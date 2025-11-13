Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Упражнение вакуум
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 17:10

Начал делать одно упражнение по утрам — и через неделю тело подтянулось

Новый комплекс упражнений для кора представил тренер Гуннар Петерсон

Когда знаменитый тренер Гуннар Петерсон объединился с брендом спортивной одежды Under Armour, поклонники фитнеса восприняли это как долгожданное событие. Петерсон известен тем, что тренирует звёзд Голливуда, включая Дженнифер Лопес, Сильвестра Сталлоне и Хлои Кардашьян. Его подход — это сочетание функциональной силы, стабильности и уверенности в движениях.

Как всё началось

Совместный проект Петерсона и Under Armour стал логичным шагом: бренд делает ставку на инновации и комфорт, а тренер — на практичность и эффективность. Вместе они решили вдохновить людей на движение, показав, что тренировка может быть не просто нагрузкой, а удовольствием. Петерсон предложил простой, но универсальный приём, который можно выполнять где угодно — от спортзала до гостиной.

"Главное — это не количество подходов, а качество выполнения", — отметил тренер Гуннар Петерсон.

Шаг за шагом: как выполнять упражнение

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, корпус напряжён.

  2. Сделайте выпад назад одной ногой, удерживая равновесие.

  3. Вернитесь в исходное положение и сразу поднимите колено вверх, активируя пресс.

  4. Повторите движение 10-12 раз на каждую ногу.

  5. Для большего эффекта добавьте гантели или утяжелители для рук.

Такое упражнение развивает мышцы ног, ягодиц и кора, помогает держать спину ровной и улучшает координацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком быстрые и небрежные движения.
  • Последствие: нагрузка на колени и потеря устойчивости.
  • Альтернатива: выполняйте медленно, концентрируясь на контроле.
  • Ошибка: сутулость и опущенные плечи.
  • Последствие: снижение эффективности для пресса и спины.
  • Альтернатива: держите плечи расправленными, а взгляд — вперёд.

Для занятий подойдут кроссовки с хорошей амортизацией и плотной фиксацией стопы. Петерсон советует выбирать модели, которые обеспечивают поддержку, но не выглядят громоздко — как новые кросс-трейнеры от Under Armour.

А что если тренироваться дома?

Домашние тренировки сегодня стали нормой, и упражнение Петерсона — отличное решение. Вам не понадобится сложное оборудование: коврик, удобная обувь и немного пространства. Чтобы разнообразить нагрузку, используйте эспандеры или лёгкие гантели.

Регулярные короткие тренировки, даже по 15 минут в день, дают ощутимый результат — тело становится крепче, а энергия повышается.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • не требует спортивного инвентаря;

  • подходит для любого уровня подготовки;

  • улучшает баланс и координацию;

  • помогает укрепить мышцы кора.

Минусы:

  • требует концентрации и контроля дыхания;

  • новичкам может быть сложно соблюдать технику без зеркала.

FAQ

Как часто выполнять упражнение?
Оптимально — 3-4 раза в неделю. Можно включить его в разминку или сделать частью короткой тренировки.

Сколько времени занимает занятие?
Всего 10-15 минут достаточно, чтобы активировать основные группы мышц.

Какая обувь лучше подходит?
Кроссовки для кросс-тренинга с плотной фиксацией пятки и гибкой подошвой.

Мифы и правда

  • Миф: эффективные упражнения должны быть сложными.
  • Правда: простые движения при правильной технике дают лучший результат.
  • Миф: без спортзала невозможно укрепить тело.
  • Правда: домашние тренировки с собственным весом не уступают залу по эффективности.
  • Миф: нужно тренироваться часами.
  • Правда: регулярность важнее продолжительности.

Сон и психология

После активных занятий важно дать телу восстановиться. Петерсон подчёркивает, что качественный сон ускоряет регенерацию мышц и улучшает настроение. Даже 20 минут лёгкой растяжки перед сном помогают снять напряжение и подготовить тело к отдыху.

3 интересных факта

  1. Петерсон стал тренером, вдохновившись фильмами о боксе — он видел, как сила и дисциплина меняют человека.

  2. Его программы используются в реабилитационных центрах США.

  3. Он лично тестирует каждую новую модель обуви, прежде чем рекомендовать её клиентам.

Исторический контекст

Under Armour начинала как стартап по производству влагоотводящей одежды для спортсменов. Сегодня бренд одевает олимпийцев, баскетболистов и любителей фитнеса по всему миру. А сотрудничество с Петерсоном стало символом объединения технологий и опыта.

Совместная философия бренда и тренера проста: движение — это сила, а правильная экипировка помогает раскрыть потенциал.

