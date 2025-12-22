Ходьба натощак подвела худеющих: эффект оказался противоположным ожиданиям

Ходьба считается одним из самых доступных способов сбросить вес, а идея выходить на прогулку натощак выглядит особенно соблазнительно. Многие уверены, что без завтрака организм быстрее начинает расходовать жировые запасы. Однако на практике такой подход нередко даёт эффект, противоположный ожиданиям. Об этом сообщает издание Femina.

Почему ходьба натощак не работает так, как кажется

На первый взгляд логика проста: если в организме меньше доступной энергии, он активнее использует жир. Тренер подтверждает, что при физической активности без еды запасы углеводов и жиров действительно задействуются быстрее. Похожие выводы ранее обсуждались и в материале о том, как тренировка натощак влияет на метаболизм.

"Ходьба натощак символически задействует запасы углеводов и жиров быстрее, чем при полном желудке", — отмечает спортивный тренер Аймерик.

Однако у такого эффекта есть обратная сторона. После прогулки без еды аппетит часто усиливается, и человек склонен компенсировать нагрузку более обильным приёмом пищи. В итоге суточный баланс калорий оказывается выше, чем планировалось, и польза от тренировки нивелируется.

Чем рискуют мышцы и общее самочувствие

Отдельное внимание тренер уделяет состоянию мышечной массы. Если организм израсходовал гликоген — основной источник энергии, — он может начать искать "топливо" в мышцах. Особенно это актуально при регулярных и длительных нагрузках.

"Это может способствовать потере мышечной массы", — предупреждает Аймерик.

Даже если речь идёт о ходьбе, систематические тренировки натощак способны замедлить восстановление и негативно повлиять на тонус. А потеря мышц, в свою очередь, снижает базовый обмен веществ и усложняет процесс похудения.

Лёгкий перекус как более разумная альтернатива

Вместо полного отказа от еды тренер советует сделать ставку на лёгкий перекус. Фрукты или свежевыжатый сок помогают избежать резкого падения уровня сахара в крови и снижают риск переедания после прогулки. Такой подход даёт возможность двигаться дольше и поддерживать более активный темп.

Продолжительность и интенсивность нагрузки оказываются куда важнее, чем сам факт голодного состояния. Например, изменение рельефа и темпа, как при ходьбе с наклоном на беговой дорожке, заметно увеличивает расход энергии без дополнительного стресса для организма.

Как повысить эффективность ходьбы для снижения веса

Чтобы прогулки действительно способствовали похудению, Аймерик рекомендует придерживаться нескольких принципов.

Ходьба должна сочетаться с умеренным дефицитом калорий. Полчаса движения со скоростью около 4 км/ч сжигают в среднем примерно 150 калорий, поэтому корректировать питание нужно аккуратно, без жёстких ограничений. Полезно варьировать скорость и условия. Чередование темпа от 4 до 7 км/ч, подъёмы в гору и лестницы делают тренировку более разнообразной и задействуют больше мышц. Дополнительную нагрузку дают утяжелители. Браслеты на лодыжках или запястьях повышают энергозатраты и усиливают работу мышц нижней части тела.

"Ходьба способствует тонизированию мышц, прежде всего ягодиц и бёдер, а также мышц пресса и спины", — поясняет спортивный тренер.

В итоге ходьба остаётся эффективным и безопасным инструментом для снижения веса, если подходить к ней осознанно. Отказ от экстремальных методов и разумный баланс между движением и питанием помогают не только улучшить фигуру, но и сохранить здоровье на дистанции.