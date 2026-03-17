Коктейли, которые удивляют визуальным языком: как шеф в Екатеринбурге готовит искусство, вдохновленное модой

В Екатеринбурге 17 марта 2026 года стартовала Неделя моды, приуроченная к началу 24-го сезона отраслевого мероприятия. В качестве специального гастрономического дополнения шеф-бармен местного ресторана "Кусто" Алексей Дульцев подготовил сет алкогольных напитков под названием "Мода на вкус". В авторскую линейку вошли пять коктейлей, каждый из которых призван транслировать философию и визуальные коды российских брендов одежды. Попробовать тематические позиции можно будет на протяжении всей официальной программы событийного ряда.

Концепция вкусовой идентификации

Разработка сета стала попыткой перевести визуальный язык модной индустрии на уровень органолептики. Алексей Дульцев при создании рецептур опирался не только на внешние характеристики коллекций, но и на фундаментальные миссии заявленных торговых марок. Поиск равновесия между концептом бренда и его восприятием потребителем потребовал глубокого анализа стилистики каждой компании.

Работа строится вокруг принципа переноса узнаваемых черт одежды в структуру напитка через ингредиенты и технику подачи. Автор проекта стремился к тому, чтобы дегустатор мог считать посыл марки без дополнительных пояснений, исключительно через рецепторные ощущения. Подобный синтез моды и гастрономии подчеркивает интеграцию локальных брендов в современный городской контекст Екатеринбурга.

"Для развития городских территорий крайне важна такая синергия между креативными индустриями. Создание культурных коллабораций позволяет привлечь новую аудиторию как в сегмент моды, так и в сферу досуга. Подобные инициативы формируют уникальный облик мегаполиса, делая акцент на локальных именах. Когда бизнес начинает говорить на языке творчества, это всегда повышает узнаваемость региональных брендов на федеральном уровне". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Отражение локальных марок в коктейлях

Специальная карта напитков включает пять позиций, названных в честь представленных на показе брендов: Nazar, "На стиле", "Васенкова", "Николь" и "А.Гроза". Каждая позиция обладает собственной логикой исполнения, продиктованной направлением деятельности той или иной марки одежды.

Так, минимализм и акцент на чистые геометрические формы, свойственные философии марки Nazar, воплощены в напитке глубокого черного цвета. Его лаконичность подчеркивается использованием массивного ледяного куба в качестве единственного элемента декора. Здесь внешняя строгость состава полностью вторит визуальной эстетике бренда.

Марка детской одежды "Николь" получила воплощение в праздничном клубничном коктейле, который дополняется порцией сахарной ваты. Использование этого сладкого ингредиента прямо отсылает к легкости и торжественности, заложенным в идеологию бренда. По словам создателя, такой подход позволяет максимально точно транслировать эмоции, которые ожидают покупателя при знакомстве с коллекцией.

Визуальные и ингредиентные решения

Бренд под названием "Васенковы" вдохновил бар-менеджера на использование ягодной палитры, характерной для лесов России. В составе напитка акцентированы ноты малины, вишни и смородины, что перекликается с яркой цветовой гаммой, доминирующей в одежде этого производителя. Выбор ингредиентов здесь не случаен и стремится передать природный характер вещей.

Такой проект в рамках Недели моды подтверждает востребованность междисциплинарных подходов к презентации коммерческих продуктов. Представители индустрии подчеркивают важность передачи собственной философии через новые каналы коммуникации с клиентом. Вся линейка будет доступна посетителям на протяжении всех дней работы форума.

Работа шеф-бармена по созданию сета "Мода на вкус" завершает формирование программы для гостей профессионального показа. Организаторы ожидают, что интеграция гастрономических экспериментов в фэшн-событие поможет усилить интерес аудитории к локальным производителям одежды. Итоговый результат демонстрирует, как через вкус можно усилить восприятие бренда и сделать его образ более осязаемым.