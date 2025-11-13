Начал делать одно упражнение по утрам — и через неделю тело подтянулось
Когда знаменитый тренер Гуннар Петерсон объединился с брендом спортивной одежды Under Armour, поклонники фитнеса восприняли это как долгожданное событие. Петерсон известен тем, что тренирует звёзд Голливуда, включая Дженнифер Лопес, Сильвестра Сталлоне и Хлои Кардашьян. Его подход — это сочетание функциональной силы, стабильности и уверенности в движениях.
Как всё началось
Совместный проект Петерсона и Under Armour стал логичным шагом: бренд делает ставку на инновации и комфорт, а тренер — на практичность и эффективность. Вместе они решили вдохновить людей на движение, показав, что тренировка может быть не просто нагрузкой, а удовольствием. Петерсон предложил простой, но универсальный приём, который можно выполнять где угодно — от спортзала до гостиной.
"Главное — это не количество подходов, а качество выполнения", — отметил тренер Гуннар Петерсон.
Шаг за шагом: как выполнять упражнение
-
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, корпус напряжён.
-
Сделайте выпад назад одной ногой, удерживая равновесие.
-
Вернитесь в исходное положение и сразу поднимите колено вверх, активируя пресс.
-
Повторите движение 10-12 раз на каждую ногу.
-
Для большего эффекта добавьте гантели или утяжелители для рук.
Такое упражнение развивает мышцы ног, ягодиц и кора, помогает держать спину ровной и улучшает координацию.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: слишком быстрые и небрежные движения.
- Последствие: нагрузка на колени и потеря устойчивости.
- Альтернатива: выполняйте медленно, концентрируясь на контроле.
- Ошибка: сутулость и опущенные плечи.
- Последствие: снижение эффективности для пресса и спины.
- Альтернатива: держите плечи расправленными, а взгляд — вперёд.
Для занятий подойдут кроссовки с хорошей амортизацией и плотной фиксацией стопы. Петерсон советует выбирать модели, которые обеспечивают поддержку, но не выглядят громоздко — как новые кросс-трейнеры от Under Armour.
А что если тренироваться дома?
Домашние тренировки сегодня стали нормой, и упражнение Петерсона — отличное решение. Вам не понадобится сложное оборудование: коврик, удобная обувь и немного пространства. Чтобы разнообразить нагрузку, используйте эспандеры или лёгкие гантели.
Регулярные короткие тренировки, даже по 15 минут в день, дают ощутимый результат — тело становится крепче, а энергия повышается.
Плюсы и минусы
Плюсы:
-
не требует спортивного инвентаря;
-
подходит для любого уровня подготовки;
-
улучшает баланс и координацию;
-
помогает укрепить мышцы кора.
Минусы:
-
требует концентрации и контроля дыхания;
-
новичкам может быть сложно соблюдать технику без зеркала.
FAQ
Как часто выполнять упражнение?
Оптимально — 3-4 раза в неделю. Можно включить его в разминку или сделать частью короткой тренировки.
Сколько времени занимает занятие?
Всего 10-15 минут достаточно, чтобы активировать основные группы мышц.
Какая обувь лучше подходит?
Кроссовки для кросс-тренинга с плотной фиксацией пятки и гибкой подошвой.
Мифы и правда
- Миф: эффективные упражнения должны быть сложными.
- Правда: простые движения при правильной технике дают лучший результат.
- Миф: без спортзала невозможно укрепить тело.
- Правда: домашние тренировки с собственным весом не уступают залу по эффективности.
- Миф: нужно тренироваться часами.
- Правда: регулярность важнее продолжительности.
Сон и психология
После активных занятий важно дать телу восстановиться. Петерсон подчёркивает, что качественный сон ускоряет регенерацию мышц и улучшает настроение. Даже 20 минут лёгкой растяжки перед сном помогают снять напряжение и подготовить тело к отдыху.
3 интересных факта
-
Петерсон стал тренером, вдохновившись фильмами о боксе — он видел, как сила и дисциплина меняют человека.
-
Его программы используются в реабилитационных центрах США.
-
Он лично тестирует каждую новую модель обуви, прежде чем рекомендовать её клиентам.
Исторический контекст
Under Armour начинала как стартап по производству влагоотводящей одежды для спортсменов. Сегодня бренд одевает олимпийцев, баскетболистов и любителей фитнеса по всему миру. А сотрудничество с Петерсоном стало символом объединения технологий и опыта.
Совместная философия бренда и тренера проста: движение — это сила, а правильная экипировка помогает раскрыть потенциал.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru