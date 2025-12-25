Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Корзина для белья
Корзина для белья
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 8:05

Запах возвращался снова и снова — пока я не перестала делать одну ошибку со стиркой

Быстрая стирка хуже удаляет грязь, чем другие режимы — Мэри Гальярди

Режим быстрой стирки кажется идеальным спасением: загрузил вещи — и через полчаса всё готово. Но у этой удобной кнопки есть обратная сторона, о которой многие узнают только тогда, когда одежда остаётся "как будто постиранной", а запахи возвращаются. Эксперты предупреждают: если включать быстрый цикл постоянно, он может не справляться с реальной степенью загрязнения и вы будете лишь тратить время впустую. Об этом сообщает Better Homes and Gardens.

Почему "быстро" не всегда означает "чисто"

Эффективность быстрой стирки зависит от конкретной модели машинки и того, как производитель запрограммировал цикл. По словам эксперта по стирке и внутреннего научного сотрудника Clorox Мэри Гальярди (Dr. Laundry), быстрые программы обычно укладываются примерно в 15-45 минут и нередко сокращают ключевые этапы — например, убирают одно-два высокоскоростных отжима между полосканиями. В результате одежда может выглядеть освежённой, но очищаться хуже, чем на "Нормальном" или "Интенсивном" режиме.

Когда быстрый цикл действительно уместен

Быстрая стирка создана для вещей, которые почти не испачкались, но их всё равно хочется обновить. Например, это может быть гостевое бельё или полотенца после короткого использования. В таких случаях цикл экономит воду и электроэнергию и даёт приличный результат без лишней "длинной" программы.

Ещё один практичный сценарий — повторно освежить вещи, которые случайно пролежали влажными в барабане и начали пахнуть затхло. В таком случае короткая стирка может помочь убрать запах, особенно если добавить подходящее средство для дезодорации/санитарной обработки (если оно предусмотрено для вашей ткани и машины).

Когда лучше отказаться от быстрой стирки

Главное ограничение простое: если вещь заметно грязная, с пятнами, потом, жиром или выраженным запахом, ей нужно больше времени и механического воздействия. Гальярди подчёркивает, что большинство вещей в быту "грязнее, чем кажется", поэтому чаще стоит выбирать обычный или более мощный цикл — там достаточно перемешивания, чтобы вымыть загрязнения из волокон.

Также быстрый режим не лучший выбор после болезни, когда важно не просто освежить, а качественно отстирать и обработать бельё. В таких ситуациях уместнее регулярный цикл плюс средства по назначению: пятновыводитель, отбеливатель для совместимых тканей или санитайзер.

Размер загрузки — не главный критерий

Логично думать: "Это всего одна футболка, зачем ей долгий цикл?" Но эксперт отмечает, что решает не объём, а степень загрязнения. Одна сильно испачканная вещь может не отстираться на быстром режиме из-за недостатка времени на перемешивание. Зато, например, комплект простыней, на котором почти не спали, вполне может отлично освежиться в коротком цикле.

Как выжать максимум из быстрой стирки

Чтобы быстрый режим работал так, как задуман, важны несколько привычек:

  1. Подбирайте моющее средство, которое быстро растворяется. Жидкие средства обычно удобнее для коротких программ, чем порошок или капсулы. Для HE-машин используйте совместимые составы.
  2. Если ткань позволяет — выбирайте тёплую или горячую воду. Более высокая температура лучше справляется с потом и жирами, но ориентируйтесь на ярлыки ухода.
  3. Не перегружайте барабан. Любая программа хуже стирает при плотной набивке, а короткий цикл особенно чувствителен к этому, потому что времени на "раскачивание" грязи меньше.

В итоге быстрый режим — это инструмент для конкретных задач, а не универсальная замена обычной стирке. Если использовать его по назначению, он экономит время и ресурсы. Но при регулярной стирке повседневных вещей надёжнее работать с "Нормальным" или "Интенсивным" циклом — так шанс получить действительно чистую одежду заметно выше.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сковороды с отслаивающимся антипригарным слоем рекомендуют заменить — Willow and Hearth 23.12.2025 в 6:01
Кухня выглядит чисто, а готовить неудобно: 11 вещей воруют место годами — проверьте шкафы

В кухонных ящиках часто годами лежат ненужные вещи. 11 инструментов, которые давно не используются и только мешают готовить и поддерживать порядок.

Читать полностью » Отдельно стоящие кухонные шкафы становятся трендом 2026 года — дизайнеры 23.12.2025 в 0:41
Сменила встроенные модули на эти — кухня стала выглядеть совсем иначе

Этот тренд в 2026 году меняет представление о хранении и планировке кухни. Отдельно стоящие кухонные шкафы предлагают гибкость, мобильность и новые возможности для дизайна, постепенно вытесняя встроенные решения.

Читать полностью » Боуман отметила универсальность коричневого и бордового для интерьеров 22.12.2025 в 23:09
Бежевый уходит в прошлое — эти два цвета сделают дом теплее и дороже уже в 2026 году

В 2026 году коричневый и бордовый становятся новыми нейтралами в дизайне интерьеров. Узнайте, как эти оттенки создадут тепло и уют в вашем доме.

Читать полностью » Остатки порошка делают полотенца жёсткими после стирки — эксперты по быту 22.12.2025 в 17:06
Полотенца стали жёсткими — добавила это при стирке и не поверила результату

Почему полотенца становятся жёсткими после стирки и как обычный аптечный глицерин помогает вернуть им мягкость, впитываемость и свежий вид без кондиционеров.

Читать полностью » В интерьерах 2026 года заменят геометрию и принты на многослойные фактуры — Федор Васильев 22.12.2025 в 13:36
Акцентная стена уходит в прошлое: интерьер-2026 берёт курс на «полное погружение»

В 2026 году интерьер станет цельным пространством, где на первом месте будут удовольствие от фактуры и забота о природе, а не просто стиль.

Читать полностью » House Digest предложило использовать розмариновые венки для упаковки подарков 22.12.2025 в 11:05
Взяла одну веточку — и подарки сразу стали выглядеть празднично: никакой мишуры и пластика

Узнайте, как из обычной веточки розмарина создать стильный мини-венок для декора! Топ-5 идей, как украсить дом к празднику с минимальными усилиями.

Читать полностью » Минеральные соли образуют налёт на душевой лейке — клинеры 22.12.2025 в 5:21
Душ стал лить еле-еле — хотела менять лейку, но решила проблему за 20 минут

Почему душевая лейка теряет напор и как с помощью простых домашних средств удалить налёт и вернуть ей чистоту и нормальную работу.

Читать полностью » Дизайнеры рекомендовали использовать антикварную керамику в декоре 21.12.2025 в 22:03
Положила эти вещи в гостиной — квартира сразу стала выглядеть дороже: гости спрашивают, был ли ремонт

Дизайнеры назвали простые приёмы, которые делают дом стильным без ремонта: книги, свет, личные детали и маленькие штрихи с большим эффектом.

Читать полностью »

Новости
Еда
Мутное игристое указывает на нарушения хранения — товаровед Рыбакова
Туризм
Великобритания опубликовала список стран с высоким риском для туристов – Турпром
Общество
Общественная палата предложила распространить 13-ю зарплату на всех бюджетников – Лента.ру
Красота и здоровье
Уролог предупредил о рисках для репродуктивного здоровья от ношения термобелья – Лента.ру
Общество
Яркий красный или желтый цвет икры может быть признаком подделки, предупреждают эксперты – Лента.ру
Общество
Эксперты Ozon предупредили о том, как избежать мошенничества при общении с подозрительными звонками – Лента.ру
Красота и здоровье
27-летняя Саммер Роберт страдает от гигантомастии: грудь весит 32 кг и продолжает расти – Daily Star
Садоводство
Земля передает нам сигналы через дождевых червей и структуру почвы — агроном
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet