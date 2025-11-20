Мода, которая стирает границы: модная площадка в Петербурге выросла в международный центр влияния

Масштаб модной индустрии в постсоветском пространстве растет быстрее, чем успевают расширяться площадки для общения ее участников. Такую тенденцию отмечают организаторы форума "Содружество моды", о работе которого сообщает пресс-служба Совета Федерации РФ. В этом году проект собрал рекордное число участников и фактически превзошел собственные границы, выйдя далеко за рамки стран СНГ.

Новая география форума

В 2025 году интерес к форуму оказался беспрецедентным: поступило свыше трех тысяч заявок, а в конечном счете в Петербург приехали более двух тысяч представителей модной индустрии из 32 государств. В программу включились не только страны СНГ, но и государства Ближнего Востока. На выставке дизайнерских работ заметно участие Катара, чьи мастера представили коллекции, демонстрирующие современное прочтение этнических мотивов в костюме.

Форум объединяет модельеров, производителей тканей, представителей легкой промышленности, чиновников и образовательные организации. Для молодых дизайнеров предусмотрен отдельный день, в рамках которого они могут представить свои проекты и получить обратную связь от экспертов. Такой формат позволяет формировать профессиональную среду и интегрировать молодежь в реальные производственные и культурные процессы индустрии.

Между культурой и экономикой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что событие давно перестало быть просто чередой подиумных показов. По ее словам, сегодня форум стал площадкой, где обсуждаются ключевые вопросы отрасли — от инвестиций и производства до образовательных программ и сохранения культурного наследия.

"Востребованность форума растёт с каждым годом, и площадка Таврического дворца кажется маленькой", — заявила Валентина Матвиенко.

Особое внимание в этом году уделено вопросам развития культурного кода через национальный костюм. Представленные коллекции показывают, как дизайнеры разных стран могут интерпретировать традиции, создавая современные модели, востребованные на международной арене. Участники форума отмечают, что именно сочетание культурных оснований и современных технологий становится драйвером обновления всей индустрии.

Пространство договорённостей

Одним из ключевых нововведений стала специализированная биржа деловых контактов. На нее поступило около 600 заявок, и, как прогнозируют организаторы, значительная часть переговоров завершится подписанием соглашений. Таким образом, форум начинает играть роль полноценной экономической платформы, объединяющей интересы бизнеса и государства.

Параллельно продолжается и модная программа: вечерние дефиле проходят в исторических залах Таврического дворца, дополняя деловую часть форума и позволяя представителям индустрии увидеть результаты творческих коллабораций. Следующий день работы включает шесть тематических направлений: экономику, производство, креативные индустрии, образование, культуру и индустрию красоты.

Организаторы подчёркивают, что решения прошлых лет уже начали воплощаться: часть договоренностей стала реальными проектами, наглядно демонстрируя эффективность формата и его растущую значимость.