции пока не приближают человечество к практическим варп-путешествиям, они помогают глубже понять фундаментальные законы природы. Именно в поиске границ возможного физики всё чаще находят подсказки к тому, как устроена Вселенная на самом глубоком уровне.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

